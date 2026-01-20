El Gobierno de Trump recurre a propaganda supremacista: frases, estética, hasta memes

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 5:33 pm

La administración del republicano usa frases e imágenes de la extrema derecha, como eslóganes nazis, en su propaganda, lo que genera críticas de retórica fascista y racista.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– “Volveremos a tener nuestro hogar”, escribió el pasado 9 de enero el Departamento de Seguridad Nacional, dos días después del asesinato de Renee Good a manos de agentes migratorios, un crimen que mantiene a Minneapolis como un campo de batalla. Las autoridades sostienen que su mensaje es una referencia a su agresiva política migratoria, sin embargo, la frase también es estribillo de una  del grupo estadounidense, Pine Tree Riots, una banda supremacista blanca.

El uso de esta frase es en realidad uno de varios episodios que ha protagonizado el Gobierno de Donald Trump con el uso de imágenes populares entre la extrema derecha y los supremacistas blancos, los cuales representan la base de su movimiento MAGA, particularmente al encontrar eco entre sus ideas y las políticas nacionalistas y antiinmigrantes de Trump.

Open Measures, una organización que monitorea la actividad de las redes sociales, encontró por ejemplo más de 450 publicaciones que compartían la canción en la aplicación de redes sociales Telegram desde el año 2020. Casi todas las publicaciones provenían de canales de supremacía blanca.

De hecho un día después de la publicación de la frase—acompañada con una imagen de un hombre con sombrero de vaquero cabalgando por un campo nevado con un avión militar arriba—, el Departamento de Trabajo publicó en X el mensaje: Una Patria. Un Pueblo. Una Herencia. Recuerda quién eres, estadounidense”, una frase que de inmediato fue reconcoida como una referencia al conocido eslogan nazi: “Un Pueblo, Un Reino, Un Líder”.

Un eslogan nazi

"La similitud con ese eslogan nazi es mala", dijo a The Guardian Christopher Hayes, historiador laboral y profesor de la Universidad de Rutgers, expresando alarma por "la motivación detrás de esto, el mensaje, el sentimiento y el resultado deseado".

De hecho, reporta The Guardian, dentro de EU, líderes sindicales han acusado a la administración Trump de un “cambio retórico hacia la supremacía blanca”. Jimmy Williams Jr, presidente general del Sindicato Internacional de Pintores y Oficios Afines, dijo que el Departamento de Trabajo había imitado repetidamente “imágenes de extrema derecha y fascistas”. 

En tanto, Puneet Maharaj, director ejecutivo de National Nurses United, el sindicato de enfermeras más grande de Estados Unidos, agregó: “No sorprende que un régimen fascista publique propaganda fascista en una red social fascista como X, pero sigue siendo preocupante ver al DOL haciendo publicaciones que sirven a una agenda fascista y de supremacía blanca”.

El mismo reporte indica que el Departamento de Trabajo de Trump ha publicado obras de arte, aparentemente generadas por inteligencia artificial (IA), que representan únicamente a trabajadores varones blancos y en otras citan con frecuencia el “americanismo”, critican el “globalismo” y promueven afirmaciones engañosas de que todos los aumentos de empleo en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump han ido a parar a los estadounidenses “nacidos en el país”.

A esto se suma otra polémica reciente encabezada por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien el 8 de enero ofreció una conferencia de prensa tras un atril, donde se leía: “Uno de los nuestros, todos los suyos”, lo cual también ha sido denunciado por tratarse de un lema fascista para justificar represalias colectivas por parte del nazismo y el franquismo en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil.

Noem con un lema fascista. Foto: Especial.

La propaganda racista 

Precisamente el Departamento de Seguridad Nacional que encabeza Noem utiliza imágenes y lemas nacionalistas blancos y antiinmigrantes en sus materiales de reclutamiento, como reveló una revisión de Hatewatch de las publicaciones en redes sociales y contenido web del DHS. 

“Las imágenes de reclutamiento muestran casi exclusivamente a personas blancas, las redes sociales de la agencia publican de forma desproporcionada imágenes de personas negras y latinas acusadas de violar las leyes federales de inmigración. En algunos casos, las imágenes y el lenguaje parecen provenir directamente de publicaciones antisemitas y neonazis”, reportó el observatorio.

El aumento del contenido nacionalista blanco se originó a partir de una publicación del 11 de junio en las cuentas oficiales X e Instagram del DHS de una imagen del Tío Sam martillando un cartel con la leyenda: "Ayuda a tu país... y a ti mismo... DENUNCIA A TODOS LOS INVASORES EXTRANJEROS". 

La autoría del dibujo, el cual se ha compartido en la cuenta de Instagram de la Casa Blanca, se la atribuyó el usuario de X que se hace llamar Mr. Robert (@mrrobertwp), un sujeto que sostiene que “Donald” es “la gran esperanza blanca” y que escribe mensajes como “Despierta, hombre blanco” e incluso que sostiene que “Trump necesita darle una bofetada a México”.

Los carteles del Tío Sam se emplearon originalmente como una herramienta para instar a los estadounidenses a alistarse en el Ejército durante la Primera Guerra Mundial. Los carteles se recuperaron durante la Segunda Guerra Mundial para reclutar soldados y difundir otros mensajes gubernamentales, como la promoción de bonos de guerra y la advertencia contra el espionaje extranjero. Ahora son empleados en esta campaña supremacista que rememora a la propaganda nazi.

Además de ser compartida por la cuenta oficial del DHS, la propaganda fue reposteada por el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca. En esta última plataforma, la imagen generó  indignación. "¿Acaso los alemanes no les dijeron a la gente que denunciaran a los judíos?", escribió un usuario. 

Este cártel asemeja a uno de 1943, de la Alemania de Hitler, en el que una mano gigante señala a  un hombre corpulento con una estrella amarilla con la frase "Jude" escrita y la frase: "¡Él es el culpable de la guerra!". Esto, por supuesto, mientras los nazis se llevaban a cientos de miles judíos en trenes con destino a los campos de concentración en donde seis millones de ellos murieron como parte del holocausto.

Desde entonces, señala Hatewatch, el DHS ha publicado una avalancha de gráficos, que van desde imágenes abiertamente nacionalistas y antisemitas hasta mensajes racistas codificados sobre la supuesta pérdida de la cultura blanca estadounidense, en un intento de reclutar personas para que se unan a ICE. En un cartel de reclutamiento, publicado el 11 de agosto, una caricatura blanca del Tío Sam al estilo de una pintura de Norman Rockwell se encuentra en una encrucijada de señales direccionales que incluyen frases como "INVASIÓN", "DECLINACIÓN CULTURAL", "PATRIA" y "LEY Y ORDEN". 

Groenlandia y la retórica fascista

La semana pasada, la Casa Blanca publicó en X una caricatura de dos trineos con tres perros cada uno parados sobre una bifurcación del camino: En una ruta se ve la Casa Blanca con un cielo despejado; en el otro se aprecia la muralla china y la Catedral de San Basilio de la Plaza roja de Moscú debajo de un cielo negro con truenos. Junto a la imagen hay pregunta: “¿Qué camino, hombre groenlandés?“. 

La publicación hace referencia a un meme que se inspira en el título de un conocido libro de supremacía blanca titulado "¿Por dónde va el hombre occidental?". The Associated Press refiere que el gobierno de Trump ya había utilizado esta frase en una convocatoria de reclutamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el año pasado, que preguntaba: "¿Por dónde, hombre estadounidense?".

Heidi Beirich, cofundadora del Proyecto Global Contra el Odio y el Extremismo, que sigue de cerca a los neonazis estadounidenses, dijo a The Guardian que esta imagen se trata de un claro ejemplo de cómo Trump lanza guiños a la literatura racista y de extrema derecha.

“El hombre occidental es un código para el hombre blanco, y uno de los libros racistas más populares en estas subculturas es Which Way Western Man, que ha aparecido en una publicación del Departamento de Seguridad Nacional que celebra el destino manifiesto”.

El libro de 1978 es una lectura esencial entre la extrema derecha estadounidense y fue escrito por el fallecido nacionalista blanco William Gayley Simpson, miembro de la Alianza Nacional, una organización neonazi fundacional fundada por William Luther Pierce, cuyos escritos inspiraron varios actos de terrorismo, incluido el atentado de Oklahoma City en 1995.

“Es absolutamente impactante ver este tipo de imágenes difundidas por esta administración”, dijo Beirich. “La idea atrae a racistas y supremacistas blancos que creen que solo las personas blancas deberían estar en puestos de poder”.

Donald Trump
