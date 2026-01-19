El caso de un niño alérgico a la leche que llevó al IMSS a tribunales

Un recién nacido con una alergia muy particular y una fórmula necesaria para sobrevivir marcó el inicio de la disputa legal entre la familia y el Seguro Social.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El peculiar caso de un bebé alérgico a la leche llegó a los máximos tribunales del país para poder acceder a otras opciones.

Todo comenzó cuando un niño recién nacido, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue diagnosticado con alergia a la proteína de la leche de vaca.

Si bien esta condición afecta al 1% de la población en general, la Secretaría de Salud asegura que se trata de la alergia más común en la población infantil.

Cuando un niño es afectado por esta alergia presenta manifestaciones cutáneas, problemas respiratorios como flujo nasal, estornudos, tos y eventos de broncoespasmo. También pueden provocar problemas digestivos como reflujo, constipación, estreñimiento, diarrea, evacuaciones con sangre, gases y distensión abdominal.

En consecuencia, los médicos le prescribieron al bebé una fórmula a base de proteína hidrolizada de arroz, indispensable para su alimentación y desarrollo.

A pesar de la prescripción médica, el IMSS no suministró la fórmula que el menor necesitaba de manera oportuna. Ante la urgencia de no poner en riesgo la salud de su hijo, los padres decidieron comprar por su cuenta el suplemento alimenticio.

Pasó el tiempo y el instituto de salud nunca pudo abastecer al niño de la fórmula a base de proteína hidrolizada de arroz y los padres siguieron haciéndose cargo de adquirir lo por su cuenta.

Comenzó la batalla legal: la primera pelea, perdida

Ante este escenario, los padres del bebé alérgico a la leche decidieron acudir ante la justicia por la omisión del IMSS de negarse a proporcionar a su hijo la fórmula que requiere para subsistir.

La familia también reclamó el reembolso por parte del Seguro Social de todos los gastos que tuvieron que hacer para conseguir la fórmula por su parte.

Sin embargo, en una primera instancia, un juzgado de distrito rechazó el caso y sobreseyó el juicio.

El argumento del juzgado fue que los padres no podían exigir el reintegro de gastos porque nunca lo solicitaron previamente como lo marca Ley del Seguro Social y el Trámite y Resolución de las Quejas Administrativas del IMSS.

Inconformes con esta decisión, los padres del menor interpusieron un amparo y el caso cayó en manos del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El IMSS obligado a pagar

Al analizar el caso, el tribunal colegiado le dio la razón a los padres del niño y determinó que sí procede el reembolso de los gastos realizados por la compra de la fórmula, cuando el IMSS omite suministrarlos de manera oportuna, especialmente tratándose de un menor de edad.

El Tribunal sostuvo que el IMSS tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y a la alimentación, en particular en el caso de los niños, cuya atención incluye la vigilancia de su crecimiento y desarrollo integral.

También señaló que, para asegurar un acceso efectivo a la justicia y una reparación integral de los derechos violados, debe ordenarse la devolución de los gastos que la familia tuvo que asumir por las omisiones del instituto.

La resolución fue aprobada por unanimidad por los integrantes del tribunal, quienes concluyeron que no sólo el asegurarle la fórmula al menor es necesario para proteger los derechos humanos del menor a la salud y a la alimentación, sino también reembolsarle el dinero gastado a la familia.

Este caso fue resuelto el pasado 30 de septiembre de 2025, pero fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este 16 de enero de 2026.