Mundial 2026: Estos son los dos fenómenos que dejará en México según la UNAM

Armando Montes

19/01/2026 - 2:45 pm

mundial 2026-méxico-gentrificación

México enfrenta una tormenta entre la incertidumbre por las políticas migratorias de Donald Trump y los desafíos locales.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera edición que tendrá a tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. Este evento representa varios retos a nivel local en cada una de las ciudades que albergará al menos un partido de la justa mundialistas, hasta a nivel geopolítico internacional en medio de la incertidumbre por las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

A cinco meses del torneo internacional los retos para México son diversos, pues además de que se estima que aporte poco al crecimiento económico del país, hay dos problemas cruciales que puede afectar a la experiencia de los turistas y los habitantes de Ciudad de México, Monterrey y Jalisco: la gentrificación y la movilidad.

Gabriel Delgado, maestro de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó en entrevista para la Gaceta de la máxima casa de estudios del país que la inversión en obras estructurales es superficial y como resultado no generará beneficios duraderos.

"En Ciudad de México, por ejemplo, se invertirán 6 mil millones de pesos para mejorar el aeropuerto y otras zonas estratégicas; sin embargo, no se trata de infraestructura productiva que genere beneficios duraderos", comentó el también maestro en metodología de la ciencia con especialización en economía monetaria y financiera.

La experiencia mundialista en México

mundial 2026 estadio azteca
Explanada del Estadio Azteca. Rogelio Morales/Cuartoscuro

La relación entre México y los eventos deportivos masivos tiene varias décadas de existencia, comenzando con los Juegos Olímpicos de 1968 y las dos copas mundiales de 1970 y 1986. Esto ha dado como resultado que el Estadio Banorte —históricamente conocido como Estadio Azteca— sea el primer estadio en la historia del futbol en albergar tres inauguraciones de la máxima competencia del balompié internacional.

El inmueble está en remodelación desde inicio de mayo de 2024, justo después de la anterior gira "Un Verano Sin Ti" del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Sin embargo, la percepción de los aficionados en redes sociales es que el estadio sólo cambio estéticamente.

Aunque el país ya cuenta con experiencia previa en eventos de esta magnitud, el desafío que enfrenta para este 2026 es el de mayor complejidad ante las presiones económicas, políticas y ambientales que pondrán a prueba su infraestructura con los 10 partidos que se llevarán a cabo en territorio nacional.

Jurgen Mainka, director de la oficina de FIFA en México, comentó en entrevista para Milenio que un evento de esta magnitud no cuenta con un instructivo tal cual y en los últimos años han trabajado de la mano de los organismos nacionales para albergar un mundial sin precedentes.

La incertidumbre polítican entre los anfitriones

Donald Trump-Claudia Sheinbaum-muindial 2026
Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, conversa con Donald Trump, Presidente de EU y Mark Carney, Primer Ministro de Canadá. (Presidencia)

Patricia Martínez, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y experta en comunicación, política y deporte, detalló en entrevista para Gaceta UNAM que el clima político en Estados Unidos es inestable ante la persecución de migrantes en el país y el trámite de visas para los aficionados.

Donald Trump en varias ocasiones ha amagado respecto a posibles cambios de sedes en estados con gobiernos demócratas y aunque la FIFA en muchas ocasiones suele negociar pausas regulatorias durante los torneo, la volatilidad de las decisiones del presidente estadounidenses generan un entorno de incertidumbre.

Martínez Torreblanca detalló que a pesar de que "Trump emitió una orden para acelerar visas de aficionados que cuenten con boletos, reduciendo de varios meses a seis u ocho semanas el trámite. No elimina requisitos, pero sí facilita la asistencia".

A cinco meses del inicio del Mundial, la incertidumbre rodea al torneo en cuanto a temas migratorios, de movilidad y políticos, ante el discurso anti migrantes, intervencionistas y político que lleva Donald Trump en las recientes semanas.

