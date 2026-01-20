Gobierno va por credencialización de Servicio Universal de Salud; invertirá 3,500 mdp

La inversión servirá para la instalación de dos mil 365 módulos y de nueve mil 791 estaciones para la toma de datos, así como para la impresión de las credenciales.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno federal presentó la mañana de este martes el arranque de la credencialización que servirá para el Servicio Universal de Salud, con la que busca unificar y concentrar la información de derechohabiencia y médica de las y los mexicanos, así como garantizar el acceso a la atención en las instituciones públicas de salud.

Eduardo Clark García Dobarganes, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud (SSa), dio a conocer lo que será la credencial que funcionará como identificación para garantizar el derecho a la salud en el sistema público. El funcionario detalló que este documento estará disponible en formato impreso y digital a partir del mes de abril, y que permitirá a las personas identificarse y acceder a la atención médica.

“Es una manera de ponerle cara al derecho gratuito a la atención a la salud”, señaló desde Palacio Nacional.

En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que en 2026 inicia sólo la credencialización de las personas para ir a la universalidad de los servicios, pero que el sistema aún no estará listo este año.

“Primero viene el proceso de credencialización y poco a poco seguir avanzando en el sistema universal”, sostuvo durante su conferencia de prensa matutina.

La idea es que en el futuro el sistema de salud sea universal y que cualquier persona pueda ser atendida en cualquier sistema, ya sea Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o IMSSS Bienestar, sin embargo, todavía no se llega a esa etapa.

¿Cuánto se invertirá en la credencialización?

El arranque de la credencialización, que será en marzo, tendrá una inversión de al menos 3 mil 500 millones de pesos, que costará las credenciales, los equipos y el proceso de credencialización.

La credencial incluirá nombre completo y CURP, y en el reverso contará con dos códigos que permitirán validar la derechohabiencia, ubicar la unidad médica correspondiente y consultar información sobre donación de órganos, tipo de sangre y datos de ayuda.

Clark García Dobarganes indicó que la credencial estará vinculada a un expediente médico electrónico, que concentrará información como historial clínico, estudios médicos, citas de atención y recetas de medicamentos, incluso en casos de cambio de derechohabiencia o de domicilio. Añadió que esta universalización facilitará el intercambio de información entre instituciones para garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Por su parte, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que el proceso de credencialización abarcará a toda la población, incluidas infancias y adolescencias. Señaló que se espera credencializar al menos a 98 millones de personas, para lo cual se instalarán 2 mil 365 módulos y participarán alrededor de 14 mil servidoras y servidores públicos.

La funcionaria dio a conocer que para el registro se requerirá acta de nacimiento con CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio. En el caso de menores de edad, se solicitará además la identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP. El registro iniciará el 2 de marzo en 14 estados y el 23 de marzo en otros nueve.