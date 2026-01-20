Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Europa Press

20/01/2026 - 3:35 pm

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

La administración de una dosis de hierro por vía intravenosa, junto con la suplementación oral habitual, mostró beneficios en mujeres embarazadas con deficiencia de este elemento.

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS).- Un ensayo clínico multicéntrico publicado en The Lancet demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, aumentó la hemoglobina materna y redujo el riesgo de anemia en mujeres embarazadas con deficiencia de hierro sin anemia, además de mejorar la salud de los recién nacidos.

El estudio fue liderado por Khalid Saeed Khan, investigador del área de Epidemiología y Salud Pública del Ciber (Ciberesp), y contó con la participación de otros investigadores del Ciberesp, así como de instituciones como el Services Institute of Medical Sciences y la Fatima Jinnah Medical University de Lahore, Pakistán.

La investigación puso de manifiesto la importancia de abordar de forma precoz la deficiencia de hierro no anémica durante el embarazo, una condición frecuentemente infradiagnosticada que puede tener consecuencias significativas tanto para la madre como para el feto.

Según explicaron los expertos, la deficiencia de hierro no anémica se caracterizó por unas reservas de hierro bajas, detectables mediante la medición de la ferritina, a pesar de mantener niveles normales de hemoglobina, lo que dificultó su identificación en los controles prenatales habituales, donde generalmente sólo se evaluó la hemoglobina.

Hierro intravenoso en el embarazo reduce la anemia materna.
Un estudio clínico internacional analizó los efectos del hierro intravenoso en mujeres embarazadas con deficiencia de hierro sin anemia. Foto: IMSS

Esta deficiencia pudo desembocar en una anemia materna y se asoció con problemas gestacionales, como extrema fatiga y restricción del crecimiento fetal, así como con complicaciones neonatales, como menores reservas de hierro en el recién nacido.

El ensayo, denominado FAIR-Trial, incluyó a 600 mujeres mayores de 18 años con deficiencia de hierro no anémica en la primera visita de control (hemoglobina de 11–13 g/dL y ferritina <30 ug/L), en tres hospitales de Lahore, Pakistán.

Durante el segundo trimestre del embarazo se evaluó si la administración de una dosis única de mil mg de hierro intravenoso, añadida al tratamiento oral estándar de dosis diarias de 30 mg, mejoraba la concentración de hemoglobina materna antes del parto.

Las participantes fueron asignadas aleatoriamente a uno de los dos grupos: un grupo de control, que recibió únicamente la suplementación oral, y un grupo de intervención, que recibió además la dosis de hierro por vía intravenosa.

Los resultados en el grupo de intervención mostraron un aumento medio de hemoglobina de 0.74 g/dL en comparación con el grupo control. Además, ninguna de las participantes experimentó acontecimientos adversos graves o potencialmente mortales.

Hierro intravenoso en el embarazo reduce la anemia materna.
La administración de hierro intravenoso durante el embarazo se asoció con una reducción de la anemia materna y mejores resultados neonatales. Foto: IMSS

También detectaron que, mientras que el 74 por ciento de las mujeres tratadas sólo con hierro oral desarrollaron anemia antes del parto, esta cifra se redujo al 23 por ciento en el grupo que recibió hierro intravenoso.

Asimismo, las participantes de este último grupo reportaron menores niveles de fatiga, lo que se tradujo en un beneficio directo en su calidad de vida durante la gestación.

Los bebés nacieron con un mayor peso

Los beneficios se extendieron también a los recién nacidos. La restricción del crecimiento fetal afectó al 11 por ciento de los bebés del grupo control, frente a sólo el uno por ciento en el grupo de intervención. Además, aquellos neonatos cuyas madres recibieron hierro intravenoso presentaron un mayor peso al nacer (3.2 kg frente a 2.9 kg) y mayores reservas de hierro en la sangre del cordón umbilical.

A la luz de estos hallazgos, los autores del estudio recomendaron reconsiderar las estrategias de detección actuales e incorporar la medición sistemática de ferritina, es decir, de las reservas de hierro, al inicio del embarazo.

Hierro intravenoso en el embarazo reduce la anemia materna.
Los resultados del estudio mostraron beneficios tanto para la salud materna como para el desarrollo de los recién nacidos. Foto: IMSS

“La evaluación exclusiva de la hemoglobina resulta insuficiente para detectar a las mujeres en riesgo. La identificación temprana permitiría aplicar intervenciones seguras y eficaces, como la administración de hierro intravenoso”, finalizó Khalid Saeed Khan, último firmante del artículo.

