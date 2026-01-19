Slim compra la filial de la petrolera rusa Lukoil que opera yacimientos en Campeche

Redacción/SinEmbargo

19/01/2026 - 5:13 pm

Carlos Slim Helú mantiene su interés en expandir a Grupo Carso en el mercado petrolero.

La adquisición por parte de Grupo Carso, de Carlos Slim, de la filial en México de la petrolera rusa Lukoil se realizará por 270 mdd; deberá pasar filtros en México y EU.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– Grupo Carso, propiedad del magnate Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México, dio un paso más en su intención de expandirse en el mercado petrolero, pues anunció este lunes que comprará a Fieldwood México, una subsidiaria de Lukoil, la empresa petrolera más grande de Rusia, con lo que además completará el control total de los campos Ichalkil y Pokoch, de los cuales ya había adquirido la mitad de participaciones en 2024.

Grup Carso informó la decisión en un comunicado enviado a sus accionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde informó que este lunes suscribió, a través de su subsidiaria Zamajal, S.A. de C.V., un acuerdo vinculante con Lukoil International Upstream Holding B.V. y Lukoil International Holding GMBH.

"El precio de compra por el 100 por ciento del capital social de la Sociedad es de 270 millones de dólares además de asumir la obligación de pagar una deuda de la sociedad de 330 millones de dólares con el propio Lukoil como vendedor. Dichas cifras y condiciones de pago están sujetas a ajustes de cierre de acuerdo a las condiciones del contrato", señaló la empresa de Slim.

La adquisición de la filial de la compañía petrolera rusa se dará también a través de una filial de Grupo Carso, de Slim.
La adquisición de la filial de la compañía petrolera rusa se dará también a través de una filial de Grupo Carso, de Slim. Foto: Cuartoscuro

"Con esta transacción Grupo Carso, a través de su subsidiaria Zamajal consolida su participación mayoritaria y operativa en dicho campo, reafirmando su compromiso en el sector de extracción de hidrocarburos en México", afirmó la compañía.

Una transacción con condiciones

La consumación de la transacción, anunció la compañía de Slim, está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, entre ellas, la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes en México, incluyendo el de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y de la Secretaría de Energía; y en especial de la autorización expresa y específica de la Transacción por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Una vez cumplidas las condiciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones gubernamentales y corporativas correspondientes, se completará la compra de Fieldwood México B.V., que es titular de manera directa e indirecta del 100 por ciento del capital social de Fieldwood Energy de México, S. de R.L. de C.V. y Fieldwood Energy E&P México, S. de R.L. de C.V.

Además, Fieldwood México es la entidad “operadora” y titular del 50 por ciento de participación en los campos Ichalkil y Pokoch, área contractual ubicada frente a la Costa de Campeche. El 20 de junio de 2024, Grupo Carso a través de su filial Zamajal, de la cual es titular del 79 por ciento de su participación accionaria, formalizó la adquisición de Petrobal Upstream Delta 1, S.A. de C.V. (ahora Mx Dlta NRG 1, S.A. de C.V.), titular del otro 50 por ciento de participación en esta área.

Slim ha ampliado su participación en el sector petrolero en los últimos años a través de Grupo Carso.
Slim ha ampliado su participación en el sector petrolero en los últimos años a través de Grupo Carso. Foto: Pemex

El 7 de enero de 2016, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, suscribió el contrato CNH-R01-L02-A4/2015 con el consorcio integrado por Fieldwood Energy, como socio operador, y Petrobal Upstream Delta 1, S.A. de C.V. (ahora Mx Dlta NRG 1, S.A. de C.V.), como socio financiero, para la exploración y extracción de hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida correspondiente a los campos Ichalkil y Pokoch, área contractual ubicada en aguas someras con una superficie aproximada de 58 kilómetros cuadrados frente a la costa de Campeche.

Pemex acuerda construir pozos con Slim

Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó en septiembre del año pasado a Grupo Carso un contrato de mil 991 millones de dólares para terminar la construcción de 32 pozos petroleros en el campo Ixachi.

Grupo Carso, cuyo propietario es Carlos Slim Helú, trabajará con sus subsidiarias GSM Bronco y MX DLTA NRG 1 para concluir con estas obras, cuyo pago se concretará cuando se concluyan con éxito los 32 pozos. En caso de que sean menos pozos perforados, se ajustará el valor del contrato.

El conglomerado empresarial detalló en un comunicado que Petróleos Mexicanos comenzará a pagar mensualmente por cada pozo entregado hasta enero de 2027.

Grupo Carso controlará totalmente los campos Ichalkil y Pokoch si se aprueba la compra.
Grupo Carso controlará totalmente los campos Ichalkil y Pokoch si se aprueba la compra. Foto: Cuartoscuro

Grupo Carso detalló que Ixachi "pertenece a la asignación de Pemex AE-0032-6M-Joachín-02 y es considerado uno de los campos terrestres más importantes del país. Actualmente cuenta con una producción diaria de alrededor de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a un total de 236 mil barriles diarios de petróleo equivalente".

Asimismo, detalló que cuenta también con 19 equipos para perforación terrestre de distintas dimensiones y tres equipos de perforación marina incluyendo un Jack up y dos semi-sumergibles de última generación.

Carlos Slim ha aumentado sus proyectos de energía de la mano de la paraestatal Pemex. Entre los proyectos en energía del magnate se encuentra el de gas natural Lakach.

Slim compra la petrolera de los Baillères

Slim Helú adquirió a mediados de 2024 una presencia importante en el sector petrolero con su compra de la subsidiaria de PetroBal, parte de Alejandro Baillères y propietaria de PetroBal Upstream Delta 1.

Slim compró en 2024 la empresa petrolera de los Baillères.
Slim compró en 2024 la empresa petrolera de los Baillères. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Dentro del anunció, Grupo Carso formalizó la compra del 100 por ciento del capital social de PetroBal Operaciones Upstream S.A de C.V, bajo la firma de la subsidiaria Zamajal y con una valuación de 530 millones de dólares. Asimismo, detalló que se cumplieron con las condiciones estipuladas, así como las autorizaciones regulatorias correspondientes a la compra.

"Grupo Carso, S.A.B de C.V formalizó la adquisición del 100 por ciento del capital social de PetroBal Operaciones Upstream, S.A. de C.V, una entidad que es parte de Grupo Bal (…) Se han cumplido con las condiciones estipuladas y obtenido las autorizaciones regulatorias correspondientes", se lee en el documento.

También en 2024, Grupo Carso adquirió el 49.9 por ciento de la participación en Talos Energy, la entidad mexicana de la petrolera americana que cuenta con una parte del yacimiento Zama, considerado como uno de los hallazgos petroleros más importantes en tiempos recientes.

La pasada adquisición fue estimada en aproximadamente 125 millones de dólares y consolidando a Grupo Carso como un fuerte en el sector energético mexicano, diversificando su cartera de inversiones en un mercado de gran relevancia económica para el país, de acuerdo a medios locales.

