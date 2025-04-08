Hacienda logra recaudación récord: 6 billones de pesos en 2025, 4.8% más que en 2024

Para 2026, Hacienda proyecta recaudar 6.4 billones de pesos, un aumento en términos reales de 4.6 por ciento con respecto a 2025; la recaudación en aduanas el año pasado representó el 27.1 por ciento del total.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron este lunes que en 2025 se alcanzó récord de recaudación de 6.045 billones de pesos, lo que representó un aumento de 4.8 por ciento en términos reales respecto a 2024, sin la necesidad de subir impuestos y gracias, destacaron, al combate a la evasión fiscal.

El aumento en la recaudación significó que hubo 487 mil 446 millones de pesos (mdp) más recaudados, respecto a 2024, de acuerdo con el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, que dio los detalles en la conferencia matutina de la Presidenta Sheinbaum.

Amador Zamora, detalló que para 2026 se proyecta una recaudación de 6 billones 448 mil mdp, un aumento en términos reales de 4.6 por ciento con respecto a 2025.