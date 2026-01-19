Valentino Garavani, "el último emperador de la moda", muere a los 93 años en Roma

19/01/2026 - 1:09 pm

Valentino Garavani, referente de la moda de alta costura, fallece a los 93 años

Las aportaciones del diseñador y colaboraciones con personalidades emblemáticas lo colocaron como referente del lujo contemporáneo.

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS).- El conocido diseñador italiano Valentino Garavani, fundador de la firma Valentino, ha muerto este lunes a los 93 años en Roma, confirmaron su fundación y Giancarlo Giammetti, cofundador de la firma y expareja del diseñador, una publicación en Instagram.

"Valentino Garavani falleció hoy en su residencia en Roma, rodeado de sus seres queridos", escribió la fundación en su perfil, donde también han anunciado que el velatorio se celebrará en PM23, en la romana Piazza Mignanell número 23 durante el miércoles 21 de enero y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00 horas (hora local).

El funeral tendrá lugar este viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, en Piazza della Republica 8, en Roma a las 11:00 horas.

El fundador de Valentino, que nació en Voghera (Lombardía) viajó de su localidad natal hacia París para estudiar moda, donde comenzó a colaborar con grandes casas de alta costura y donde trabajó junto a diseñadores como Jean Dessès, Guy Laroche o Balenciaga.

Retirado desde 2008, durante su carrera ha vestido a mujeres como Jackie Kennedy, Liz Taylor, Sophia Loren, Sharon Stone, la reina Rania de Jordania, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow o Anne Hathaway, entre otras.

Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Amenazados por el yugo trumpista

"La relación de México frente a Estados Unidos ha cambiado radicalmente en el primer año de la...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

¡Libertad para Belén ya!

"La sororidad que unió al movimiento feminista en torno a Belén fue clave para lograr desarmar los...
Por Sandra Lorenzano
Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

Estudio revela señal casi imperceptible que podría indicar problemas en los riñones

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, señalo que Salinas Pliego tiene esta semana para pagar su adeudo por la falta de pago de impuestos.
1

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

Josefa González-Blanco abandona la Embajada de México en Reino Unido con 16 denuncias formales por hostigamiento laboral, según una investigación de El País.
2

González-Blanco deja Embajada en Londres con 16 denuncias por acoso laboral: El País

El Presidente Donald Trump afirmó que una de las razones de su intento de adquirir Groenlandia es que no ganó el Premio Nobel de la Paz.
3

No me dieron el Nobel, quiero Groenlandia, amagó Trump al Primer Ministro de Noruega

4

Ken Salazar dice que “lo dijo la Casa Blanca y lo digo yo”: AMLO no es investigado

CURP 2026
5

CURP Biométrica en Querétaro 2026: Dónde y cómo tramitarla

La titular del INE, Guadalupe Taddei, defendió los OPLES en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pero Sheinbaum está a favor de que desaparezcan.
6

El relevo de 3 consejeros del PRIAN en el INE dará mano a Morena. Con, o sin Reforma

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla
7

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

8

"El Mantecas", jefe de facción ligada a los Beltrán Leyva, cae con otros 7 en Sinaloa

Hoy No Circula Martes
9

¿Doble Hoy No Circula? Revisa qué autos descansan este martes 20 de enero

¿Es posible sacar provecho a la presión que ejerce Washington sobre México? Por supuesto que sí. Y si la Presidenta saca provecho, acelerará la transformación.

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
10

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

Las hermanas de 10 y 16 años de edad, Mary Beabey y Sabine Yohumil, fueron localizadas por autoridades en la TAPO; se encontraban en calidad de desaparecidas.
11

Hermanas desaparecidas en Neza son halladas; sujeto las habría contactado por Roblox

Valentino Garavani, referente de la moda de alta costura, fallece a los 93 años
12

Valentino Garavani, "el último emperador de la moda", muere a los 93 años en Roma

El Primer Ministro de Canadá alertó que las amenazas de Donald Trump sobre imponer aranceles a Europa para que le den Groenlandia es “una escalada preocupante”.
13

El ataque de Trump une a los 27 países de la Unión Europea: anuncian defensa conjunta

Aterrizaje de avión militar de EU en Toluca es parte de un acuerdo de capacitación: CSP.
14

"Tenía autorización desde octubre": CSP explica la presencia de avión de EU en Toluca

La CURP biométrica ya esta disponible
15

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

La Profeco informó hoy que envió un exhorto a Ticketmaster para que transparente la información relacionada con la venta de boletos de los conciertos de BTS.
1

La Profeco exige a Ticketmaster transparentar venta de boletos para conciertos de BTS

2

"El Mantecas", jefe de facción ligada a los Beltrán Leyva, cae con otros 7 en Sinaloa

Valentino Garavani, referente de la moda de alta costura, fallece a los 93 años
3

Valentino Garavani, "el último emperador de la moda", muere a los 93 años en Roma

Josefa González-Blanco abandona la Embajada de México en Reino Unido con 16 denuncias formales por hostigamiento laboral, según una investigación de El País.
4

González-Blanco deja Embajada en Londres con 16 denuncias por acoso laboral: El País

El titular de Hacienda, Édgar Amador, informó sobre la recaudación en México en 2025.
5

Hacienda logra recaudación récord: 6 billones de pesos en 2025, 4.8% más que en 2024

Aterrizaje de avión militar de EU en Toluca es parte de un acuerdo de capacitación: CSP.
6

"Tenía autorización desde octubre": CSP explica la presencia de avión de EU en Toluca

La economía de China registró un crecimiento de cinco por ciento anual en 2025, en línea con la meta oficial del gobierno y pese a la guerra comercial de Trump.
7

China sortea guerra comercial de Trump y alcanza meta: su economía creció 5% en 2025

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, señalo que Salinas Pliego tiene esta semana para pagar su adeudo por la falta de pago de impuestos.
8

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

El Presidente Donald Trump afirmó que una de las razones de su intento de adquirir Groenlandia es que no ganó el Premio Nobel de la Paz.
9

No me dieron el Nobel, quiero Groenlandia, amagó Trump al Primer Ministro de Noruega

La cifra de fallecidos se elevó a 39 tras el descarrilamiento de un tren en el que viajaban unas 300 personas, ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), España.
10

El descarrilamiento de trenes ya deja 39 muertos en España; decretan 3 días de luto

La titular del INE, Guadalupe Taddei, defendió los OPLES en la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pero Sheinbaum está a favor de que desaparezcan.
11

El relevo de 3 consejeros del PRIAN en el INE dará mano a Morena. Con, o sin Reforma

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.
12

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo