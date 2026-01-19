¿Doble Hoy No Circula? Revisa qué autos descansan este martes 20 de enero

Rodrigo Gutiérrez González

19/01/2026 - 12:00 pm

Hoy No Circula Martes

Hoy No Circula: estas son las nuevas multas en Edomex

CURP biométrica en Morelos: Dónde y cómo tramitarla en 2026

La Secretaría de Bienestar alerta por falsos apoyos económicos. Checa cómo evitarlos

Antes de salir de casa revisa cuáles son los lineamientos de este programa de restricción vehicular, qué autos descansan y cuáles están exentos, así evitas las nuevas multas y hasta corralón.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El Hoy No Circula dio a conocer cuáles son los vehículos que no podrán transitar por las calles este martes.

Recuerda que este programa aplica en toda la capital del país y en la zona conurbada del Estado de México, así como en el Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

Además, esta restricción vehicular cambia todos los días por lo que es importante mantenerse actualizado y así evitar las nuevas sanciones

Estos son los autos que no pueden circular este martes 20 de enero de 2026:

  • Holograma: 1 y 2.
  • Engomado: Rosa.
  • Terminación de placa: 7 y 8.
  • Horario: 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula Martes
Así aplicará el Hoy No Circula Martes. Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Hay un grupo de vehículos que por su bajo nivel de contaminación no están obligados a descansar por el Hoy No Circula y son los siguientes:

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
  • Vehículos eléctricos.
  • Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
  • Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
  • Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
  • Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
  • Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
  • Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
  • Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.
Nuevas Multas Hoy No Circula
Nuevo año, nuevas multas, incluyendo el Hoy No Circula. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

Cuáles son las multas por violar el Hoy No Circula

Infringir el program del Hoy No Circula puede costarte un buen dinero y hasta el traslado de tu automóvil al corralón. El nivel de la sanción depende del lugar donde haya ocurrido la infracción.

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Rodrigo Gutiérrez González

Lo dice el reportero

