Una carrera para ejercitarse y apoyar la detección y lucha contra el cáncer

Si te gusta participar en carreras, aquí hay una opción que también tendrá actividades para los acompañantes.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El Circuito Actinver 2026 se correrá este domingo 15 de febrero con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y generar apoyo directo a personas que enfrentan cáncer colorrectal y de páncreas bajo el mensaje “pasos que ayudan”.

Esta carrera -presentada por Corporación Actinver presentó Circuito Actinver 2026, en conjunto con la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, I.A.P. (FUTEJE) y el programa VAPORTI, Contra el Cáncer de Páncreas, de Fundación Grisi- se trata de una actividad familiar en la que cada inscripción se destinará como donativo para la detección oportuna y tratamiento tanto del cáncer colorrectal como del cáncer de páncreas.

Una de las principales causas de muerte

En México, el cáncer se mantiene entre las tres principales causas de muerte. Cada año se registran 207 mil 154 nuevos casos, de acuerdo con estimaciones reconocidas por organismos internacionales de salud. El cáncer colorrectal se ubica como el tercero más frecuente y el primero en mortalidad, mientras que el cáncer de páncreas representa uno de los padecimientos con diagnóstico más tardío. Si no se amplía la prevención, la incidencia podría aumentar hasta 65 por ciento hacia 2040, según datos de Global Cancer Observatory.

"Circuito Actinver 2026 representa nuestra convicción de que la participación social puede generar cambios reales. A través de esta iniciativa buscamos contribuir a la prevención, apoyar a quienes han sido diagnosticados con estas enfermedades y sumar esfuerzos con organizaciones que trabajan todos los días por la salud de las personas en México; sin duda alguna, el cuidado de la salud es una inversión fundamental", señaló Luis Hernández Rangel, CEO de Corporación Actinver, durante la presentación.

Por su parte, Fernanda Pastrana, directora del programa VAPORTI, Contra el Cáncer de Páncreas, de Fundación Grisi, destacó la importancia de visibilizar un padecimiento que suele detectarse en etapas avanzadas:“El cáncer de páncreas requiere mayor conciencia y detección oportuna. Iniciativas como Circuito Actinver ayudan a llevar información, acompañamiento y esperanza a pacientes y familias que muchas veces enfrentan este diagnóstico en soledad”, afirmó.

¿Dónde y cuándo será Circuito Actinver 2026 ?

Circuito Actinver 2026 será de carácter familiar e integrará diferentes actividades a lo largo de la jornada, todas ellas encaminadas a reforzar mensajes de autocuidado y detección temprana.

Se realizará el domingo 15 de febrero de 2026 de 7:00 a 12:00 horas, la actividad principal es la carrera con distancias de 5 km y 10 km; sin embargo, también habrán actividades para todos los asistentes: activación física para toda la familia, carreras infantiles, activaciones de baile para niños y para adultos, clases temáticas y más.

La sede de este evento será en el Hipódromo de las Américas y el costo de inscripción para corredores es de 750 pesos; pero también habrá un área para acompañantes y familiares no corredores que quieran participar en las actividades con costo de 350 pesos; el acceso a niños menores de 12 años es gratuito.

Se reconocerá a los tres primeros lugares en ambas distancias. Todos los corredores recibirán playera de competidor, medalla de participación, cronometraje electrónico y puntos de hidratación en ruta y meta. La entrega de kits se realizará el día 14 de febrero de 2026 en la explanada de Corporativo Actinver en Montes Urales 620, Lomas de Chapultepec.