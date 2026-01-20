Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

La publicación del principal editorial del medio estadounidense se da justo cuando el republicano cumple un año en la Casa Blanca, periodo en el que ha acumulado cuestionamientos, críticas y repudio.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El Consejo Editorial de The New York Times acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción. Y “sabemos que esta cifra es una subestimación porque algunas de sus ganancias permanecen ocultas al público. Y siguen creciendo”, agrega.

En el editorial principal, en su portada, con una enorme foto de la sonrisa de Trump, el diario fundado en 1851 y poseedor de 132 Premios Pulitzer, dice en la cabeza: “Hace un año, Donald Trump juró servir al pueblo estadounidense. En cambio, se ha centrado en usar la Presidencia para enriquecerse. Cómo se ha embolsado Trump 1 mil 408 millones 500 mil dólares”.

El Consejo Editorial es un grupo de periodistas cuyas opiniones se basan en la experiencia, la investigación, el debate y ciertos valores arraigados. Es independiente de la redacción de The New York Times.

“En total, Trump se ha beneficiado de su regreso a la Presidencia por una cantidad de dinero equivalente a 16 mil 822 veces el ingreso familiar medio en Estados Unidos. El afán de riqueza de Trump es descarado. A lo largo de la historia de la nación, los presidentes de ambos partidos se han cuidado de evitar incluso la apariencia de lucrarse con el servicio público. Este Presidente exprime con regocijo a las corporaciones estadounidenses, presume de las donaciones de gobiernos extranjeros y celebra el rápido crecimiento de su propia fortuna”, concluye el diario.

“El Presidente Trump nunca ha sido de los que se preguntan qué puede hacer por su país. En su segundo mandato, al igual que en el primero, está poniendo a prueba los límites de lo que su país puede hacer por él. Ha invertido su energía y creatividad en explotar la Presidencia, en descubrir cuánto dinero están dispuestos a poner en sus bolsillos las personas, las corporaciones y otras naciones con la esperanza de usar el poder del gobierno al servicio de sus intereses”, sostiene el diario.

Rico, cada vez más rico

Añade: “Un hotel en Omán. Una torre de oficinas en el oeste de la India. Un campo de golf a las afueras de Riad, Arabia Saudita. Estos son algunos de los más de 20 proyectos en el extranjero que la Organización Trump está llevando a cabo, a menudo requiriendo la cooperación con gobiernos extranjeros. Estos acuerdos han generado millones para los Trump, según Reuters . Y la administración en ocasiones ha tratado a esos mismos gobiernos con buenos ojos. Un ejemplo: la administración acordó reducir los aranceles que amenazaba imponer a Vietnam aproximadamente un mes después de que la Organización Trump iniciara la construcción de un complejo de golf de 1 mil 500 millones de dólares en las afueras de Hanói. Las autoridades vietnamitas ignoraron sus propias leyes para acelerar el proyecto”.

Los Trump se están embolsando 28 millones de dólares de Amazon para un documental sobre Melania Trump, dice The New York Times. “Amazon pagó mucho más por los derechos de Melania que el siguiente mejor postor, y mucho más de lo que la compañía ha pagado anteriormente por proyectos similares, según The Wall Street Journal. Jeff Bezos, presidente de Amazon y una de las personas más ricas del mundo, tiene muchas razones para congraciarse con la administración, incluyendo la regulación antimonopolio, los contratos de defensa de Amazon y los contratos federales de su empresa espacial”.

Las principales empresas tecnológicas y de medios de comunicación han pagado a Trump 90.5 millones de dólares desde su reelección. Los acuerdos “han provenido de X, ABC News, Meta, YouTube y Paramount. Ninguno de ellos se justificó en cuanto al fondo. Paramount, por ejemplo, acordó pagar al Presidente 16 millones de dólares por lo que, según él, fue una edición engañosa de una entrevista con Kamala Harris en 2024. La edición era parte normal del periodismo. Tres semanas después, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó una fusión de 8 mil millones de dólares con Skydance”, precisa el diario.

Según The New York Times, Qatar le dio a Trump 400 millones de dólares en un avión que usará como Air Force One mientras sea Presidente y que planea llevar consigo después de dejar el cargo. “Trump pareció reconocer que el regalo influiría en su trato con Qatar. ‘Vamos a proteger a este país’, declaró en Doha poco después de que Qatar ofreciera el avión. Trump ha dicho que espera transferir el avión a su biblioteca presidencial después de dejar el cargo”.

Además, los Trump han hecho al menos 867 millones de dólares a través de varias criptomonedas. Según Reuters, cita el Times, la venta de criptomonedas de Trump ha sido, con diferencia, su mayor fuente de ingresos. Quienes aspiran a influir en la política federal, incluidos extranjeros, pueden comprar las criptomonedas de su familia, transfiriendo dinero a los Trump, y los acuerdos suelen ser secretos. “Una de ellas se ha hecho pública: una firma de inversión respaldada por los Emiratos Árabes Unidos anunció el año pasado sus planes de depositar 2 mil millones de dólares en una empresa de Trump, dos semanas antes de que el Presidente diera al país acceso a chips avanzados”.

“Trump ya era la persona más rica en la Presidencia de Estados Unidos. Comenzó su segundo mandato con una amplia cartera de propiedades inmobiliarias y una participación en una empresa de redes sociales. Estas empresas se han beneficiado de su Presidencia. Su empresa inmobiliaria, por ejemplo, está ganando millones con acuerdos para licenciar el nombre de Trump para nuevos proyectos en el extranjero. Aún más sorprendentes, sin embargo, son las enormes ganancias que la familia Trump ha obtenido mediante la creación y venta de criptomonedas, lo que le ha permitido recaudar dinero de quienes buscan su favor”, sostiene el diario.

Concluye: