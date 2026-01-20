México envía a EU otro paquete de “príncipes” del narcotráfico: son 37 y ya van 92

García Harfuch informó esta mañana del envío de 37 criminales a EU: las personas fueron llevadas a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).– El Gobierno de México ha anunciado este martes que ha enviado a Estados Unidos (EU), sin usar los canales de extradición comunes, a 37 criminales presos relacionados con el narcotráfico, en la tercera acción de este tipo desde la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al poder: con este envío, se han entregado a 92 criminales al vecino del norte.

"Esta mañana el Gabinete de Seguridad trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país", informó en sus redes sociales el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

"La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de EU, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte", subrayó el funcionario.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

Los detenidos y entregados a EU fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas. Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EU en esta administración –en tres "envíos" diferentes– que ya no podrán generar violencia en nuestro país, concluyó Harfuch.