Líderes de China y Canadá firman hoja de ruta sobre cooperación económica y comercial

Ambas naciones definieron compromisos para aliviar fricciones, mejorar condiciones empresariales y reforzar la cooperación económica.

BEIJING, 17 ene (Xinhua).- China y Canadá alcanzaron acuerdos específicos para abordar debidamente asuntos comerciales relacionados con vehículos eléctricos, productos de acero y aluminio, canola, y productos agrícolas y acuáticos, según el Ministerio de Comercio de China.

Para implementar los importantes consensos alcanzados por los líderes de China y Canadá, ambas partes sostuvieron recientemente varias rondas de intensas consultas a diversos niveles, enfocadas en asuntos económicos y comerciales clave de preocupación mutua, indicó el Ministerio en una declaración.

Las dos partes alcanzaron consensos positivos sobre incrementar los vuelos directos, mejorar el entorno de negocios y la inspección y cuarentena de productos agrícolas, destaca el documento.

Durante la visita a China del Primer Ministro canadiense, Mark Carney, ambos países firmaron una hoja de ruta de cooperación económica y comercial, lo que constituye un logro importante en el marco de la nueva asociación estratégica entre China y Canadá, declaró un funcionario del Ministerio en el comunicado.

Ambas partes acordaron fortalecer el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China-Canadá y ampliar integralmente la cooperación económica y comercial pragmática en todos los ámbitos. También alcanzaron un consenso positivo sobre la cooperación en marcos multilaterales y regionales, según la hoja de ruta.

Canadá realizará ajustes positivos a sus medidas unilaterales contra los vehículos eléctricos chinos, así como contra los productos de acero y aluminio, y también en casos específicos relacionados con la inversión y operación de empresas chinas en el país, de acuerdo con la misma fuente.

China ha tomado nota de la reciente declaración de Canadá de que permitirá la entrada de un cupo anual de 49 mil vehículos eléctricos chinos al mercado canadiense con el arancel de nación más favorecida del 6.1 por ciento, eximiéndolos del impuesto adicional del 100 por ciento aplicado en 2024, manifestó el funcionario.

Considerando dicha declaración como "un paso positivo en la dirección correcta y una buena noticia para las empresas chinas de vehículos eléctricos que exploran el mercado canadiense", el funcionario afirmó que China espera que Canadá cumpla activamente sus compromisos y continúe trabajando con China para crear un entorno justo, estable y no discriminatorio que permita ampliar aún más la cooperación comercial y de inversión en el sector de los vehículos eléctricos mediante consultas amistosas.

China también ajustará sus medidas antidumping sobre la colza y las medidas antidiscriminatorias con respecto a ciertas importaciones agrícolas y acuáticas canadienses, de conformidad con la normativa pertinente.

Se espera que estos acuerdos impulsen la cooperación industrial bilateral y beneficien a los pueblos de ambas naciones, afirmó el funcionario.

De cara al futuro, ambas partes implementarán conjuntamente los resultados arduamente obtenidos de estas consultas, acelerarán la finalización de los detalles, aclararán los cronogramas, desarrollarán planes de acción, acelerarán la conclusión de sus respectivos procedimientos internos y promoverán la pronta implementación de los resultados, indicó el ministerio.

Las dos partes aprovecharán plenamente el mecanismo de la Comisión Económica y Comercial Conjunta China-Canadá para seguir aumentando la cooperación, resolver problemas, gestionar las diferencias y promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales China-Canadá, añadió la entidad.