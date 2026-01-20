¿Quiénes son los capos que México mandó a EU? "El Ricky", "El Señor de la Silla"...

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 5:56 pm

Capos entregados a Estados Unidos.

Entre los criminales entregados al vecino norte también se encuentra Armando Gómez Núñez, "Delta 1", del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), trasladado a Washington.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, presunto líder regional del Cártel del Noreste, y Pedro Inzunza Noriega, conocido como “El Señor de la Silla”, vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva, figuran entre los 37 criminales de alto perfil trasladados a Estados Unidos (EU) por el Gobierno de México, en una operación anunciada este martes como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

En el caso de González Sauceda, las autoridades informaron que fue enviado a San Antonio, Texas, y que antes de su captura operaba en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde era considerado uno de los principales operadores del Cártel del Noreste.

Por su parte, Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, es padre de Pedro Inzunza Coronel y ha sido señalado como segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva.

Este capo fue trasladado a San Diego, California, luego de haber sido detenido en territorio nacional hace unos días.

¿Quiénes son los capos trasladados a Estados Unidos?

Aunque la autoridades no han proporcionado una lista oficial de los nombres de los reos entregados a Estados Unidos, los primero reportes indican que estos serían:

  • Abraham Macías Mendoza, alias “Don Abraham”.
  • Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
  • Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.
  • Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, considerado objetivo prioritario del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
  • Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.
  • Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.
  • Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas.
  • Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.
  • Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”.
  • Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.
  • Guillermo Isaías Pérez Parra.
  • Gustavo Adolfo Castro Medina.
  • Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del Cártel del Noreste.
  • Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”.
  • Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.
  • Jair Francisco Patrón Tobías, alias “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva.
  • Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al Cártel del Pacífico–Los Mayos.
  • José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva.
  • José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG.
  • José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.
  • José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.
  • Juan Carlos Alonso Reyes.
  • Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de Los Beltrán Leyva.
  • Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando de Los Zetas.
  • Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrante del Cártel del Pacífico, facción Los Mayos.
  • Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”.
  • Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques”, afines al CJNG.
  • Luis Carlos Dávalos López.
  • Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.
  • María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG, con orden de aprehensión del FBI.
  • Óscar Hernández Flores.
  • Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva.
  • Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo”, facción “Los Escorpiones”.
  • Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste.
  • Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder de “Los Cabrera Sarabia” del Cártel del Pacífico.
  • Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.
  • Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”.

Armando Gómez Núñez, "Delta 1", líder de "Los Deltas", perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado a Dulles, Washington.

Daniel Alfredo Blanco Joo, "El Cubano", operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

México envía 37 capos a EU

Con este traslado, la tercera acción de este tipo desde la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al poder, se han entregado a 92 criminales a Estados Unidos.

Los detenidos y entregados a EU fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

"Esta mañana el Gabinete de Seguridad  trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país", informó en sus redes sociales el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

"La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de EU, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte", subrayó el funcionario.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Estudio revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
1

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

2

El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
3

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

Hoy No Circula Miércoles
4

Hoy No Circula miércoles: evita las nuevas multas y corralón este 21 de enero

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
5

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

6

En apenas un segundo, Slim (el más rico de AL) gana lo que un mexicano en una semana

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
7

Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

Las Fuerzas Armadas de Canadá sí consideran posible una invasión militar estadounidense. Y han preparado escenarios para responder.
8

El mundo habla de guerra: Canadá diseña escenarios para una invasión militar de EU

Trump insinúa que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela
9

Trump reaviva las esperanzas de Machado en Venezuela: "quizás podríamos involucrarla"

Trump compartió un par de imágenes creadas con IA que simulan la supuesta conquista de EU del territorio de otros países como Groenlandia, Canadá y Venezuela.
10

Trump revive amenazas contra Canadá y Groenlandia: publica mapas donde EU los anexa

11

El Gobierno de Trump recurre a propaganda supremacista: frases, estética, hasta memes

El Gobierno de México anunció este martes que envió a EU, sin usar los canales de extradición comunes, a 37 criminales presos relacionados con el narcotráfico.
12

México envía a EU otro paquete de “príncipes” del narcotráfico: son 37 y ya van 92

Hoy No Circula Martes
13

¿Doble Hoy No Circula? Revisa qué autos descansan este martes 20 de enero

Las amenazas del Presidente Donald Trump contra los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.
14

Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

CURP 2026
15

CURP Biométrica en Querétaro 2026: Dónde y cómo tramitarla

Capos entregados a Estados Unidos.
1

¿Quiénes son los capos que México mandó a EU? "El Ricky", "El Señor de la Silla"...

2

El Gobierno de Trump recurre a propaganda supremacista: frases, estética, hasta memes

Trump insinúa que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela
3

Trump reaviva las esperanzas de Machado en Venezuela: "quizás podríamos involucrarla"

4

En apenas un segundo, Slim (el más rico de AL) gana lo que un mexicano en una semana

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
5

Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
6

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

7

El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

El Primer Ministro de Groenlandia señaló que si bien no esperan un ataque militar de EU, pidió a los habitantes de la isla que se preparen "para lo peor".
8

Groenlandia no espera sufrir un ataque militar de EU, pero se prepara "para lo peor"

Carney dio en Davos un crudo discurso sobre la "ruptura" del orden mundial; los países que no se preparen para su autonomía y no se protejan, sufrirán, dijo.
9

Carney advierte "ruptura del orden mundial" con "grandes potencias sin restricciones"

Las amenazas del Presidente Donald Trump contra los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.
10

Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
11

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

El Gobierno de México anunció este martes que envió a EU, sin usar los canales de extradición comunes, a 37 criminales presos relacionados con el narcotráfico.
12

México envía a EU otro paquete de “príncipes” del narcotráfico: son 37 y ya van 92