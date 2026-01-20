CdMx pone en marcha plan "Detector que Salva" para evitar accidentes por fugas de gas

Los dispositivos entregados por la CdMx para prevenir accidentes por fugas emiten una alerta en caso de detectar una acumulación de gas.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) puso en marcha este lunes el programa "Detector que Salva", con el cual entregará 10 mil detectores de forma gratuita en unidades habitacionales para evitar accidentes provocados por fugas de gas.

La Jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, encabezó el arranque de dicha estrategia y recalcó la importancia de la prevención, ya que en la ciudad se registran al menos cuatro mil incidentes cada año que están relacionados con fugas, lo que equivale a 11 casos en promedio al día.

“Podemos evitar las tragedias si todos prevenimos; la prevención es nuestra fuerza”, recalcó la mandataria capitalina durante un evento en la alcaldía Coyoacán.

CdMx reparte detectores para prevenir accidentes por fugas de gas

Como parte del programa "Detector que Salva", el Gobierno de la CdMx entregará de forma gratuita 10 mil detectores en unidades habitacionales, los cuales emiten una alerta en caso de que se registre una fuga de gas.

Estos dispositivos realizan un monitoreo permanente del aire en espacios cerrados a través de sensores que analizan su composición y detectan cambios anormales antes de que se conviertan en riesgos mayores.

La Jefa de Gobierno recalcó que estos detectores ayudarán a prevenir los tres principales riesgos asociados a fugas de gas: explosiones o incendios por acumulación de gases inflamables, intoxicaciones por monóxido de carbono y asfixia por disminución de oxígeno.

Brugada recalcó que la estrategia "Detector que salva" forma parte de una política integral de protección civil basada en la prevención, la información y la capacitación de la población.

Refuerzan cultura de la prevención en la capital

Clara Brugada aseveró que la prevención de accidentes es una responsabilidad compartida entre el Gobierno y la ciudadanía, por lo que ordenó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), al Heroico Cuerpo de Bomberos y a las alcaldías reforzar las acciones para capacitar a la población sobre qué hacer en caso de una emergencia, esto mediante acciones de difusión, talleres y preparación comunitaria.

Por su parte, el Secretario de Vivienda de la CdMx, Inti Muñoz Santini, anunció que se va a reforzar la cultura de la prevención de la manera más universal posible, por lo que se realizarán inspecciones a las instalaciones de gas en viviendas de la ciudad.

La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, afirmó que para evitar los accidentes provocados por fugas de gas es de vital importancia que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con un plan familiar de protección civil.

Recalcó que el programa "Detector que Salva", mediante el que se entregarán detectores de humo y gas, en unidades habitacionales de la capital es un gran paso para la integración de un kit de prevención de incendios en el hogar, el cual debe incluir también un extintor