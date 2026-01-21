¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

Cuando los altos niveles de contaminación no dan tregua, las autoridades ambientales refuerzan este programa de restricción vehicular. Así aplicará el Hoy No Circula este jueves.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Aún con las bajas temperaturas, la contaminación registra altos niveles, la mala calidad del aire es una constante, la contingencia ambiental amenaza y con ello la aplicación del Doble Hoy No Circula.

Por suerte, el programa de restricción vehicular no ha sufrido afectaciones y aplicara con normalidad para este jueves.

Es importante recordar que esta prohibición amplió su cobertura y además de la capital del país y los municipios conurbados del Estado de México, también aplica en el Valle de Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco.

Al cambiar todos los días, se recomienda consultar diariamente las restricciones vigentes para evitar multas y sanciones. Así aplicará el Hoy No Circula este jueves 22 de enero del 2026:

Holograma : 1 y 2.

: 1 y 2. Engomado : Verde.

: Verde. Terminación de la placa : 1 y 2.

: 1 y 2. Horario: 5:00 a 22:00 horas.

Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.

Mientras que para cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Tradicionalmente el Hoy No Circula aplicaba en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios colindantes del Estado de México. Sin embargo, desde este 1 de enero se incluyó formalmente a más zonas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, quedando en total las siguientes alcaldías y municipios.

Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Zona Metropolitana del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucán

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacatepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Cuáles vehículos están exentos del Hoy No Circula

No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, la Sedema cuenta con una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Eléctricos.

Híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Auto antiguo y/o clásico.

De demostración y/o traslado.

Con tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Que porten Holograma “EXENTO”.

Con Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Con Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.

Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Qe porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Con placas para personas con discapacidad.

Con Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

