TEXTUALES ¬ El mensaje de texto de Trump a los noruegos que sacudió al mundo entero

19/01/2026 - 4:41 pm

Sería una buena escena para una película de sátira política, pero no lo es. Se trata de uno de los episodios más bochornosos de un Presidente.

Trump le dijo al Primer Ministro de Noruega que desde que le negaron el Premio Nobel de la Paz ya no se sentía obligado a “pensar puramente en la paz”.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).– Sería una buena escena para una película de sátira política, pero no lo es. Se trata de uno de los episodios más bochornosos en los que se haya visto involucrado un Presidente de casi cualquier nación.

El Presidente Donald Trump le dijo a Jonas Gahr Store, Primer Ministro de Noruega, que desde que le negaron el Premio Nobel de la Paz, ya no se sentía obligado a “pensar puramente en la paz”. Store se había puesto en contacto con Trump para hablar de seguridad global. Le mandó un mensaje que firmó como “Alex y Jonas”, en referencia al Presidente finlandés, Alexander Stubb.

The New York Times obtuvo los mensajes y los publicó en su edición de hoy. Antes, PBS los había obtenido y publicado. De quien sea la exclusiva, no dan risa. Da miedo.

De Store para Trump. Domingo 18 de enero, 15:48 horas:

Estimado señor Presidente, estimado Donald, sobre el contacto transatlántico (Groenlandia, Gaza, Ucrania) y su anuncio arancelario de ayer. Conoce nuestra postura sobre estos temas. Pero creemos que todos debemos trabajar para aligerar la tensión y reducirla; están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor que necesitamos mantenernos unidos. Proponemos una llamada con usted más tarde hoy, juntos o por separado. ¡Dénos una pista de lo que prefiere! Saludos cordiales, Alex y Jonas.

De Trump para Store. Domingo 18 de enero, 16:15 horas:

Estimado Jonas: Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 GUERRAS MÁS, ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y, de todos modos, ¿por qué tienen un “derecho de propiedad”? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero también hubo barcos que desembarcaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia. ¡Gracias! Presidente DJT.

Dinamarca envió tropas adicionales a Groenlandia este lunes. Los líderes europeos ya estaban trabajando para disuadir a Trump de una dañina guerra comercial transatlántica por Groenlandia, después de que Trump les dijera, este fin de semana, que cargará con un 10 por ciento adicional y luego un 25 por ciento en junio si no le dan Groenlandia. La Unión Europea, el Reino Unido y Noruega no han querido responder con tarifas de represalia pero en algún momento tendrán que responder.

Los dirigentes europeos están tratando de quitarle presión a este asunto, que se está agravando rápidamente, con la esperanza de que Trump no cumpla con su promesa. Pero el Presidente vinculó su deseo de poseer la isla con el hecho de que le dieran el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado.

Trump ha dado varias razones para querer que la isla, estratégicamente ubicada y rica en minerales, se convierta en parte de Estados Unidos, pero esta es la primera vez que se sabe que atribuye explícitamente su deseo a la pérdida de un Nobel. La líder opositora venezolana entregó a Trump su medalla la semana pasada, durante una reunión en la Casa Blanca. No ha sido suficiente.

Trump ha dado varias razones para querer que la isla, estratégicamente ubicada y rica en minerales, se convierta en parte de Estados Unidos, pero esta es la primera vez que se sabe que atribuye explícitamente su deseo a la pérdida de un Nobel.

El Presidente ha dejado clara desde hace tiempo su ambición de ganar el codiciado premio, que el comité del Nobel otorgó al presidente Barack Obama en su primer mandato. La líder opositora venezolana María Corina Machado , la más reciente ganadora del Nobel de la Paz, le entregó a Trump su medalla la semana pasada durante una reunión en la Casa Blanca.

El lunes, Støre afirmó haber respondido al mensaje de Trump. "Insistimos en la necesidad de reducir la tensión", declaró, añadiendo que le había reiterado a Trump que el gobierno noruego no tiene voz ni voto en la elección del premio Nobel de la Paz.

The Wall Street Journal publica hoy un estudio en el que dice que los estadounidenses, no los extranjeros, están soportando casi todo el costo de los aranceles. Citan una nueva investigación que contradice una afirmación clave del Presidente Trump y sugiere que podría tener una posición más débil en una guerra comercial que resurge con Europa.

A Trump no parece importarle. Ha dicho repetidamente que sus aranceles históricos, implementados agresivamente durante el último año como herramienta tanto para recaudar ingresos como para la política exterior, serán financiados por extranjeros. Estas afirmaciones ayudaron a reforzar el poder de negociación del presidente y a alentar a los gobiernos extranjeros a cerrar acuerdos con Estados Unidos.

“Las afirmaciones de Trump han sido respaldadas por la resiliencia de la economía estadounidense, que registró un crecimiento relativamente rápido y una inflación moderada el año pasado, incluso cuando el crecimiento en Europa y otras economías avanzadas siguió siendo lento. La nueva investigación, publicada el lunes por el Instituto Kiel para la Economía Mundial, un prestigioso centro de estudios alemán, sugiere que el impacto de los aranceles probablemente se manifestará con el tiempo en forma de precios al consumidor más altos en Estados Unidos”, dice el diario.

