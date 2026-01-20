Las Campechanas, el postre artesanal crujiente que Valle de Bravo adoptó

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 7:00 am

campechanas

En Valle de Bravo es muy normal encontrar las tradicionales bolsitas de campechanas, pruébalas y forma tu propia opinión.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Tras visitar Valle de Bravo es inevitable regresar con al menos una bolsa de "Campechanas", un postre crujiente tipo hojaldre bañado en caramelo. Aunque su origen proviene de otras regiones de México, este delicioso “panecillo” es un imperdible del menú vallesano, una experiencia que vale la pena probar al menos una vez en la vida.

Con forma que recuerda a un lingote de oro, este exquisito postre, considerado un clásico local, se prepara tradicionalmente en hornos de leña que le da un sabor y olor ahumado. Sin duda alguna, se ha convertido en un manjar muy asediado por los locales y los turistas, y pueden encontrarse en calle Villagrán en el centro, en el embarcadero, en Santa María junto a la Iglesia y el mercado de artesanías.

Se disfrutan perfectamente acompañadas de una taza de café, un vaso de leche o incluso con algunas bolas de nieve de vainilla, que aportan un toque especial a la merienda, ideal para disfrutar al atardecer que Valle de Bravo regala a propios y extraños.

¿Cómo se preparan las campechanas?

Si aún no conoces Valle de Bravo o no has tenido la oportunidad de probar este delicioso panecillo, te queremos compartir la receta para que puedas prepararlo y compartirlo con tus allegados en un momento de reunión.

Campechanas estilo vallesanas:

A pesar de que la receta vallesana de las campechanas es un misterio, los ingredientes de los cuales están hechas consisten en:

  • Harina de trigo
  • Agua
  • Azúcar
  • Sal
  • Manteca vegetal o de cerdo (mucha, es clave).

Paso a paso

Para la masa:

  1. Mezclar la harina, azúcar, sal y agua hasta formar una masa elástica y suave. Déjala reposar unos 30 minutos.
  2. Mezcla manteca con un poco de harina hasta obtener una pasta. Posteriormente estira sobre una superficie enharinada, extiende la masa en forma rectangular. Unta generosamente con la pasta de manteca y harina.
  3. Enrolla la masa como si fuera un churro, apretando y jalando para que se estire y se formen capas. Este paso es crucial para que "reviente" al hornearse.

Reposo y corte:

  1. Deja reposar los rollos de masa. Luego, estíralos un poco, córtalos en porciones y dales forma plana con cuidado de no romper la membrana superior.

Carameliza y hornea:

  1. Espolvorea abundante azúcar por encima. Hornea a temperatura alta (unos 200°C) hasta que el azúcar se derrita y caramelice, volviéndose dorada y crujiente. Algunas recetas sugieren hornear a menos temperatura al principio y subirla después.

Secretos para que tenga un sabor vallesano

El que tenga mucha manteca, es lo que le dará el hojaldrado y crujido perfecto. En cuanto a su caramelización, el azúcar debe quemarse un poco para que su sabor sea auténtico. No olvides que el reposo es muy importante para que la masa se relaje y el resultado sea esponjoso por dentro y crujiente por fuera.

En cuanto a su precio, este puede variar según el punto de venta y la cantidad de piezas por bolsa; sin embargo, de manera general, suelen encontrarse presentaciones de ocho a diez campechanas por un costo aproximado de 40 pesos.

 

