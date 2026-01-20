Brugada anuncia inversión de 18 mdp para edificio dañado por explosión en Coyoacán

Los trabajos para la rehabilitación del inmueble ubicado en Paseos de Taxqueña que resultó dañado por una explosión iniciarán en marzo.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) invertirá 18 millones de pesos para la reconstrucción de un edificio de departamentos ubicado en la Alcaldía Coyoacán que resultó afectado por una explosión de gas, anunció este lunes la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Este día, la mandataria capitalina realizó un recorrido en el inmueble marcado con el número 45 de la calle Paseo de los Duraznos, en la colonia Paseos de Taxqueña, para comprobar los daños causados por el percance ocurrido el pasado 9 de enero y supervisar los trabajos de rehabilitación.

“El edificio es inhabitable y requiere técnicamente, por el dictamen de la Secretaría de Vivienda, una rehabilitación estructural, que eso es lo más difícil que podemos tener. Afortunadamente es rehabilitación y no el demoler y volver a construir”, explicó.

Brugada recalcó que las familias que habitaban el edificio dañado tendrán un lugar provisional para vivir; por el momento, las personas afectadas permanecen en un hotel y los gastos de hospedaje son cubiertos por la Secretaría de Vivienda, posteriormente recibirán un apoyo para renta por parte de la Alcaldía.

Rehabilitación comenzará en marzo

La Jefa de Gobierno explicó que las obras para la rehabilitación del inmueble comenzarán en el mes de marzo de este 2026, después de que concluyan los estudios técnicos, además de que prometió que antes de iniciar se tendrán listos el proyecto técnico y el proyecto ejecutivo.

Nos reunimos con las y los vecinos afectados por la explosión de gas en Paseos de Taxqueña. Les compartimos que el @GobCDMX destinará $18 millones para la rehabilitación de sus hogares. Las obras iniciarán en marzo y se harán con todos los estudios y cuidados necesarios. ¡Las… pic.twitter.com/KROOeex8rE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 19, 2026

La mandataria capitalina indicó que los trabajos para la reconstrucción del edificio durarán entre seis y ocho meses, por lo que se espera que concluyan a más tardar a finales de este año.