Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

Sheinbaum afirmó que espera que Salinas Pliego pague el millonario adeudo por falta de pago de impuestos, que se ha materializado luego de una histórica sentencia de la SCJN.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal, toda vez que la semana pasada fue requerido oficialmente el pago y la notificación fue recibida por la empresa el viernes pasado, informó hoy Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cuestionado sobre el adeudo de Salinas Pliego y el plazo para que pague los 51 mil millones de pesos (mdp) que tiene pendientes, indicó que el 9 de enero se enviaron los requerimientos de pago correspondientes y que se notificó el jueves pasado, por lo que “a partir del viernes ya surte efectos”.