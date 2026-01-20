Trump revive amenazas contra Canadá y Groenlandia: publica mapas donde EU los anexa

El mandatario estadounidense compartió dos montajes para simular las conquistas de EU sobre otras naciones previo a su participación en el Foro Económico Mundial.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump compartió este martes un par de imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) que simulan la supuesta conquista de Estados Unidos (EU) del territorio de otras naciones como Groenlandia, Canadá y Venezuela, esto en medio de una creciente tensión internacional, provocada por las amenazas del magnate.

El mandatario estadounidense publicó los montajes previo a su participación en el Foro Económico Mundial que se llevará a cabo esta semana en la ciudad de Davos, Suiza; en este encuentro se reunirá con los líderes de otros países de Europa.

En la primera imagen publicada por Trump en su cuenta de Truth Social aparece el magnate en el Despacho Oval de la Casa Blanca ante líderes europeos, a quienes supuestamente les está presentando un mapa en el que se muestra a Groenlandia, Venezuela y Canadá como parte del territorio de Estados Unidos.

En el fotografía aparecen la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer; el Presidente de Francia, Emmanuel Macron; el Canciller de Alemania, Friedrich Merz; la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni; el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.

Cabe mencionar que para hacer este montaje se utilizó una foto real que fue tomada el pasado 18 de agosto, cuando el mandatario estadounidense recibió en la Casa Blanca a varios líderes europeos para hablar acerca del plan para el cese al fuego en el conflicto entre Rusia y Ucrania. El mapa original mostraba el territorio ucraniano.

La segunda imagen compartida por Trump, generada por la IA, muestra al Presidente estadounidense, acompañado por el Vicepresidente JD VAnce y el Secretario de Estado MArco Rubio, plantando una bandera de EU en territorio de Groenlandia para reclamar la isla como su territorio.

Trump revive amenaza contra Canadá

Al compartir una imagen creada con IA en la que aparece un mapa con Canadá como parte del territorio de EU, Trump revivió una amenaza lanzada hace poco más de un año de anexar a dicho país a territorio estadounidense.

Desde el inicio de su segundo mandato, en enero del 2025, el Presidente estadunidense anunció su intención de convertir a su vecino del norte en "el estado 51" de la Unión Americana; en este contexto, el magnate maltrató al entonces Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, llam ándolo "gobernador".

Ante estas amenazas, académicos canadienses advirtieron que es necesario reconocer que existe un riesgo real de que Trump utilice a las fuerzas militares de EU para ejercer presión, esto mientras autoridades de Canadá analizan