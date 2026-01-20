¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Europa Press

19/01/2026 - 10:47 pm

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

Es importante saber reconocer las señales para distinguir cuando una enfermedad respiratoria es grave y requiere atención médica urgente.

MADRID, 19 Enero (EUROPA PRESS) - Tras las fiestas navideñas, las salas de urgencias de los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe, catarros e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas evolucionan igual ni requieren atención inmediata. Mientras algunas personas apenas presentan síntomas y continúan con su vida diaria, en otras el cuerpo lanza señales claras de alarma.

Saber interpretar cómo responde nuestro organismo -diferenciar lo esperable de lo peligroso- es clave para no saturar los servicios sanitarios y, sobre todo, para acudir a tiempo cuando una infección respiratoria se puede estar complicando.

Por lo anterior, Europa Press Salud Infosalus entrevistó a la enfermera de urgencias y emergencias, y vicepresidenta de enfermería de SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) Carmen Casal, quien reconoce que, efectivamente, actualmente las urgencias están colapsadas tras las reuniones navideñas con pacientes que enfermaron de gripe u otras enfermedades respiratorias.

Principales signos de alarma para saber que tienes gripe grave

Así, insiste en que no todos los cuerpos se adaptan a una gripe u otras enfermedades respiratorias de igual manera y entre los signos de alarma que hay que tener en cuenta a la hora de acudir a un servicio de urgencias están:

  • Si aparece dificultad real para hablar, no poder terminar una frase; la disnea, que nos cueste respirar, y la piel se pegue al tórax, que haya que hacer mucho esfuerzo a la hora de respirar. (Esa persona necesita oxígeno).
  • Si notamos una coloración permanente en labios y en uñas, la cianosis, una coloración azulada en pies, dedos de la mano, en nariz, que puede ser provocada por el frío, "pero si la persona está calentita y permanece de ese color azul durante tiempo indica que le falta oxígeno en las partes distales del cuerpo".
  • La fiebre recurrente, de manera que, si hay una fiebre de inicio brusca que desaparece, pero que a los dos o tres días vuelve a tener lugar otra subida brusca de fiebre, ya que podría indicar una sobreinfección respiratoria.

"Con una fiebre podemos ir al médico del centro de salud y no nos va a indicar un antibiótico así como así. El uso indiscriminado de antibióticos hace que cuando sean estos realmente necesarios no nos hagan efecto. Además, estos procesos catarrales o respiratorios no hay que olvidar que tienen su tiempo de curación", remarcó Casal.

El papel del triaje enfermero en urgencias

Precisamente, esta enfermera de triaje de urgencias reconoce que en muchos casos la falta de aire a la hora de respirar de una persona genera mucha ansiedad en los pacientes con gripe o enfermedad respiratoria severa. Dice que por eso se intenta identificar a tiempo el problema y se le pregunta para saber el motivo de consulta y ver cómo habla ese paciente.

"Si le cuesta respirar o acabar las frases nos indica que tiene disnea o sensación subjetiva de falta de oxígeno importante, pero si puede hablar bien se le piden pequeños esfuerzos y ver cómo respira. Hay varios grados de esa disnea y se puede cuantificar. Siempre va a depender de cómo afecta esa disminución de oxígeno al propio paciente", sostuvo la experta de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Aquí destaca que la enfermera de triaje tiene un papel fundamental en los servicios de urgencias ya que es la primera que clasifica al paciente con gravedad, y va a poder atender a esa persona de forma inmediata.

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.
La fiebre recurrente es una señal de que una gripe es grave. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro

Europa Press

Europa Press

