"El Mantecas", jefe de facción ligada a los Beltrán Leyva, cae con otros 7 en Sinaloa

Tras un enfrentamiento en El Rincón de los Monzón, Badiraguato, fuerzas federales repelieron la agresión de un grupo armado.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Iván Valerio "N", alias "El Mantecas", identificado como líder de una facción vinculada a los Beltrán Leyva, fue capturado junto con siete integrantes de su grupo en Badiraguato, Sinaloa.

La detención se llevó a cabo durante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Marina) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los hechos ocurrieron en la localidad de El Rincón de los Monzón, donde elementos federales detectaron a un grupo armado que abrió fuego contra las autoridades. Tras repeler la agresión, los efectivos lograron controlar la situación y capturar a los presuntos delincuentes.

En #Sinaloa, autoridades federales detienen al líder de una célula criminal.

En la acción se aseguraron armas cortas y largas, vehículos, cargadores, cartuchos y dosis de drogas. Además, fue localizado y desmantelado un centro de producción de drogas sintéticas operado por la célula criminal.

"Se detuvo a Iván Valerio 'N', líder de una facción vinculada a una organización delictiva, junto con siete hombres más integrantes de su grupo, también se aseguraron armas cortas y largas, vehículos, cargadores, cartuchos y dosis de drogas", informaron en el comunicado.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó la coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y destacó que la captura de "El Mantecas" también representa un golpe importe contra los generadores de violencia en la zona.



Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público (MP), que determinará su situación jurídica.

Las autoridades federales reiteraron que estas acciones se realizan en estricto apego a los derechos humanos y forman parte de la estrategia nacional para desarticular organizaciones criminales.