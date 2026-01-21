¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

Cuando los altos niveles de contaminación no dan tregua, las autoridades ambientales refuerzan este programa de restricción vehicular. Así aplicará el Hoy No Circula este jueves.
Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Aún con las bajas temperaturas, la contaminación registra altos niveles, la mala calidad del aire es una constante, la contingencia ambiental amenaza y con ello la aplicación del Doble Hoy No Circula.
Por suerte, el programa de restricción vehicular no ha sufrido afectaciones y aplicara con normalidad para este jueves.
Es importante recordar que esta prohibición amplió su cobertura y además de la capital del país y los municipios conurbados del Estado de México, también aplica en el Valle de Toluca y el Valle de Santiago Tianguistenco.
Al cambiar todos los días, se recomienda consultar diariamente las restricciones vigentes para evitar multas y sanciones. Así aplicará el Hoy No Circula este jueves 22 de enero del 2026:
- Holograma: 1 y 2.
- Engomado: Verde.
- Terminación de la placa: 1 y 2.
- Horario: 5:00 a 22:00 horas.
Si quieres saber en qué días no circula tu vehículo o si en una fecha en particular está obligado a descansar, ingresa a este link oficial de la Sedema. Solo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa.
Mientras que para cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
Tradicionalmente el Hoy No Circula aplicaba en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios colindantes del Estado de México. Sin embargo, desde este 1 de enero se incluyó formalmente a más zonas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, quedando en total las siguientes alcaldías y municipios.
Ciudad de México:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Zona Metropolitana del Valle de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucán
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Valle de Toluca:
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Chapultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacatepec
Valle de Santiago Tianguistenco:
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Cuáles vehículos están exentos del Hoy No Circula
No todos los automóviles son obligados a descansar por el Hoy No Circula, la Sedema cuenta con una lista de vehículos que están exentos de la restricción y son los siguientes:
- Tractores agrícolas.
- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
- Motocicletas.
- Con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
- Eléctricos.
- Híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
- Auto antiguo y/o clásico.
- De demostración y/o traslado.
- Con tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
- Que porten Holograma “EXENTO”.
- Con Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
- Con Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y se aplique el Doble Hoy No Circula.
- Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
- Qe porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
- Con placas para personas con discapacidad.
- Con Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
- Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.
- Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.