Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 2:25 pm

La publicación del principal editorial del medio estadounidense se da justo cuando el republicano cumple un año en la Casa Blanca, periodo en el que ha acumulado cuestionamientos, críticas y repudio.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El Consejo Editorial de The New York Times acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción. Y “sabemos que esta cifra es una subestimación porque algunas de sus ganancias permanecen ocultas al público. Y siguen creciendo”, agrega.

En el editorial principal, en su portada, con una enorme foto de la sonrisa de Trump, el diario fundado en 1851 y poseedor de 132 Premios Pulitzer, dice en la cabeza: “Hace un año, Donald Trump juró servir al pueblo estadounidense. En cambio, se ha centrado en usar la Presidencia para enriquecerse. Cómo se ha embolsado Trump 1 mil 408 millones 500 mil dólares”.

El Consejo Editorial es un grupo de periodistas cuyas opiniones se basan en la experiencia, la investigación, el debate y ciertos valores arraigados. Es independiente de la redacción de The New York Times.

“En total, Trump se ha beneficiado de su regreso a la Presidencia por una cantidad de dinero equivalente a 16 mil 822 veces el ingreso familiar medio en Estados Unidos. El afán de riqueza de Trump es descarado. A lo largo de la historia de la nación, los presidentes de ambos partidos se han cuidado de evitar incluso la apariencia de lucrarse con el servicio público. Este Presidente exprime con regocijo a las corporaciones estadounidenses, presume de las donaciones de gobiernos extranjeros y celebra el rápido crecimiento de su propia fortuna”, concluye el diario.

“El Presidente Trump nunca ha sido de los que se preguntan qué puede hacer por su país. En su segundo mandato, al igual que en el primero, está poniendo a prueba los límites de lo que su país puede hacer por él. Ha invertido su energía y creatividad en explotar la Presidencia, en descubrir cuánto dinero están dispuestos a poner en sus bolsillos las personas, las corporaciones y otras naciones con la esperanza de usar el poder del gobierno al servicio de sus intereses”, sostiene el diario.

Rico, cada vez más rico

Añade: “Un hotel en Omán. Una torre de oficinas en el oeste de la India. Un campo de golf a las afueras de Riad, Arabia Saudita. Estos son algunos de los más de 20 proyectos en el extranjero que la Organización Trump está llevando a cabo, a menudo requiriendo la cooperación con gobiernos extranjeros. Estos acuerdos han generado millones para los Trump, según Reuters . Y la administración en ocasiones ha tratado a esos mismos gobiernos con buenos ojos. Un ejemplo: la administración acordó reducir los aranceles que amenazaba imponer a Vietnam aproximadamente un mes después de que la Organización Trump iniciara la construcción de un complejo de golf de 1 mil 500 millones de dólares en las afueras de Hanói. Las autoridades vietnamitas ignoraron sus propias leyes para acelerar el proyecto”.

Los Trump se están embolsando 28 millones de dólares de Amazon para un documental sobre Melania Trump, dice The New York Times. “Amazon pagó mucho más por los derechos de Melania que el siguiente mejor postor, y mucho más de lo que la compañía ha pagado anteriormente por proyectos similares, según The Wall Street Journal. Jeff Bezos, presidente de Amazon y una de las personas más ricas del mundo, tiene muchas razones para congraciarse con la administración, incluyendo la regulación antimonopolio, los contratos de defensa de Amazon y los contratos federales de su empresa espacial”.

Las principales empresas tecnológicas y de medios de comunicación han pagado a Trump 90.5 millones de dólares desde su reelección. Los acuerdos “han provenido de X, ABC News, Meta, YouTube y Paramount. Ninguno de ellos se justificó en cuanto al fondo. Paramount, por ejemplo, acordó pagar al Presidente 16 millones de dólares por lo que, según él, fue una edición engañosa de una entrevista con Kamala Harris en 2024. La edición era parte normal del periodismo. Tres semanas después, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó una fusión de 8 mil millones de dólares con Skydance”, precisa el diario.

Según The New York Times, Qatar le dio a Trump 400 millones de dólares en un avión que usará como Air Force One mientras sea Presidente y que planea llevar consigo después de dejar el cargo. “Trump pareció reconocer que el regalo influiría en su trato con Qatar. ‘Vamos a proteger a este país’, declaró en Doha poco después de que Qatar ofreciera el avión. Trump ha dicho que espera transferir el avión a su biblioteca presidencial después de dejar el cargo”.

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Ceremonia Nacional de Indulto del Pavo del Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de noviembre de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

Además, los Trump han hecho al menos 867 millones de dólares a través de varias criptomonedas. Según Reuters, cita el Times, la venta de criptomonedas de Trump ha sido, con diferencia, su mayor fuente de ingresos. Quienes aspiran a influir en la política federal, incluidos extranjeros, pueden comprar las criptomonedas de su familia, transfiriendo dinero a los Trump, y los acuerdos suelen ser secretos. “Una de ellas se ha hecho pública: una firma de inversión respaldada por los Emiratos Árabes Unidos anunció el año pasado sus planes de depositar 2 mil millones de dólares en una empresa de Trump, dos semanas antes de que el Presidente diera al país acceso a chips avanzados”.

“Trump ya era la persona más rica en la Presidencia de Estados Unidos. Comenzó su segundo mandato con una amplia cartera de propiedades inmobiliarias y una participación en una empresa de redes sociales. Estas empresas se han beneficiado de su Presidencia. Su empresa inmobiliaria, por ejemplo, está ganando millones con acuerdos para licenciar el nombre de Trump para nuevos proyectos en el extranjero. Aún más sorprendentes, sin embargo, son las enormes ganancias que la familia Trump ha obtenido mediante la creación y venta de criptomonedas, lo que le ha permitido recaudar dinero de quienes buscan su favor”, sostiene el diario.

Concluye:

“Las exigencias de la avaricia corrompen gradualmente la labor del gobierno, a medida que los funcionarios facilitan la acumulación de riqueza personal. Peor aún, un gobierno así corrompe a quienes viven bajo su dominio. Éstos aprenden por experiencia que viven en una sociedad donde las leyes las dicta el mejor postor. Se vuelven menos propensos a obedecerlas y a participar en la labor de la democracia: hablar, votar, pagar impuestos. Estados Unidos corre el riesgo de caer en esta espiral cínica a medida que Trump socava las instituciones gubernamentales para su propio beneficio”.

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia"', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que "nos convierte en Venezuela"
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

Estudio revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Especialistas expresaron preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos de salud; además de que toda la información debe tener respaldo científico.

¿Compartes datos médicos con ChatGPT? ¡Cuidado! Especialistas alertan sobre riesgos

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
1

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

México envía a EU otro paquete de “príncipes” del narcotráfico, informa Harfuch: ya son 37 y van 92.
2

México envía a EU otro paquete de “príncipes” del narcotráfico: son 37 y ya van 92

Carney habló en Davos de la "ruptura" que atraviesa el orden mundial y señaló a las "grandes potencias" por ello.
3

Carney advierte "ruptura del orden mundial" con "grandes potencias sin restricciones"

Trump compartió un par de imágenes creadas con IA que simulan la supuesta conquista de EU del territorio de otros países como Groenlandia, Canadá y Venezuela.
4

Trump revive amenazas contra Canadá y Groenlandia: publica mapas donde EU los anexa

Las Fuerzas Armadas de Canadá sí consideran posible una invasión militar estadounidense. Y han preparado escenarios para responder.
5

El mundo habla de guerra: Canadá diseña escenarios para una invasión militar de EU

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
6

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

Hoy No Circula Martes
7

¿Doble Hoy No Circula? Revisa qué autos descansan este martes 20 de enero

Líderes mundiales denunciaron las amenazas de Trump sobre Groenlandia durante su participación en un encuentro anual de economistas y autoridades en Suiza.
8

Las amenazas de Trump a medio planeta golpean los mercados de EU y debilita al dólar

El Gobierno federal presentó la credencialización para el Servicio Universal de Salud, con la que busca unificar y concentrar información de derechohabiencia.
9

Gobierno va por credencialización de Servicio Universal de Salud; invertirá 3,500 mdp

Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico colombiano de 42 años y profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla, dio su testimonio tras permanecer semanas desaparecido luego de un altercado con la Guardia Nacional.
10

"Estuve a punto de morir": Maestro colombiano de la Ibero narra maltratos y rescate

A Juan Collado le gustaba tener en sus fastuosas fiestas al cantante Julio Iglesias, a quien se identifica como uno de sus amigos personales.
11

Julio Iglesias y Juan Collado

Ante el odio de Trump, la unidad
12

Ante el odio de Trump, la unidad

Sheinbaum da lección sobre la lucha por la democracia en México y dice que es el pueblo la principal razón de su Reforma Electoral.
13

¿Cuál es el planteamiento de la Reforma Electoral? "Pueblo, pueblo, pueblo", dice CSP

El dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado”, dijo Donald Trump, en una declaración posterior al secuestro de Maduro.
14

VERSUS ¬ ¿Cómo frenar a Trump? El mundo y México tienen un rol pero EU debe despertar

Josefa González-Blanco abandona la Embajada de México en Reino Unido con 16 denuncias formales por hostigamiento laboral, según una investigación de El País.
15

González-Blanco deja Embajada en Londres con 16 denuncias por acoso laboral: El País

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
1

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

2

El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

El Primer Ministro de Groenlandia señaló que si bien no esperan un ataque militar de EU, pidió a los habitantes de la isla que se preparen "para lo peor".
3

Groenlandia no espera sufrir un ataque militar de EU, pero se prepara "para lo peor"

Líderes mundiales denunciaron las amenazas de Trump sobre Groenlandia durante su participación en un encuentro anual de economistas y autoridades en Suiza.
4

Las amenazas de Trump a medio planeta golpean los mercados de EU y debilita al dólar

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
5

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

México envía a EU otro paquete de “príncipes” del narcotráfico, informa Harfuch: ya son 37 y van 92.
6

México envía a EU otro paquete de “príncipes” del narcotráfico: son 37 y ya van 92

Carney habló en Davos de la "ruptura" que atraviesa el orden mundial y señaló a las "grandes potencias" por ello.
7

Carney advierte "ruptura del orden mundial" con "grandes potencias sin restricciones"

Las Fuerzas Armadas de Canadá sí consideran posible una invasión militar estadounidense. Y han preparado escenarios para responder.
8

El mundo habla de guerra: Canadá diseña escenarios para una invasión militar de EU

El Gobierno federal presentó la credencialización para el Servicio Universal de Salud, con la que busca unificar y concentrar información de derechohabiencia.
9

Gobierno va por credencialización de Servicio Universal de Salud; invertirá 3,500 mdp

Sheinbaum da lección sobre la lucha por la democracia en México y dice que es el pueblo la principal razón de su Reforma Electoral.
10

¿Cuál es el planteamiento de la Reforma Electoral? "Pueblo, pueblo, pueblo", dice CSP

México acelera ante el sarampión: vacunará en aeropuertos y centrales de camiones.
11

México acelera ante el sarampión. Vacunará en aeropuertos y en centrales de camiones

Trump compartió un par de imágenes creadas con IA que simulan la supuesta conquista de EU del territorio de otros países como Groenlandia, Canadá y Venezuela.
12

Trump revive amenazas contra Canadá y Groenlandia: publica mapas donde EU los anexa