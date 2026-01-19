"Estuve a punto de morir": Maestro colombiano de la Ibero narra maltratos y rescate

El profesor colombiano de la Ibero Puebla dio por primera vez su testimonio sobre los días que pasó desaparecido: los maltratos de la GN, su rescate y su hallazgo; denunció también discriminación.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico colombiano de 42 años maestro de la Universidad Iberoamericana Puebla que fue hallado con vida la semana pasada en Nuevo León después de permanecer desaparecido desde el pasado 2 de enero tras un altercado con elementos de la Guardia Nacional (GN) en el aeropuerto de Monterrey, ofreció su testimonio sobre lo que pasó en los 13 días de angustia sobre su paradero, en los que estuvo a punto de morir, así como su rescate. Aseguró que no sólo fue maltratado por las autoridades, sino también sufrió discriminación.

El profeso contó en un video, publicado por la propia Ibero Puebla, cómo llegó al aeropuerto de Monterrey para un escala que iba a durar un par de horas y estuvo a punto de ser trágica: fue detenido por agentes de la GN durante tres días, fue liberado pero después fue expulsado del aeropuerto, pasó varios días en la intemperie y, a punto de morir, rescatado por una clínica de rehabilitación de adictos, donde recuperó la conciencia un par de semanas después.

"Por primera vez quiero compartir el testimonio sobre lo que ocurrió entre el 31 de diciembre y el 16 de enero de este año en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey y municipios aledaños. Quiero aclarar que uso los medios institucionales de la única institución que me respaldó durante todo este tiempo: la Universidad Iberoamericana de Puebla", dijo el maestro colombiano en la grabación.

"Es la primera vez que doy mi testimonio de mi propia voz. Llegué el 31 de diciembre al Aeropuerto Internacional de Monterrey, en la cual solo pensaba estar en escala tres horas rumbo a la Ciudad de México. No fue posible dicha situación por circunstancias extrañas que todavía tratamos de explicar. Lo que voy a describir se basa en hechos comprobables, por evidencias de cámaras y demás y evidencia científica", añadió.

"La GN me rompió tres costillas"

El maestro colombiano contó que estuvo durante tres días "en una celda en el municipio de Apodaca", a donde fue llevado por la Guardia Nacional.

"Antes de ir a dicha celda fui golpeado por la Guardia Nacional, lo cual me generó una fractura de tres costillas, comprobado médicamente", destacó en su testimonio Escobar Barrios.

"Luego de estos tres días fui liberado, se me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí de la celda seguía muy desorientado, traté de acercarme al aeropuerto de Monterrey para terminar mi escala, pero esto nunca fue posible, puesto que al llegar de alguna manera fui despojado de mis posesiones, de mis pertenencias, y esto me imposibilitó seguir viajando", explicó.

"Llegó un punto donde fui inadmitido al aeropuerto por razones que desconozco, por lo que sólo pude pasar una noche en el aeropuerto, posteriormente me vi obligado a deambular por las inmediaciones. Después de esto, la policía empezó a alejarme más y más del aeropuerto, lo cual sin documentos, sin dinero, sin nada, me llevó a una situación totalmente vulnerable", contó.

Un rescate "al borde de la muerte"

A continuación, contó Escobar Barrios, pasó 4 días deambulando sin comer, sin tomar agua, sin recibir asistencia de la población civil.

"Fui orillado a una situación de calle, me vi obligado a refugiarme en una maleza para evadir el sol y una hidratación crónica. Esto ocurrió por varios días y noches. Afortunadamente, después de muchos días, fui rescatado, así fue, por una patrulla, que maneja una clínica de rehabilitación, me confunden con un habitante de calle y afortunadamente me llevan a las instalaciones de esta clínica, en el municipio de Juárez", detalló el profesor colombiano.

"Ahí permanezco 10 días en total inconsciencia, no la recuerdo pero me dicen que tuve mutismo, no hablé, no di detalles sobre mi identidad, nada más tomé agua en estos días. Finalmente, el día 15 recobré mi conciencia, recordé quién soy, cómo me llamo, dónde trabajo, y empiezo a buscar un plan para informar mi identidad y tratar de salir ahí, lo cual era muy difícil puesto que la comunicación con mi familia era todavía imposibilitada", agregó.

Fue entonces que el operativo de búsqueda permitió que la clínica identificara l identidad del profesor de la IBero con la ficha emitida por las autoridades de Nuevo León. La Fiscalía estatal acudió al lugar, donde el maestro colombiano ya podía contar lo que le había pasado.

El profesor colombiano alerta por discriminación

Escobar Barrios señaló en su testimonio de este lunes que, a pesar de que es afortunada la búsqueda "y aquí estoy, ya aparecí", es importante señalar algunos puntos que han sido demostrados con documentación, "que no sólo me afectan a mí sino que le pueda ocurrir a cualquier persona que viene del extranjero".

Primero, acusó una falta de registro: "Nunca aparecí en el Registro Nacional de Detenidos a pesar de estar tres días en esta sala de Apodaca, lo cual es de lejos una irregularidad".

Luego, señaló que nunca se le informaron sobre los derechos de su detención. "Dicen que yo me rehusé a comunicarme con mis familiares, y yo recuerdo que los mismos agentes no me daban el derecho porque había llegado con groserías y altanería a la celda", dijo.

Esto se conjugó con la falta de asistencia médica a la que fue orillado a pesar de encontrarse desorientado, pasando tres noches "prácticamente a la intemperie" en la celda de Apodaca, "sin comer bien, tomando un agua de un grifo que estaba oxidado". "No sé si realmente fue lo que ha podido generar en mí ciertas fallas en mi conciencia", destacó.

"De tal forma que ellos me imposibilitaron acercarme en el aeropuerto al Instituto Nacional de Migración, al servicio médico, incluso la Guardia Nacional diciéndome que no podía estar en el aeropuerto, lo cual me parece demasiado irregular, si me ven desorientado lo mínimo era brindarme atención médica con el servicio al interior del aeropuerto", denunció.

"Creo que se trata de una condición discriminatoria. Los colombianos que trabajamos o visitamos México, no tenemos la necesidad de tramitar una visa, pero sí estamos obligados, siendo la única de 18 nacionalidades latinoamericanas, que está exigida a llenar un preregistro migratorio donde proporcionamos todos nuestros datos: dónde trabajamos, con quién vivimos, cuál es nuestra dirección, cuánto dinero ganamos, cuántas tarjetas traemos. Estos datos, más allá de llevarnos a un situación de seguridad, nos lleva a una situación de inseguridad", explicó.

Además, el maestro de la Ibero subrayó que en algunos puntos de su "detención arbitraria", percibió que las autoridades "sabían mis datos económicos, no sé de qué manera".

Aclaró que su asistencia al albergue donde fue rescatado "no fue voluntaria, nunca lo fue". "Al momento que ellos me recogen a la orilla de la carretera y me llevan a este centro de asistencia para drogadictos lo hacen pq me ven al borde de la muerte, no tengo conciencia, recuerdos plenos, afortunadamente ellos me llevan y por ello no pierdo la vida. Nunca la asistencia fue por mi voluntad, lo quiero dejar claro", concluyó.

Por último, Escobar Barrios agradeció "a todas las personas que hicieron posible que yo estuviera aquí: la Ibero Puebla, la Cancillería de Colombia, el Consulado de Colombia en México, agradecer a la Embajadora de México en Colombia, a mi familia, sobre todo, sus oraciones, y a todos los amigos que se sumaron en las acciones para encontrarme".