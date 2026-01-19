VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

La presencia de jaguares cerca de las zonas arqueológicas demuestran que esta especie tiene su territorio cerca de asentamientos humanos.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un ejemplar de jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en el estado de Quintana Roo, lo que fue confirmado en un video revelado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El felino fue captado a aproximadamente 200 metros de dicho sitio turístico, lo que demuestra que esta especie mantiene su territorio cerca de los asentamientos humanos, gracias a las labores de conservación y ordenamiento, destacó la dependencia.

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en la que ha registrado la presencia de jaguares cerca de lugares habitados o con gran afluencia de personas que se ubican en la Península de Yucatán.

¡Jaguar a la vista! 🐆 El Grupo de Vigilancia y Monitoreo Comunitario del PN #Tulum logró registrar nuevamente a este felino a 200 metros de la zona arqueológica. Su presencia refleja el resultado de las acciones de ordenamiento de actividades, así como de conservación. 💪🏻🌱✨ pic.twitter.com/ZVjkQb8esB — CONANP (@CONANP_mx) January 17, 2026

La Conanp compartió una publicación en sus redes sociales en la que confirmó el nuevo avistamiento de un jaguar con un video corto en el que se puede observar al felino caminando entre los árboles.

Esta grabación fue captada la madrugada del domingo 11 de enero por una cámara trampa instalada por el Grupo de Vigilancia y Monitoreo Comunitario del Parque Nacional Tulum.

El jaguar, cuyo nombre científico es Panthera onca, es una especie que habita en la región sur de México y que actualmente está considerada en peligro de extinción.

Lo más bello que verás hoy. 🐆📹 Gracias al proyecto "Conservación de Especies" del #ADVC Ejido Pixoyal, en la zona de influencia de la RB #BalamKú, lograron captar este increíble video de una hermosa hembra de #Jaguar (Panthera onca) embarazada. 💛#SomosNaturaleza ✨🌳🌊🌸🐾 pic.twitter.com/AY2kDwp2dZ — CONANP (@CONANP_mx) October 23, 2025

Jaguares son avistados cerca de zonas arqueológicas en la Península de Yucatán

El video que captó a un jaguar rondando cerca de Tulum se suma a la lista de avistamientos registrados en el último año de ejemplares de esta especie en las cercanías de zonas arqueológicas que están en entidades de la Península de Yucatán.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en septiembre del 2025, cuando una grabación registró la presencia de una hembra de jaguar embarazada en la Zona Arqueológica de Balamkú, en Calakmul, Campeche.

En junio del 2025 dos jaguares fueron captados por una cámara trampa instalada cerca de Chichen Itzá, en Yucatán, recordó el Instituto NAcional de Antropología e Historia (INAH).