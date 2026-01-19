El descarrilamiento de trenes ya deja 40 muertos en España; decretan 3 días de luto

Pedro Sánchez, Presidente del gobierno español, aseguró que en cuanto "se conozca la causa" del accidente ferroviario, se hará saber "con absoluta transparencia".

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 Ene. (EUROPA PRESS).- La cifra de fallecidos se elevó a 40, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas del domingo 18 de enero de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Además, se reportaron 152 heridos que fueron trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves -todos ellos hospitalizados- y 123 en diversa consideración.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social X, consultada por esta agencia.

En la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado; y dos ambulancias de Cruz Roja.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif, donde se realiza el triaje de las personas heridas, se inicia la atención sanitaria, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado ha 40 efectivos y una quincena de vehículos para ayudar a los servicios desplegados en Adamuz (Córdoba) como consecuencia del accidente ferroviario.

Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la encargada "dictaminar cuál ha sido el origen del accidente". Anunció de igual forma que será el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el centro encargado de centralizar la identificación de cadáveres.

Durante la noche, los equipos trabajaron para intentar esclarecer los hechos. "Son vehículos muy pesados, hay que moverlos, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el resultado es un amasijo de hierros muy difícil de mover. Hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada", comentó Moreno. Además, dio a conocer que este lunes el Ministro de Fomento, Óscar Puente, se desplazará al lugar de los hechos.

Sánchez promete "dar con la verdad" y decreta 3 días de luto oficial

🔴 EN DIRECTO Declaraciones del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, desde Adamuz, Córdoba. https://t.co/QCTDPMN1sX — La Moncloa (@desdelamoncloa) January 19, 2026

El Presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que van a "dar con la verdad" sobre las causas del accidente ferroviario que ha provocado al menos 39 muertos en Adamuz (Córdoba).

Además, decretó tres días de luto oficial, que empezarán desde la próxima medianoche hasta el jueves, según informó en una comparecencia desde la localidad cordobesa, junto a varios ministros y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Sánchez dijo ser consciente de que la sociedad española se pregunta "qué ha sucedido" y cómo ha podido ocurrir esta "tragedia". "El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta", señaló. También prometió que se esclarecerán las causas del siniestro. "Vamos a dar con la verdad", manifestó.

🔴 Sánchez anuncia 3 días de luto oficial tras la tragedia de Adamuz y avanza que en cuanto "se conozca la causa" del accidente ferroviario, se pondrá en conocimiento de los ciudadanos "con absoluta transparencia" https://t.co/zCCFEo2zkh pic.twitter.com/bRbXEKIrsi — Europa Press (@europapress) January 19, 2026

Así, subrayó que cuando se conozca "la respuesta del origen de la tragedia", se pondrá en conocimiento de la opinión pública "con total transparencia".

Mientras tanto, pidió a las y los ciudadanos que "accedan a información oficial" y también a través de medios de comunicación "contrastados" para evitar "la desinformación" que, sostuvo, se extiende y genera mucha zozobra y mucho dolor a las víctimas y los familiares como, recordó, se ha visto en tragedias anteriores.

Transfusión de sangre y hospitales activados

En paralelo, la red de centros de transfusión de sangre de Andalucía están redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente.

Además, están preavisados el Hospital de Andújar (Jaén) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para que estén activados y con recursos preparados y coordinación permanente por si fuera necesaria la derivación de pacientes.

Conexiones suspendidas y plan de emergencias activado

Cabe destacar que Adif suspendió la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante este lunes 19 de enero a raíz del accidente de Adamuz (Córdoba).

Por su parte, el Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ante el incidente, elevó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba.

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informó a través de una publicación en redes sociales que Adif habilitó el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. A su vez, se activaron tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba. De igual forma, Iryo habilitó el teléfono 900 001 402 de atención para los familiares y personas afectadas por el descarrilamiento.

Puestos de ayuda

En Adamuz, la caseta municipal de Adamuz acoge un hospital de campaña donde se atiende a los heridos por el descarrilamiento de los dos trenes, a la vez que familiares de los afectados son atendidos en otro edificio municipal. Además, Adif y Renfe habilitaron espacios en las estaciones Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas.

Por su lado, la Comunidad de Madrid puso a disposición de la Junta de Andalucía los hospitales madrileños y los equipos de Summa 112 de la región tras el accidente ferroviario producido el domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

Las autoridades mandan su pésame y muestran apoyo

Diversas autoridades se han pronunciado al respecto. Entre ellas, el Presidente del gobierno de España, aseguró que está "muy pendiente" del accidente. "El gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", explicó en un mensaje en su cuenta de la red social X.

En el plano institucional, la reunión prevista este lunes en el Palacio de la Moncloa entre el Jefe del Ejecutivo y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quedó suspendida. En la agenda de esa cita estaba el posible envío de tropas a Ucrania, pero el PP también había pedido hablar de otros asuntos, como la situación en Groenlandia y Venezuela, o la financiación autonómica.

Además, la Junta de Andalucía decidió suspender por completo toda su agenda institucional programada para este lunes 19 de enero tras el descarrilamiento. Hasta una docena de consejeros del gobierno que preside Juanma Moreno tenían programados este lunes actos públicos en diferentes provincias andaluzas y todo ellos fueron cancelados.

Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros. https://t.co/7q7p9Pdn3K — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, indicó en una publicación de X que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía envió servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona "para ayudar en todo lo que sea necesario". "Estamos muy pendientes de las personas afectadas", precisó.

Asimismo, la Vicepresidenta Primera del gobierno, María Jesús Montero, también a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, sostuvo que están "muy pendientes" de los trabajos de emergencias en Adamuz. "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado; gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", expresó.

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, externó su "profunda preocupación" por el accidente ferroviario. También, desde Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García-Page mostró su solidaridad y ofreció "los recursos que sean necesarios desde Castilla-La Mancha".

De igual forma, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió su pésame por las víctimas tras conocer las "terribles noticias".

Además, el presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, compartió "su solidaridad con las familias de los fallecidos y heridos" por la tragedia de Adamuz, "una de las peores de la historia ferroviaria en España".