La Gobernadora general de Canadá arriba a México; charlará con Sheinbaum este martes

Redacción/SinEmbargo

19/01/2026 - 5:40 pm

Mary Simon, Gobernadora general de Canadá, arriba a México

Con el objetivo de estrechar los lazos entre ambos países, la Gobernadora general de Canadá, Mary Simon, arribó hoy a México. Tendrá una reunión con Sheinbaum.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Mary Simon, Gobernadora general de Canadá, arribó hoy a México como parte de una visita oficial que incluirá una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, misma que está prevista para llevarse a cabo el martes en Palacio Nacional.

La funcionaria canadiense fue recibida por el Canciller Juan Ramón de la Fuente, luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), informó en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Su visita tiene como objetivo estrechar los lazos entre México y Canadá, en seguimiento a la visita oficial realizada por el Primer Ministro Mark Carney en septiembre del año pasado, así como dialogar sobre las políticas prioritarias a favor de los pueblos indígenas en ambas naciones", explicó la SRE.

Asimismo, la dependencia indicó que Mary Simon ha ejercido funciones de Jefa de Estado desde 2021, además de que "es la primera gobernadora general indígena de Canadá en la historia", cuya agenda se ha caracterizado por impulsar mejoras en áreas como la reconciliación social, la salud mental, la naturaleza y el medio ambiente, entre otras.

¿Qué hace un Gobernador o Gobernadora general de Canadá?

En su comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores apuntó que Canadá sostiene una forma de gobierno de monarquía constitucional y democracia parlamentaria, además de que forma parte de la Mancomunidad de Naciones, misma que está bajo la monarquía del rey Carlos III. En este caso, Mary Simon funge como la representante de dicha monarquía tanto en territorio canadiense como en el extranjero.

"La gobernadora general es la responsable de tomar protesta al Primer Ministro y a su Gabinete, de instalar y disolver el Parlamento y de actuar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Canadá", resaltó la SRE.

