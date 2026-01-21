Canje de placas en Puebla 2026: cuánto cuesta y dónde se debe hacer el trámite

Omar López

21/01/2026 - 10:30 am

Placas Pueblas

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Precio del huevo en México: Profeco revela dónde es más barato por kilo

Ladrones en Puebla dejan sobre tabiques la camioneta del Diputado Ignacio Mier Jr.

México acelera ante el sarampión. Vacunará en aeropuertos y en centrales de camiones

Si necesitas cambiar tus placas este año, el Gobierno estatal brindará facilidades y descuentos para quienes realicen sus trámites a tiempo.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Con el fin de actualizar las matrículas que ya no están vigentes, el Gobierno de Puebla puso en marcha el programa de canje de placas este 2026.

Este trámite es de suma importancia para aquellos conductores que transiten por las calles poblanas, ya que los que se mantengan desactualizados pueden recibir sanciones económicas.

De acuerdo con la página oficial del gobierno poblano, “están obligados al canje de placas extemporáneo los vehículos que no cuenten con las placas de circulación con el último diseño autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes",  es decir, aquellas matrículas diferentes a las que contienen la imagen institucional de la administración 2019-2026.

El programa tiene como objetivo buscar que todo el padrón cuente con las placas actuales de color guinda y blanco, que incluyen un código QR y mayores medidas de seguridad para identificar exactamente quién es el dueño de cada vehículo que circula en el estado.

Aquí te dejamos toda la información respecto a este trámite: desde cuánto cuesta hacerlo, dónde llevarlo a cabo y qué necesitas para completarlo

¿Cuál es el costo del reeplacamiento en Puebla?

Placas Puebla
El costo del canje de placas cambia según las características del vehículo. Foto: Gobierno de Puebla

Estos son los precios actualizados del canje de placas en Puebla, dependiendo de las características del vehículo:

  • Placas para automóvil particular  (camión, autobús, ecológicos, antiguos y para vehículos utilizados para personas con discapacidad): $1,275.00.
  • Placas para remolques: $970.00.
  • Placas para Motocicletas: $540.00.
  • Vehículos de demostración: $1,500.00. 

Para realizar el trámite es necesario haber pagado el Control Vehicular, que tiene un costo de 700 pesos, el cual también es requisito indispensable para mantener el beneficio del 100% de descuento en la Tenencia.

Además, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) del estado anunció que durante el mes de enero de 2026, se otorgará un descuento del 50% para placas en motocicletas.

“Con la finalidad de que las y los propietarios de motocicletas puedan cumplir con las disposiciones fiscales, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración informa que el Gobierno del Estado de Puebla otorgará nuevamente diversos beneficios fiscales para la regularización de estas unidades”, se lee en un comunicado oficial.

¿Cómo y dónde cambiar tus placas?

Placas Puebla
La cita para cambiar tus placas de hace mediante un registro previo en la plataforma de Ventanilla Puebla: Foto: Gobierno de Puebla.

Para hacer este trámite se requiere que asistas a un módulo u oficina de atención de los Centros Integrales de Servicios (CIS) y presentar los siguientes requisitos:

  • Cita impresa: Agendada en el portal oficial de Citas en Línea.
  • Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o licencia de conducir.
  • Comprobante de domicilio: No mayor a 3 meses (luz, agua, teléfono).
  • Documento de propiedad: Factura original o carta factura vigente.
  • Placas actuales: Debes entregar el juego de placas metálicas anteriores.
  • CURP: Clave Única de Registro de Población actualizada.

Al agendar tu cita impresa, no olvides seleccionar la sucursal del CIS más cercana a tu domicilio, las cuáles ofrecen atención de lunes a viernes y se ubican en las siguientes direcciones:

  • Puebla: Calle 11 Oriente, No. 2224, Colonia Azcárate C.P. 72501.
  • Puebla: Vía Atlixcayotl, número 1101, Planta Baja, Edificio sur, Colonia Concepción, Las Lajas C.P. 72190.
  • Puebla: Avenida Reforma, número 1305, Colonia Centro, C.P. 72000.
  • Atlixco: Avenida Revolución, número 6202, Colonia León, C.P. 74360.
  • Tehuacán: Carretera Federal Puebla – Tehuacán, km. 114, San Lorenzo Teotipilco, C.P. 75855.
  • Ajalpan: Carretera Estatal 690, sin número, C.P. 75910.
  • Teziutlan: Carretera Federal Teziutlán-Puebla, sin número, entronque Hospital General, Barrio de Xoloateno C.P. 73967.
  • Huauchinango: Calle del Ferrocarril Número 04, Col. El Potro C.P 73160.
  • Ciudad Serdán: Carretera Federal El Seco-Esperanza, Km. 28, Chalchicomula de Sesma, C.P. 75520. 
  • Cholula: Lateral Periférico Ecológico, sin número, Colonia Zapata C.P. 72810.
  • Huejotzingo: Boulevard Aeropuerto, Cuarto Barrio Sin Número C.P. 74160.
  • Izúcar De Matamoros: Avenida Oaxaca, sin número, Antiguo Hospital General, Barrio San Juan Coahuixtla C.P. 74480.
  • Chiautla de Tapia: Calle 5 de mayo, sin número, Col. Centro, interior Presidencia Municipal C.P. 74730.
  • Tepeaca: Predio denominado “El Aljibe” ubicado en la esquina en que convergen Boulevard Cuauhtémoc Norte con calle Francisco I. Madero de la Localidad de Tepeaca, C.P. 75200
  • San José Chiapa: Manzana 5, número 3, Ciudad Modelo, C.P. 75010.
  • Tecamachalco: Calle 8 sur y 7 oriente No. 701, Colonia Centro, C.P. 75480.
  • Tlatlauquitepec: Avenida Reforma, número 161, Colonia Centro, C.P. 73900.

¿Qué pasa si no cambio mis placas?

Debido a que la vigencia de las placas en Puebla es de cinco años, si tu registro es anterior al 2019 puedes recibir una multa.

De acuerdo con el tabulador de multas del orden jurídico poblano, se prevén multas de hasta 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, alrededor de  siete mil pesos.

A su vez, es importante colocar las placas de forma correcta en el vehículo, ya que si no es posible verlas a simple vista también es motivo de sanciones.

Explora más en estos temas
Puebla Servicio

Omar López

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

+ Sección

Galileo

Científicos revelan cómo prevenir la amnesia infantil.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Fiscalía de CdMx deja en libertad a mujer que hirió de muerte a su esposo.
1

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

Multas 2026
2

Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
3

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

El Presidente Donald Trump dijo este día que buscaba “negociaciones inmediatas” para comprar Groenlandia, pero aseguró que “no usaría la fuerza” para lograrlo.
4

Trump insiste en que quiere comprar Groenlandia y ahora dice que no usaría la fuerza

La fiscala Bertha Alcalde afirmó que el móvil político es una hipótesis vigente en el caso Ximena y José.
5

ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
6

#UnAñoPeligroso ¬ Turismo a EU cae 5% en 2025; Canadá hace notar su enojo, México no

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
7

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
8

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

9

México limitará el ingreso de aviones militares de EU, aún si son de entrenamiento

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
10

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

Trump dice que a Macron "no estará mucho tiempo" como Presidente.
11

Trump dice que a Macron no le queda "mucho tiempo" como Presidente y rechaza ir al G7

Trump amenaza con "borrar" a Irán "de la faz de la Tierra".
12

Trump amenaza con "borrar" a Irán "de la Tierra" ante supuestas amenazas de muerte

La aprobación a Donald Trump entre los estadounidenses cayó hasta 10 puntos en el primer año de su segunda administración
13

Promesas incumplidas, agresiones y desvaríos: Trump cae 10 puntos en un año difícil

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
14

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

ONGs lamentan el nombramiento de Francisco Garduño en la SEP.
15

ONGs condenan el nombramiento de Francisco Garduño, extitular del INM, en la SEP

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes ocurrido en Adamuz el domingo ascendió a 43 personas tras localizarse este miércoles un nuevo cadáver.
1

El número de fallecidos por descarrilamiento de trenes aumenta a 43 en Adamuz, España

2

México limitará el ingreso de aviones militares de EU, aún si son de entrenamiento

El Presidente Donald Trump dijo este día que buscaba “negociaciones inmediatas” para comprar Groenlandia, pero aseguró que “no usaría la fuerza” para lograrlo.
3

Trump insiste en que quiere comprar Groenlandia y ahora dice que no usaría la fuerza

Trump dice que a Macron "no estará mucho tiempo" como Presidente.
4

Trump dice que a Macron no le queda "mucho tiempo" como Presidente y rechaza ir al G7

Trump amenaza con "borrar" a Irán "de la faz de la Tierra".
5

Trump amenaza con "borrar" a Irán "de la Tierra" ante supuestas amenazas de muerte

ONGs lamentan el nombramiento de Francisco Garduño en la SEP.
6

ONGs condenan el nombramiento de Francisco Garduño, extitular del INM, en la SEP

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
7

#UnAñoPeligroso ¬ Turismo a EU cae 5% en 2025; Canadá hace notar su enojo, México no

Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de crudo a EU
8

Venezuela recibe los primeros 300 mdd por venta de crudo a EU, revela Delcy Rodríguez

Cae operador del Cártel del Golfo.
9

"Nacho Vega", operador financiero del Cártel del Golfo, es detenido en Tamaulipas

Luego del ataque militar a Venezuela, Donald Trump lanzó una advertencia para México al asegurar que habrá que hacer algo contra el narcotráfico en México.
10

RADICALES ¬ A México le conviene ser práctico con Trump y decirle por qué ser socios

La fiscala Bertha Alcalde afirmó que el móvil político es una hipótesis vigente en el caso Ximena y José.
11

ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

12

Un nuevo accidente de tren en España (ahora en Barcelona) deja un muerto y 37 heridos