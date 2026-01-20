México acelera ante el sarampión. Vacunará en aeropuertos y en centrales de camiones

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 9:19 am

Brote de sarampión afecta fiestas decembrinas en Chiapas; Salud pide evitar reuniones

Cómo los ultraconservadores metieron a Canadá, México y EU en problemas de sarampión

#LoQueSabemos sobre el brote de sarampión en México: los casos, estados, vacunación…

Las Secretaría de Salud informó que se instalarán módulos de vacunación para atender a personas que no cuenten con esquema completo.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Ante el riesgo de propagación del sarampión, el Gobierno de México reforzará vacunación en puntos de alta movilidad, como aeropuertos y centrales de autobuses, con el objetivo de prevenir contagios y detectar a tiempo posibles casos.

Las autoridades de salud informaron que se instalarán módulos de vacunación en estos espacios para atender a personas que no cuenten con esquema completo, especialmente a quienes viajan desde o hacia regiones donde la enfermedad ha registrado brotes recientes.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Salud (SSa) señaló que el Gobierno federal mantiene comunicación constante con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para evaluar la evolución del brote de sarampión en el país, de cara a la realización de la Copa Mundial.

“No debe afectar para la Copa Mundial; lo que se decidirá en esa reunión es si será necesario vacunarse o no. Cualquier persona que va a viajar, la recomendación es que esté vacunada contra el sarampión; sí hay una comunicación con la OPS”, explicó el funcionario.

