Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

Sugeyry Romina Gándara

19/01/2026 - 9:29 am

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, señalo que Salinas Pliego tiene esta semana para pagar su adeudo por la falta de pago de impuestos.

Sheinbaum afirmó que espera que Salinas Pliego pague el millonario adeudo por falta de pago de impuestos, que se ha materializado luego de una histórica sentencia de la SCJN.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal, toda vez que la semana pasada fue requerido oficialmente el pago y la notificación fue recibida por la empresa el viernes pasado, informó hoy Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cuestionado sobre el adeudo de Salinas Pliego y el plazo para que pague los 51 mil millones de pesos (mdp) que tiene pendientes, indicó que el 9 de enero se enviaron los requerimientos de pago correspondientes y que se notificó el jueves pasado, por lo que “a partir del viernes ya surte efectos”.

"Y el Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surge efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días, que sería esta semana", declaró el funcionario en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

 

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

