Valentino Garavani, "el último emperador de la moda", muere a los 93 años en Roma

Las aportaciones del diseñador y colaboraciones con personalidades emblemáticas lo colocaron como referente del lujo contemporáneo.

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS).- El conocido diseñador italiano Valentino Garavani, fundador de la firma Valentino, ha muerto este lunes a los 93 años en Roma, confirmaron su fundación y Giancarlo Giammetti, cofundador de la firma y expareja del diseñador, una publicación en Instagram.

"Valentino Garavani falleció hoy en su residencia en Roma, rodeado de sus seres queridos", escribió la fundación en su perfil, donde también han anunciado que el velatorio se celebrará en PM23, en la romana Piazza Mignanell número 23 durante el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00 horas (hora local).

El funeral tendrá lugar este viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Piazza della Republica 8, en Roma a las 11:00 horas.

El fundador de Valentino, que nació en Voghera (Lombardía) viajó de su localidad natal hacia París para estudiar moda, donde comenzó a colaborar con grandes casas de alta costura y donde trabajó junto a diseñadores como Jean Dessès, Guy Laroche o Balenciaga.

Retirado desde 2008, durante su carrera ha vestido a mujeres como Jackie Kennedy, Liz Taylor, Sophia Loren, Sharon Stone, la reina Rania de Jordania, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow o Anne Hathaway, entre otras.