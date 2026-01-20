¿Quiénes son los capos que México mandó a EU? "El Ricky", "El Señor de la Silla"...

Entre los criminales entregados al vecino norte también se encuentra Armando Gómez Núñez, "Delta 1", del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), trasladado a Washington.
Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, presunto líder regional del Cártel del Noreste, y Pedro Inzunza Noriega, conocido como “El Señor de la Silla”, vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva, figuran entre los 37 criminales de alto perfil trasladados a Estados Unidos (EU) por el Gobierno de México, en una operación anunciada este martes como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
En el caso de González Sauceda, las autoridades informaron que fue enviado a San Antonio, Texas, y que antes de su captura operaba en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde era considerado uno de los principales operadores del Cártel del Noreste.
Por su parte, Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, es padre de Pedro Inzunza Coronel y ha sido señalado como segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva.
Este capo fue trasladado a San Diego, California, luego de haber sido detenido en territorio nacional hace unos días.
¿Quiénes son los capos trasladados a Estados Unidos?
Aunque la autoridades no han proporcionado una lista oficial de los nombres de los reos entregados a Estados Unidos, los primero reportes indican que estos serían:
- Abraham Macías Mendoza, alias “Don Abraham”.
- Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.
- Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, considerado objetivo prioritario del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
- Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.
- Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.
- Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas.
- Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.
- Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”.
- Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.
- Guillermo Isaías Pérez Parra.
- Gustavo Adolfo Castro Medina.
- Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del Cártel del Noreste.
- Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”.
- Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.
- Jair Francisco Patrón Tobías, alias “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva.
- Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al Cártel del Pacífico–Los Mayos.
- José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva.
- José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG.
- José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.
- José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.
- Juan Carlos Alonso Reyes.
- Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de Los Beltrán Leyva.
- Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando de Los Zetas.
- Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrante del Cártel del Pacífico, facción Los Mayos.
- Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”.
- Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques”, afines al CJNG.
- Luis Carlos Dávalos López.
- Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.
- María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG, con orden de aprehensión del FBI.
- Óscar Hernández Flores.
- Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva.
- Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo”, facción “Los Escorpiones”.
- Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste.
- Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder de “Los Cabrera Sarabia” del Cártel del Pacífico.
- Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.
- Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”.
Armando Gómez Núñez, "Delta 1", líder de "Los Deltas", perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado a Dulles, Washington.
Daniel Alfredo Blanco Joo, "El Cubano", operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.
México envía 37 capos a EU
Con este traslado, la tercera acción de este tipo desde la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al poder, se han entregado a 92 criminales a Estados Unidos.
Los detenidos y entregados a EU fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.
"Esta mañana el Gabinete de Seguridad trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país", informó en sus redes sociales el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
"La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de EU, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte", subrayó el funcionario.