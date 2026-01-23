Hoy No Circula Sabatino: los autos que tienen prohibido transitar este 24 de enero

El programa de restricción vehicular también aplica los fines de semana con la versión del Hoy No Circula Sabatino. Averigua si puedes transitar sin llevarte una multa y que tu vehículo termine en el corralón.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).-Comienza el fin de semana y aunque muchos todavía trabajan, otros más aprovechan para salir a divertirse. Que tus planes no se vean arruinados por una multa inesperada o el indeseable corralón, revisa si tu vehículo puede circular este sábado o si es mejor usar el transporte público.

A diferencia de su versión tradicional, el Hoy No Circula Sabatino funciona de manera distinta, ya que se define por el número del holograma de verificación del automóvil y si el último dígito de la placa es par o non.

Quienes no cumplan con este programa podrán ser sancionado con las nuevas y más caras multas, e inclusive podrías perder tu coche en el corralón.

Estos son los autos obligados a descansar por el Hoy No Circula Sabatino este 24 de enero de 2026:

Aquellos vehículos con holograma de verificación 1 , cuyo último dígito de su placa sea par , es decir, 0, 2, 4, 6 y 8 .

, cuyo , es decir, . Todos los automóviles con holograma de verificación 2 y foráneos , sin importar el último número de la placa u color del engomado.

y , sin importar el último número de la placa u color del engomado. Horario de aplicación: desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas.

Si quieres saber cuáles son los días del mes que no puedes circular, ingresa a este link oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Sólo necesitas saber el número de holograma y el último dígito de tu placa. Y si tienes cualquier duda sobre la aplicación del programa en el Estado de México, puedes ingresar a la página oficial en este enlace.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Para los automóviles con holograma 1 el Hoy No Circula Sabatino aplica de esta manera: aquellos cuya placa terminen en número non (1, 3, 5, 7 y 9) no pueden circular cada primer y tercer sábado de mes.

Mientras que los que finalicen en par (0, 2, 4, 6 y 8) descansan cada segundo y cuarto sábado de mes.

En el caso que el mes tenga un quinto sábado, entonces todos los carros con holograma 1 podrán circular con normalidad.

Por su parte, los vehículos con holograma 2 no pueden circular ningún sábado, sin importar cual sea el último dígito de su placa o color de engomado.

En contraste, los coches con holograma 0 y 00 están exentos en la versión sabatina de este programa de restricción vehicular.

Cuáles son las multas por incumplir el Hoy No Circula

En la Ciudad de México la sanción por violar el Hoy No Circula incluye una multa de 20 a 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, desde los dos mil 300 pesos y hasta los tres mil 500 pesos, así como el traslado del vehículo al depósito vehicular conocido como “corralón”.

Mientras que en el Estado de México el castigo es únicamente el pago de multa equivalente a 20 UMAs, poco más de dos mil 300 pesos.

Dónde aplica el Hoy No Circula Sabatino