"Tenía autorización desde octubre": CSP explica la presencia de avión de EU en Toluca

Redacción/SinEmbargo

19/01/2026 - 11:20 am

La aeronave trasladó a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que participó en procesos de capacitación en EU.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este lunes que el aterrizaje en México de un avión militar estadounidense tipo Hércules C-130, ocurrido hace unos días en el aeropuerto internacional de Toluca, formó parte de un acuerdo de capacitación pactado desde octubre y no requirió autorización del Senado de la República.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal precisó que se trató de un vuelo con fines logísticos y con personal mexicano a bordo, por lo que su ingreso al territorio nacional se realizó conforme a los mecanismos habituales de cooperación bilateral.

La titular del Ejecutivo detalló que la aeronave trasladó a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que acudió a Estados Unidos (EU) para procesos de capacitación, lo que explica que la operación se desarrollara bajo acuerdos previamente establecidos entre ambos países.

La Presidenta Sheinbaum explicó que este tipo de vuelos no son excepcionales y se realizan con frecuencia, y aclaró que lo único distinto en esta ocasión fue que la aeronave aterrizara en el aeropuerto internacional de Toluca, lo que generó cuestionamientos públicos.

Además, advirtió que una situación distinta habría sido que el avión militar hubiera ingresado, aterrizado o sobrevolado territorio nacional sin autorización, escenario en el que el Gobierno de México habría establecido comunicación inmediata con las autoridades de EU para determinar lo procedente.

Por otro lado, al referirse a la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre eventuales operaciones militares en el Pacífico mexicano, explicó que, en cuanto se tuvo conocimiento de dicha comunicación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) , responsable del vínculo con la FAA, realizó contacto telefónico para descartar acciones extraordinarias.

Aterrizaje de avión militar de EU en Toluca es parte de un acuerdo de capacitación: CSP.
Avión Hércules del ejército de Estados Unidos visto en Toluca. Foto: Especial

Indicó que, de manera paralela, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) también establecieron comunicación con sus contrapartes estadounidenses en el mismo sentido, con el objetivo de confirmar el alcance real del aviso.

Asimismo, precisó que su administración decidió no emitir un comunicado de inmediato hasta contar con certeza plena: “Hasta que no tuvimos la certeza, primero telefónica y hasta no tener la certeza por escrito de que no tenía que ver con nada en territorio nacionales".

Cuestionada sobre si el tema fue abordado previamente en una llamada telefónica con el su homólogo estadounidense, Donald Trump, la mandataria federal respondió que no.

Vuelo de avión Hércules en Toluca en de capacitación: Seguridad

El Gabinete de Seguridad informó ayer que el aterrizaje del avión Hércules C-130 de las fuerzas armadas de EU en el Aeropuerto Internacional de Toluca formó parte de actividades de capacitación previamente autorizadas por las autoridades mexicanas, luego de que la difusión de imágenes en redes sociales generara dudas sobre su presencia en territorio nacional.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el Gabinete precisó que el avistamiento de la aeronave obedeció a "un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación", y aclaró que la operación se realizó conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral en materia de seguridad entre México y EU.

Sin ofrecer mayores detalles operativos, la dependencia subrayó que este tipo de actividades se enmarca en los mecanismos regulares de cooperación entre ambos países y no implicó la realización de operaciones militares extranjeras en territorio mexicano.

