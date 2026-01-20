Autoridades capturan a 3 en CdMx por el homicidio de un militar en Cuautitlán Izcalli

Tres personas fueron detenidas por autoridades de la CdMx y el Edomex, por su presunta participación en el asesinato de un militar en Cuautitlán Izcalli.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Autoridades de la Ciudad de México (CdMx) y del Estado de México (Edomex) realizaron un operativo conjunto que derivó en la detención de tres personas presuntamente relacionadas con el homicidio de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Cuautitlán Izcalli.

La agresión, de acuerdo con reportes oficiales, ocurrió el 16 de enero de 2026, cuando el militar perdió la vida por disparos de arma de fuego en dicho municipio mexiquense, durante un acto en el que le fue robado su vehículo, lo que dio inicio a diversas líneas de investigación interinstitucionales.

Como parte de esos trabajos, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) identificó el traslado del vehículo de la víctima hacia la capital del país, mediante el análisis de registros de videovigilancia.

Derivado de esta información, las autoridades localizaron un inmueble en la colonia San Juan de Aragón Primera Sección, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, presuntamente vinculado con los hechos investigados.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia por el homicidio de un hombre a quien despojaron de su automóvil en Edomex, compañeros de SSC_CDMX, en conjunto con personal de la FiscaliaCDMX, catearon un inmueble en TuAlcaldiaGAM y aseguraron… — Pablo Vázquez Camacho, January 19, 2026

Un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control una orden de cateo, la cual se ejecutó sin uso de violencia y conforme a los protocolos establecidos.

Durante la intervención, los policías aseguraron un automóvil color blanco relacionado con la víctima, una motocicleta, tres vehículos adicionales y aproximadamente dos toneladas de autopartes.

Las indagatorias señalan que el predio era utilizado para el resguardo y desmantelamiento de vehículos con reporte de robo, por lo que todo lo asegurado quedó bajo resguardo ministerial.

En el mismo inmueble fueron detenidos una mujer de 43 años y un hombre de 41, quienes se encontraban en posesión de aparente droga al momento del cateo.

Resultado de las investigaciones por un hombre que perdió la vida en el municipio de CuautitlánIzcalli, en el EstadoDeMéxico, oficiales de la SSC, en coordinación con personal de la FiscaliaCDMX, ambas de la CiudadDeMéxico, y autoridades de la… — SSC CDMX, January 19, 2026

De manera paralela, en la Alcaldía Azcapotzalco, los elementos policiacos detuvieron a un hombre de 45 años que circulaba en una motocicleta relacionada con la agresión.

Al detenido se le aseguraron diversas dosis de presunta marihuana, crystal y cocaína, además de un teléfono celular y dinero en efectivo.

Los tres detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer completamente el homicidio y deslindar responsabilidades conforme a la Ley.