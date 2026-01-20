Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

Las sanciones por infringir la ley de tránsito se calculan según su gravedad en valor de UMAS.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Pasarse el alto o manejar mientras hablas por celular será más caro este año si vives en Baja California debido a que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) actualizó el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el 2026.

“El INEGI da a conocer la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que tendrá vigencia a partir del 1 de febrero de 2026. Diario: 177.31 pesos mexicanos, mensual: 3 566.22 pesos mexicanos y anual: 42 794.64 pesos mexicanos”, se publica en el comunicado del pasado 8 de enero.

Este aumento corresponde a la suma de uno más el crecimiento porcentual interanual de diciembre del año inmediato anterior, que en el caso de diciembre de 2025 fue de 3.69 por ciento.

Lista actualizada de multas en Baja California

Aunque los costos de las multas son similares en todo el territorio que conforma Baja California, el monto específico lo determina la administración de cada uno de los siete municipios del estado, además de tener sus propios descuentos o infracciones adicionales.

Ensenada

No respetar semáforo en rojo o alto: 10 UMA ($1,173)

Exceso de velocidad: 9 UMA ($1,056)

No usar cinturón de seguridad: 5 a 10 UMA ($586 - $1,173)

Uso de celular al conducir: 10 a 30 UMA ($1,173 - $3,519)

Estacionarse en lugar prohibido 4 UMA ($469)

Conducir sin licencia 6 UMA ($704)

Falta de placas o vencidas 6 UMA ($704)

Dar vuelta en "U" en zona prohibida 4 UMA ($469)

Conducir en estado de ebriedad 50 a 100 UMA ($5,865 - $11,731)

El año pasado el ayuntamiento de Ensenada reforzó las sanciones para mantener el orden en zonas turísticas y ciclovías con multas de hasta 10 UMAS ($1,173 MXN).

Mexicali

No respetar el alto de disco: 5 - 10 UMAS ($586 - $1,173)

Uso de celular al conducir: 10 - 20 UMAS ($1,173 - $2,346)

Exceso de velocidad: 10 - 20 UMAS ($1,173 - $2,346)

No usar el cinturón de seguridad: 5 - 10 UMAS ($586 - $1,173)

Estacionarse en lugar prohibido: 5 - 10 UMAS ($586 - $1,173)

Conducir sin licencia: 10 - 15 UMAS ($1,173 - $1,759)

Placas ilegibles o alteradas: 10 - 15 UMAS ($1,173 - $1,759)

Cabe mencionar que el programa “Cero Tolerancia” del municipio de Mexicali es especialmente estricto por las multas por conducir en estado de ebriedad a exceso de velocidad en zonas escolares con multas que oscilan entre los $8,000 y $12,000, además del costo del arrastre y el almacenamiento en el corralón.

Por otra parte en marzo de 2025 el cabildo municipal aprobó un descuento del 80% para el pago de multas anteriores a ese año, sin considerar las multas dentro del programa Cero Tolerancia.

Playas de Rosarito

Conducir en estado de ebriedad: 30 a 60 UMA ($3,519 - $7,038)

Uso de celular al conducir: 10 a 30 UMA ($1,173 - $3,519)

Pasarse un semáforo en rojo o alto: 10 a 15 UMA ($1,173 - $1,760)

No usar cinturón de seguridad: 10 UMA ($1,173)

Falta de licencia de conducir: 10 UMA ($1,173)

Vidrios polarizados (fuera de norma): 10 UMA ($1,173)

Falta de tarjeta de circulación 10 UMA: ($1,173)

Estacionarse en zona roja o prohibida: 5 UMA ($586)

Transportar menores de 3 años sin silla: 20 UMA ($2,346)

El municipio de Playas de Rosarito es conocido por tener sanciones muy estrictas en su zona turística.

San Felipe

No respetar el alto de disco: 5 - 10 UMAS ($586 - $1,173)

Uso de celular al conducir: 10 - 20 UMAS ($1,173 - $2,346)

Exceso de velocidad: 10 - 20 UMAS ($1,173 - $2,346)

No usar el cinturón de seguridad: 5 - 10 UMAS ($586 - $1,173)

Estacionarse en lugar prohibido: 5 - 10 UMAS ($586 - $1,173)

Conducir sin licencia: 10 - 15 UMAS ($1,173 - $1,759)

Placas ilegibles o alteradas: 10 - 15 UMAS ($1,173 - $1,759)

El municipio de San Felipe basa su reglamento vehicular en el de Mexicali, pues se creó en 2022.

San Quintín

No respetar semáforo en rojo o alto: 10 UMA ($1,173)

Exceso de velocidad: 9 UMA ($1,056)

No usar cinturón de seguridad: 5 a 10 UMA ($586 - $1,173)

Uso de celular al conducir: 10 a 30 UMA ($1,173 - $3,519)

Estacionarse en lugar prohibido 4 UMA ($469)

Conducir sin licencia 6 UMA ($704)

Falta de placas o vencidas 6 UMA ($704)

Dar vuelta en "U" en zona prohibida 4 UMA ($469)

Conducir en estado de ebriedad 50 a 100 UMA ($5,865 - $11,731)

Al ser uno de los municipios que se forman recientemente, gran parte de su reglamento de tránsito se basa en el de Ensenada.

Tecate

No respetar señal de alto o semáforo: 10 a 15 UMA ($1,173 - $1,760)

Exceso de velocidad: 10 a 20 UMA ($1,173 - $2,346)

Uso de celular al conducir: 10 a 30 UMA ($1,173 - $3,519)

No usar cinturón de seguridad: 5 a 10 UMA ($586 - $1,173)

Estacionarse en lugar prohibido: 4 a 10 UMA ($469 - $1,173)

Conducir sin licencia o vencida: 10 a 20 UMA ($1,173 - $2,346)

Ingerir o transportar bebidas alcohólicas abiertas: 30 UMA ($3,519)

Conducir en estado de ebriedad: 40 a 100 UMA ($4,692 - $11,731*)

Tijuana

Uso de celular al conducir: 21 - 30 UMAS ($2,463 - $3,519)

Exceso de velocidad: 10 - 20 UMAS ($1,173 - $2,346)

No respetar la luz roja : 15 - 20 UMAS ($1,759 - $2,346)

Falta de seguro de responsabilidad civil 20 - 40 UMAS ($2,346 - $4,692)

Conducir sin licencia o vencida 10 - 20 UMAS ($1,173 - $2,346)

Estacionarse en lugar para personas con discapacidad 30 - 40 UMAS ($3,519 - $4,692)

De acuerdo con el portal del Ayuntamiento de Tijuana recientemente se aprobó una nueva multa por bloquear intersecciones con un costo de 21 - 30 UMAS ($2,463 - $3,519) dependiendo del caso.

Este municipio brinda un descuento de hasta el 50% si pagas dentro de los primeros 15 días naturales posteriores a la infracción, pero no aplica en multas graves como conducir bajo efectos del alcohol o estupefacientes.

¿Por qué las infracciones se pagan en UMAS?

De acuerdo con información disponible en la página del INEGI el uso de la UMA responde a la necesidad de desvincular las multas del salario mínimo. Anteriormente, cuando el salario mínimo aumentaba para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, también subían de forma automática e injusta los costos de los impuestos, multas y trámites gubernamentales.

Desde un punto de vista económico, la UMA permite un control más estable y previsible de la economía. Mientras que el salario mínimo puede subir significativamente por diversas razones, la UMA se actualiza anualmente basándose exclusivamente en la inflación (el Índice Nacional de Precios al Consumidor).

Al establecer las infracciones en "veces UMA", las leyes no tienen que modificarse cada año para actualizar los montos en pesos. Simplemente se aplica el valor vigente de la unidad determinado por el INEGI.