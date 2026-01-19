Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

Para el psicólogo Jesús Matos, “el Blue Monday lo inventó un algoritmo, trivializa la depresión y promueve el consumismo".

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS).- Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday, por considerarse el día mas triste del año, pero, ¿de dónde surge esta concepto? ¿Es real o un invento más?

El psicólogo experto en salud mental de Metrodora Jesús Matos zanja que, "aunque se presenta a menudo bajo un barniz de legitimidad académica, la realidad detrás de este concepto es puramente comercial".

Así, explica que este día no surgió de un estudio psiquiátrico ni sociológico, sino que surgió en 2005 como parte de una campaña publicitaria para la agencia de viajes Sky Travel. La compañía buscaba una forma de incentivar la compra de vacaciones en una época del año donde las ventas solían ser bajas.

Para darle credibilidad, contrataron a Cli Arnall, un extutor de la Universidad de Cardi (Reino Unido), quien ideó una fórmula matemática para "justificar" la elección de la fecha.

Arnall propuso una ecuación que intenta cuantificar la tristeza basándose en la combinación de variables como clima, deuda, sueldo mensual, tiempo transcurrido desde Navidad, tiempo desde que fallamos los propósitos de Año Nuevo, niveles bajos de motivación y la necesidad de tomar medidas (Acción).

Matos apunta que, más allá de la falta de rigor científico, el concepto recibe fuertes críticas por sus implicaciones sociales y psicológicas. Por un lado, favorece la trivialización de la salud mental. "La comunidad científica y psicológica repudia el Blue Monday porque reduce la depresión y la ansiedad (condiciones clínicas complejas) a un evento de calendario provocado por el clima o las deudas -advierte-. Sugiere que la tristeza es predecible y universal para todos ese día especíco".

Además, subraya que supone la profecía autocumplida, ya que, al bombardear a la población con mensajes de que "hoy es el día más triste", se crea un efecto de sugestión (efecto nocebo). "Las personas pueden predisponerse a sentirse mal simplemente porque se les dice que deberían sentirse así", recuerda.

En tercer lugar, censura que aporta el consumismo como "cura" para los efectos de ese día. "El trasfondo del Blue Monday es incentivar el consumo para combatir la tristeza, ya sea reservando viajes, comprando ropa o apuntándose al gimnasio, reforzando la idea de que la felicidad se puede comprar", alerta.

¿Qué es el trastorno afectivo estacional?

No obstante, puntualiza que existe un fenómeno real llamado Trastorno Afectivo Estacional (SAD, por sus siglas en inglés), que es una forma de depresión relacionada con los cambios de estación y la falta de luz, "pero no ocurre en un solo día específico, sino que es un proceso clínico".

Ante esta realidad, Matos se refiere a cómo lidiar con la tristeza que considera que sigue siendo importante hablar de ella, sus efectos y la manera en que podemos gestionarla.

La tristeza, desde una perspectiva evolutiva y neurobiológica, es un mecanismo adaptativo, según explica. Se define como una respuesta emocional ante la pérdida, la desilusión o la falta de control.

La psicología evolutiva sugiere que la tristeza tiene dos funciones vitales: ahorro de energía, ya que nos ralentiza para permitirnos procesar el trauma o la pérdida y sanar, y señalización social mediante las expresiones faciales y el lenguaje corporal de la tristeza, que señalan a la tribu (o entorno social) que necesitamos ayuda y apoyo.

Estrategias validas científicamente para gestionar la tristeza

El experto apunta a la psicología basada en la evidencia (como la Terapia Cognitivo-Conductual, y la Terapia de Aceptación y Compromiso):