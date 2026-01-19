González-Blanco deja Embajada en Londres con 16 denuncias por acoso laboral: El País

Según los testimonios, la SRE fue omisa y permitió que la Embajadora ignorara recomendaciones, además de facilitar la continuidad del maltrato dentro de la representación.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Josefa González-Blanco Ortiz-Mena abandona la Embajada de México en Reino Unido con al menos 16 denuncias formales por hostigamiento laboral, señalamientos de malos manejos y una representación diplomática prácticamente paralizada, de acuerdo con una investigación de El País.

Durante su gestión, que inició en 2021, al menos 40 funcionarios dejaron la sede en Londres. Su relevo será el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Según la información publicada por El País, dentro de la Embajada de México en Reino Unido se instauró una práctica de castigo informal conocida como "te vas a la dog house", mediante la cual trabajadores quedaban aislados, sin acceso a información ni comunicación con el resto del personal.

"Te congela y simplemente dejas de existir", relató una fuente al diario español bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Desde 2021, al menos 40 funcionarios salieron de la Embajada, entre renuncias y rotaciones, lo que dejó a la representación con menos de la mitad de su plantilla.

Las denuncias ante instancias internas describen un ambiente de estrés constante, acoso verbal, amenazas y uso discrecional del poder, sin que la Cancillería mexicana interviniera de manera efectiva.

González-Blanco sostuvo ante El País que las acusaciones derivan de inconformidades con auditorías e investigaciones en curso y defendió que la relación bilateral con Reino Unido “se mantiene sólida”.

Sin embargo, trabajadores consultados aseguran que no existe diálogo político de alto nivel, ni cooperación académica o científica activa, y que incluso organismos internacionales con sede en Londres operan sin interlocución efectiva por parte de México.

Fiestas con recursos y promoción personal

Otra de las críticas recurrentes se centra en el uso de recursos públicos para la organización de más de un centenar de eventos al año, muchos de ellos descritos por empleados como fiestas sin objetivo diplomático claro.

Según los testimonios, estas actividades implicaban jornadas extenuantes, negación de descansos y presiones indebidas al personal, además de intentos por utilizar recursos etiquetados para emergencias consulares.

Incluso, uno de los logros culturales más difundidos por la Embajadora, la exposición de José María Velasco en la National Gallery, fue matizado por el propio museo londinense, que confirmó a El País que las negociaciones se realizaron directamente con la Secretaría de Cultura, sin intervención de la Embajada.

¿Quién es Josefa González-Blanco?

González-Blanco proviene de una familia con larga tradición política. Fue Secretaria de Medio Ambiente al inicio del Gobierno de López Obrador, cargo al que renunció tras el episodio del avión detenido por su retraso. En 2021 fue nombrada Embajadora en Londres, en un contexto que fuentes de la Cancillería describen como un “pago político”.

Ahora, la representación mexicana en Reino Unido quedará a cargo del exfiscal Alejandro Gertz Manero. En su mensaje de despedida, González-Blanco afirmó confiar en que su sucesor fortalecerá la relación bilateral que, aseguró, fue el mayor honor de su gestión.