Precio del huevo en México: Profeco revela dónde es más barato por kilo

Omar López

19/01/2026 - 12:45 pm

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

La dependencia federal actualiza cada semana los precios de los productos de la canasta básica con el fin de que los consumidores sepan dónde es mejor comprarlos sin caer en costos elevados.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Cómo cada lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó los resultados de su programa "Quién es Quién en los Precios" (QQP), donde se registra el valor más alto y más bajo de los 24 productos básicos, esto con el objetivo de que los consumidores escojan la opción que más favorezca su economía.

De esta lista, el huevo es uno de los mas importantes. De acuerdo con la misma dependencia, este alimento es uno de los productos de la canasta básica más consumidos por los mexicanos, por ello es esencial conocer su precio actualizado.

Para saberlo, personal de la Profeco visita diariamente miles de establecimientos entre supermercados, mercados, farmacias y tiendas de conveniencia, en distintas ciudades del país. Después registran el precio de venta final (el que tú pagas en caja) de más de dos mil productos.

Tras esta labor, la procuraduría informó que, en el periodo de noviembre a diciembre de 2025, el costo del huevo tuvo una disminución de 4.11%. Mientras que, en la segunda semana de enero de 2026, el precio promedio alcanzó los 53.32 pesos por 18 piezas, que es el número de unidades en promedio que tiene un kilo.

El precio del huevo por supermercado

precio del huevo en México
Comparación del precio promedio en supermercados. Foto: Quién es Quién Profeco

La Profeco también publicó una lista con el precio del paquete de 18 piezas de huevo en distintas cadenas de supermercado del país, siendo H-E.B donde se registró un mayor costo, de 64.94 pesos en promedio; y S-Mart el más bajo con 50.74 pesos.

Aquí la lista completa:

  • H-E-B: $64.94
  • Aprecio: $64.40
  • Súper Kompras: $59.25
  • Súper Aki: $57.97
  • Walmart: $57.85
  • Merco: $56.99
  • Bodega Aurrera: $55.47
  • SuperISSSTE: $55.06
  • Ley: $53.96
  • La Comer: $53.17
  • Soriana: $53.06
  • Chedraui: $50.77
  • S-Mart: $50.74

El programa QQP presenta un promedio con base a sus encuestas del precio del producto en los supermercados de cada cadena, por lo que el costo en cada una de las tiendas puede variar. 

¿Cuál es el consumo de huevo en México?

México es el rey del consumo de huevo a nivel mundial. Foto: Galo Cañas Rodríguez, Cuartoscuro.

De acuerdo con un artículo “Desempeño de la avicultura mexicana” de la Unión Nacional de Avicultores, desde el 2024 México se posicionó como el primer lugar en consumo per-cápita de huevo fresco a nivel mundial, mientras que en 2025 se registró un consumo de 24 kg per-cápita. Esto equivale a aproximadamente 392 unidades anuales por persona.

Además, el huevo se considera en México como un producto con "demanda inelástica"; esto significa que, aunque el precio suba, las familias mexicanas difícilmente dejan de comprarlo debido a que sigue siendo más barato que la carne de res, cerdo o pollo.

En cuanto a su producción, el artículo “El huevo mexicano, un alimento muy valioso” publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) destaca que el país es prácticamente autosuficiente en este sector, produciendo el 99.9% de lo que consume, siendo la región de Los Altos en Jalisco la que más aporta con en 54% de la producción nacional, seguido de Puebla con 15% y otros estados como Sonora y San Luis Potosí.

“Uno de cada 27 huevos que se producen en el mundo lo genera la parvada de postura mexicana. Para México, la exportación de huevo representa un ingreso económico de 2.1 millones de dólares”, se lee en el artículo de la SADER. 

Verifica el precio de la canasta básica desde casa

El portal QQP de la Profeco permite a los consumidores verificar el precio de más de tres mil productos y saber qué establecimiento tiene el precio más bajo.

Para ingresar se debe acceder a la plataforma (Clic aquí) desde alguna computadora o cualquier dispositivo móvil. En la página principal se encuentran los productos más buscados: tortilla de maíz, leche, huevo, frijol y azúcar, y la opción de búsqueda personalizada.

Para ello debes de seguir los siguientes pasos:

1.- Seleccionar la ciudad y buscar el producto de preferencia para ver su precio, se puede filtrar por municipio o alcaldía.

2.- Elegir los productos que se consideren tienen precios justos para generar una lista de compras.

3.- Comparar los precios de la lista, para que se pueda enviar por correo electrónico.

“Con esta nueva herramienta las personas consumidoras tienen la opción de seleccionar sus productos, armar y descargar su lista de compras”, se lee en el portal Quién es Quién en los precios.

Omar López

