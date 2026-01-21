Canje de placas en Puebla 2026: cuánto cuesta y dónde se debe hacer el trámite

Si necesitas cambiar tus placas este año, el Gobierno estatal brindará facilidades y descuentos para quienes realicen sus trámites a tiempo.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Con el fin de actualizar las matrículas que ya no están vigentes, el Gobierno de Puebla puso en marcha el programa de canje de placas este 2026.

Este trámite es de suma importancia para aquellos conductores que transiten por las calles poblanas, ya que los que se mantengan desactualizados pueden recibir sanciones económicas.

De acuerdo con la página oficial del gobierno poblano, “están obligados al canje de placas extemporáneo los vehículos que no cuenten con las placas de circulación con el último diseño autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes", es decir, aquellas matrículas diferentes a las que contienen la imagen institucional de la administración 2019-2026.

El programa tiene como objetivo buscar que todo el padrón cuente con las placas actuales de color guinda y blanco, que incluyen un código QR y mayores medidas de seguridad para identificar exactamente quién es el dueño de cada vehículo que circula en el estado.

Aquí te dejamos toda la información respecto a este trámite: desde cuánto cuesta hacerlo, dónde llevarlo a cabo y qué necesitas para completarlo.

¿Cuál es el costo del reeplacamiento en Puebla?

Estos son los precios actualizados del canje de placas en Puebla, dependiendo de las características del vehículo:

Placas para automóvil particular (camión, autobús, ecológicos, antiguos y para vehículos utilizados para personas con discapacidad): $1,275.00.

Placas para remolques: $970.00.

Placas para Motocicletas: $540.00.

Vehículos de demostración: $1,500.00.

Para realizar el trámite es necesario haber pagado el Control Vehicular, que tiene un costo de 700 pesos, el cual también es requisito indispensable para mantener el beneficio del 100% de descuento en la Tenencia.

Además, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) del estado anunció que durante el mes de enero de 2026, se otorgará un descuento del 50% para placas en motocicletas.

“Con la finalidad de que las y los propietarios de motocicletas puedan cumplir con las disposiciones fiscales, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración informa que el Gobierno del Estado de Puebla otorgará nuevamente diversos beneficios fiscales para la regularización de estas unidades”, se lee en un comunicado oficial.

¿Cómo y dónde cambiar tus placas?

Para hacer este trámite se requiere que asistas a un módulo u oficina de atención de los Centros Integrales de Servicios (CIS) y presentar los siguientes requisitos:

Cita impresa: Agendada en el portal oficial de Citas en Línea.

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o licencia de conducir.

Comprobante de domicilio: No mayor a 3 meses (luz, agua, teléfono).

Documento de propiedad: Factura original o carta factura vigente.

Placas actuales: Debes entregar el juego de placas metálicas anteriores.

CURP: Clave Única de Registro de Población actualizada.

Al agendar tu cita impresa, no olvides seleccionar la sucursal del CIS más cercana a tu domicilio, las cuáles ofrecen atención de lunes a viernes y se ubican en las siguientes direcciones:

Puebla : Calle 11 Oriente, No. 2224, Colonia Azcárate C.P. 72501.

Puebla : Vía Atlixcayotl, número 1101, Planta Baja, Edificio sur, Colonia Concepción, Las Lajas C.P. 72190.

Puebla : Avenida Reforma, número 1305, Colonia Centro, C.P. 72000.

Atlixco : Avenida Revolución, número 6202, Colonia León, C.P. 74360.

Tehuacán : Carretera Federal Puebla – Tehuacán, km. 114, San Lorenzo Teotipilco, C.P. 75855.

Ajalpan : Carretera Estatal 690, sin número, C.P. 75910.

Teziutlan : Carretera Federal Teziutlán-Puebla, sin número, entronque Hospital General, Barrio de Xoloateno C.P. 73967.

Huauchinango : Calle del Ferrocarril Número 04, Col. El Potro C.P 73160.

Ciudad Serdán : Carretera Federal El Seco-Esperanza, Km. 28, Chalchicomula de Sesma, C.P. 75520.

Cholula : Lateral Periférico Ecológico, sin número, Colonia Zapata C.P. 72810.

Huejotzingo : Boulevard Aeropuerto, Cuarto Barrio Sin Número C.P. 74160.

Izúcar De Matamoros : Avenida Oaxaca, sin número, Antiguo Hospital General, Barrio San Juan Coahuixtla C.P. 74480.

Chiautla de Tapia : Calle 5 de mayo, sin número, Col. Centro, interior Presidencia Municipal C.P. 74730.

Tepeaca : Predio denominado “El Aljibe” ubicado en la esquina en que convergen Boulevard Cuauhtémoc Norte con calle Francisco I. Madero de la Localidad de Tepeaca, C.P. 75200

San José Chiapa : Manzana 5, número 3, Ciudad Modelo, C.P. 75010.

Tecamachalco : Calle 8 sur y 7 oriente No. 701, Colonia Centro, C.P. 75480.

Tlatlauquitepec: Avenida Reforma, número 161, Colonia Centro, C.P. 73900.

¿Qué pasa si no cambio mis placas?

Debido a que la vigencia de las placas en Puebla es de cinco años, si tu registro es anterior al 2019 puedes recibir una multa.

De acuerdo con el tabulador de multas del orden jurídico poblano, se prevén multas de hasta 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, alrededor de siete mil pesos.

A su vez, es importante colocar las placas de forma correcta en el vehículo, ya que si no es posible verlas a simple vista también es motivo de sanciones.