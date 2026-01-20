Hoy No Circula miércoles: evita las nuevas multas y corralón este 21 de enero

Rodrigo Gutiérrez González

20/01/2026 - 12:30 pm

Hoy No Circula Miércoles

Este 2026 aumentaron las multas y otras nuevas sanciones entraron en vigor por infringir este programa de restricción vehicular, por lo que es mejor mantenerse actualizado y saber su puedes circular.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El programa Hoy No Circula informó qué vehículos deberán suspender su circulación este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las medidas para reducir la contaminación ambiental.

Es importante destacar que este programa de restricción vehicular se actualiza diariamente, por lo que las autoridades recomiendan consultar la información oficial cada día para evitar multas y corralón.

Estos son los vehículos incluidos en el Hoy No Circula de este miércoles 21 de enero de 2026:

  • Holograma: 1 y 2.
  • Engomado: Rojo.
  • Terminación de placa: 3 y 4.
  • Horario: 5:00 a 22:00 horas.
Hoy No Circula miércoles
Así aplica el Hoy No Circula este miércoles. Foto: CaME.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Mientras que para el Estado de México toda la información sobre este programa esta disponible en este enlace oficial.

Las nuevas multas por violar el Hoy No Circula

No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en multas económicas y el envío del vehículo al corralón, aunque la sanción varía según la entidad donde se cometa la infracción.

En la Ciudad de México, violar el Hoy No Circula implica una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a dos mil 300 y hasta tres mil 500 pesos, además del traslado del automóvil al depósito vehicular, conocido como corralónxx.

En el Estado de México, la sanción consiste únicamente en una multa de 20 UMA, es decir, poco más de dos mil 300 pesos, sin que el vehículo sea remitido al corralón.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula?

Cuando se registran altos niveles de contaminación en la capital del país y en la entidad mexiquense, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) activa la contingencia ambiental que incluye una serie de medidas para mejorar la calidad del aire, entre ellas la aplicación del Doble Hoy No Circula.

En el Doble Hoy No Circula la CaMe extiende el programa a más vehículos, incluyendo aquellos que regularmente son exentos, como los que tienen holograma de verificación 0 y 00.

Cuando esto ocurre, en el mismo comunicado de activación de contingencia ambiental se precisa cuáles son los automóviles incluidos en la restricción vehicular. La CaMe suele prohibir la circulación de todos los vehículos con holograma 2, ya sea con terminación par o non en su placa de los que tienen holograma 1  y elige un engomado para aquellos con holograma 0 y 00.

Si la contaminación persiste, el programa de restricción vehicular se extiende, pero si se logra mitigar, se suspende.

Hoy No Circula
Con el Hoy No Circula se busca reducir tráfico y con ello la contaminación en la CDMX y Edomex. Foto: Imagen Ilustrativa Sin Embargo.

Todo los autos exentos del Hoy No Circula

Hay un grupo de vehículos que por su bajo nivel de contaminación no están obligados a descansar por el Hoy No Circula y son los siguientes:

  • Tractores agrícolas.
  • Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
  • Vehículos eléctricos.
  • Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
  • Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
  • Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
  • Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
  • Vehículos que porten Holograma “EXENTO”.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
  • Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
  • Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
  • Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
  • Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Rodrigo Gutiérrez González

