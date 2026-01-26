Super Bowl 2026: Cómo y dónde ver la transmisión en México en TV abierta y streaming

Omar López

25/01/2026 - 10:10 pm

Super Bowl LX

Ambos servicios competirán  por ofrecer la mejor transmisión del partido que cierra la temporada el domingo el 8 de febrero.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Cada vez falta menos para el gran partido de los emparrillados y muchos se preguntan cuáles son las opciones que tendrán para disfrutar del Super Bowl desde tierra azteca, pues con la irrupción de las plataformas de streaming cada vez hay más posibilidades para sintonizar los mejores eventos deportivos. 

Además de definir al equipo ganador del Trofeo Vince Lombardi, el Super Bowl LX promete ofrecer una experiencia inolvidable para los fans de Green Day y Bad Bunny, los artistas encargados de encender a los más de 68 mil 500 aficionados que se darán cita en el Levi's Stadium y los millones de televidentes que disfrutarán la transmisión. 

La transmisión del Super Bowl LX será una de las más ambiciosas hasta la fecha, especialmente porque el avance tecnológico de algunas plataformas de streaming permitirán la calidad de 4K HDR, ofreciendo una nitidez superior para los detalles del juego y el show de Bad Bunny.

Dónde ver el Super Bowl LX en México 

Bad bunny halftime show super bowl LX
El artista puertorriqueño Bad Bunny protagonizará el show del evento deportivo más importante en Estados Unidos (Captura de Pantalla/X @NFL)

A diferencia de la década pasada, actualmente existen menos opciones para ver la transmisión del “Super Tazón” en televisión abierta que por internet.

Canal 5: La tradicional cobertura de Televisa Deportes del Super Tazón será hasta el momento la única opción de televisión abierta para disfrutar del gran partido de los emparrillados. El partido comenzará a las 17:00 horas tiempo del centro de México. 

Las transmisiones del Super Bowl de Televisa suelen ser las más vistas en territorio nacional, pues desde 1986 con el Super Bowl XX entre Chicago y Nueva Inglaterra, se formó el icónico  trío de "Los Tres Amigos" con Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra quienes han narrado 31 ediciones del super domingo en televisión abierta.

Canal 7: Hasta el momento no se ha confirmado que TV Azteca cuente con los derechos de transmisión del Super Bowl LX. 

ESPN: Una de las opciones en televisión por cable para ver el partido es la del denominado “líder mundial en deportes”, canal donde se transmitieron los partidos de la Conferencia Americana de la NFL y por supuesto, el partido más importante de la temporada.

Fox Sports MX: la cadena de televisión deportiva de Fox también transmitirá el súper domingo con su equipo de panelistas desde tres horas antes del partido.

Disney+: La plataforma de streaming cuenta con todos los contenidos de ESPN, entre ellos la transmisión del Super Bowl LX, esta opción permite sintonizar el partido final de la NFL a través de cualquier dispositivo inteligente que sea compatible con la app de Disney+ (Televisión, PC, laptops o smartphone).

DAZN: La plataforma de streaming de deportes también cuenta con los derechos de transmisión del Super Tazón, pues tiene un contrato exclusivo con la NFL en el que puedes ver todos los partidos de la temporada a través del NFL Pass.

El servicio puede contratarse en dos modalidades, la versión Season Pro con acceso a la transmisión original estadounidense en alta definición en dos dispositivos diferentes y la versión Pro Ultimate con transmisión en español, alta definición de imagen y sonido, además de poder utilizar cuatro dispositivos.

El Super Bowl más visto por los mexicanos

Super Bowl 2024
El efecto Taylor Swift y la gran afición de 49ers y Chiefs fueron factores para qeu el Super Bowl LVII fuese el más visto del país. Foto: Captura de pantalla Twitter @NFL

De acuerdo con datos oficiales de la NFL y de empresas de medición como Nielsen, el Super Bowl LVIII de 2024 entre Kansas City y 49ers estableció cifras récord en territorio mexicano alcanzando los 24.1 millones de personas que sintonizaron el juego en algún momento de la transmisión.

Además, se alcanzaron otras marcas como una media de 8.7 millones de espectadores durante todo el encuentro y Durante el espectáculo de medio tiempo de Usher, la audiencia subió hasta los 10 millones de televidentes. 

Entre las razones que explican el gran interés en ese Super Bowl fue que la gran afición mexicana de los 49ers desde la época de Joe Montana, y que los Chiefs han ganado mucha popularidad recientemente gracias a Patrick Mahomes. Además el “efecto Taylor Swift” atrajo a espectadores casuales interesados por ver a la cantante apoyar a su pareja.

