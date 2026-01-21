Martí Batres inaugura nueva área de urgencias en Hospital del ISSSTE en la CdMx

La sala cuenta con 16 camas; cuatro consultorios de valoración, uno de ginecología, una zona de clasificación de emergencia, un espacio de curaciones y dos salas de choque.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, inauguró este martes la nueva área de urgencias para adultos en el Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”, ubicado al poniente de la Ciudad de México (CdMx), en beneficio de 197 mil 745 derechohabientes.

“Estamos inaugurando la nueva sala de Urgencias, es completamente nueva, se ha reconstruido todo, es de primera calidad. (...) Todo esto ha implicado una inversión de poco más de 60 millones de pesos. (...) Y el día de hoy empieza a funcionar esta sala o área de urgencias aquí en el Hospital “Fernando Quiroz”, con ello damos un mejor trato a nuestra derechohabiencia, seguimos mejorando la institución y salvamos vidas”, expresó en enlace a la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En compañía del cuerpo directivo del ISSSTE, Batres Guadarrama detalló que el área renovada se conforma de 854.6 metros cuadrados de construcción y cuenta con 16 camas: 14 de observación y dos de aislamiento; así como cuatro consultorios de valoración, uno de ginecología, una zona de clasificación de emergencia, un espacio de curaciones y dos salas de choque equipadas.

“Tiene 16 camas y esas 16 camas tienen su monitor de signos vitales, su panel de gases medicinales y también hay dos camas que están aisladas para pacientes con algún padecimiento infectocontagioso. Hay, además, dos salas de choque, tienen su carro rojo, tienen sus desfibriladores y otros equipos. Y, además, contamos con cuatro equipos, los cuatro consultorios de urgencias, el consultorio ginecológico y la sala de curaciones”, detalló.

Tras el enlace, el director general del ISSSTE remarcó que este proyecto forma parte de las acciones de construcción, remodelación, ampliación y equipamiento que se llevan a cabo para fortalecer la infraestructura del organismo, a fin de dignificar las condiciones de trabajo y la atención que se brinda a la derechohabiencia.

A la par, detalló que la reconstrucción integral del área de urgencias fue una de las principales solicitudes planteadas por la comunidad hospitalaria durante sus primeras visitas de supervisión. Además, se llevaron a cabo otras acciones relevantes en la unidad, como la rehabilitación de la sala de espera de urgencias pediátricas y la instalación de nuevos refrigeradores en las áreas de cocina y comedor.

Finalmente, agregó que al ser una de las unidades médicas más antiguas del Instituto, el proceso de modernización progresiva continuará durante la administración.

Al respecto, el director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, señaló que la renovación de la sala de urgencias refleja el compromiso que tiene el Instituto para mejorar la capacidad y calidad en la atención.