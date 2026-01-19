No me dieron el Nobel, quiero Groenlandia, amagó Trump al Primer Ministro de Noruega

19/01/2026 - 8:51 am

El Presidente Donald Trump afirmó que una de las razones de su intento de adquirir Groenlandia es que no ganó el Premio Nobel de la Paz.

El contenido del mensaje del mandatario estadounidense se dio a conocer justo en medio de las tensiones que han generado sus constantes amenazas de tomar la isla ártica.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump afirmó que una de las razones de su intento de adquirir Groenlandia es que no ganó el Premio Nobel de la Paz. El mensaje fue enviado al Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, este domingo. Los noruegos decidieron filtrar el texto a la prensa.

Los dirigentes europeos ya estaban trabajando para no irse a una guerra comercial transatlántica por la isla. Hasta ahora, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido han evitado aplicar abiertamente aranceles de represalia en respuesta a la amenaza de Trump de aplicarles aranceles del 10 por ciento por su oposición a una toma de control por parte de Estados Unidos (EU) de Groenlandia, un territorio danés semiautónomo. Los dirigentes europeos están tratando de quitarle presión a este asunto que se está agravando rápidamente, con la esperanza de que Trump no cumpla con su promesa.

Pero el Presidente Trump elevó su amenaza este domingo, vinculando su búsqueda de la isla más grande del mundo con la pérdida del Premio Nobel de la Paz, que un Comité con sede en Noruega otorgó a María Corina Machado. La misma señora Machado, quien representa a la derecha venezolana, perdió la oportunidad de que la impusieran como Presidenta.

Según el Primer Ministro noruego, Trump dijo en un mensaje de texto que el mundo no estaría seguro a menos de que Estados Unidos tenga “control completo y total de Groenlandia”.

“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS”, escribió Trump en el mensaje, según el Primer Ministro Jonas Gahr Støre, “ya ​​no siento la obligación de pensar puramente en la Paz, aunque siempre será predominante, pero ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”.

Groenlandia protesta contra Trump

Este fin de semana, por primera vez desde que el Trump volvió con su insistencia de quedarse con Groenlandia, la gente de toda la isla ártica desafió las gélidas temperaturas y salió a las calles heladas el sábado en protestas coordinadas. “Los manifestantes ondeaban banderas groenlandesas, mientras algunos lloraban abiertamente bajo la lluvia, en una protesta en Nuuk, la capital, cuando el Primer Ministro Jens-Frederik Nielsen apareció repentinamente. La multitud rugió cuando él se subió a un banco de nieve para izar una bandera”, narra The New York Times en una crónica.

Nielsen encabezó a los groenlandeses en su marcha, una imagen poco común en una ciudad de menos de 20 mil habitantes. Algunos portaban carteles pintados a mano que decían “No es no”, “Groenlandia ya es grande” y “¡Yanqui, vete a casa!”. Otros exhibían consignas más duras y crudas dirigidas al gobierno estadounidense.

Las encuestas y entrevistas realizadas en las últimas semanas han demostrado que los groenlandeses se oponen abrumadoramente a formar parte de Estados Unidos. En cambio, la mayoría afirma preferir seguir siendo un territorio autónomo dentro del reino de Dinamarca, donde disfrutan de un alto nivel de vida y una amplia autonomía en sus asuntos internos, según The New York Times.

