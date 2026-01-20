Policía de Apodaca niega agresiones contra maestro colombiano que estuvo desparecido

Las autoridades aseguraron en un comunicado que no contaron con la facultad para subir al Registro Nacional de Detenciones la detención del catedrático.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad (SSPYV) Municipal de Apodaca, Nuevo León, rechazó el lunes la versión de Leonardo Ariel Escobar Barrios, catedrático colombiano de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien estuvo desaparecido desde el 2 de enero tras ser detenido por la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Por medio de un comunicado, la Policía Municipal de Apodaca aseguró "se le respetaron su derechos" al profesor de la Ibero, quien se mantuvo bajo arresto por 36 horas.

“⁠La autoridad municipal recibió de la Guardia Nacional al detenido el 31 de diciembre pasado a las 20:00 horas, remitido por alterar el orden en el Aeropuerto Internacional. Se le aplicó el correspondiente arresto de 36 horas (…). ⁠Durante el arresto se le respetaron sus derechos y se le suministraron líquidos y alimentos al igual que a los demás detenidos”, señalaron las autoridades.

En el mismo documento, la SSPYV de Apodaca afirmó que el catedrático fue detenido por la Guardia Nacional cerca de las 20:00 horas del 31 de diciembre por alterar el orden en el Aeropuerto Internacional.

Autoridades detectaron enrojecimiento en muñecas del profesor

La Policía Estatal de Apodaca explicó que, tras un examen médico al que fue sometido Leonardo Ariel Escobar Barrios, se detectó enrojecimiento en sus dos muñecas.

“⁠La SSPYV de Apodaca no tuvo la facultad para subir al Registro Nacional de Detenciones (RND) la detención de Leonardo Ariel, al no ser Primer Respondiente la autoridad municipal (…) ⁠Al detenido se le realizó el dictamen médico conforme al protocolo, sin que se apreciaran lesiones, salvo marcas leves de enrojecimiento en ambas muñecas”, detalló la dependencia.

El informe contradijo la versión del profesor, quien declaró en rueda de prensa en la Ibero Puebla que no recibió información de sus derechos, además de que fue golpeado por la Guardia Nacional y estuvo desorientado durante los días en los que fue reportado como desaparecido.

