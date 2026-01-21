El Gobierno de la CdMx anuncia incentivos y descuentos en predial, agua y tenencia

La autoridad capitalina anunció condonación de recargos y algunos subsidios sin la necesidad de aumentar impuestos locales.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó este martes la presentación de la estrategia “Tu mejor año fiscal: beneficios sonantes y constantes para ti”, enfocada en incentivos fiscales vigentes para 2026.

Durante el acto, la mandataria capitalina informó que las medidas fueron aprobadas por el Congreso local, por lo que buscan fortalecer la economía de los hogares capitalinos mediante esquemas de regularización y subsidios.

“El 2025 fue un año de éxito donde apoyamos a más de 4.5 millones de personas. Gracias a la confianza ciudadana, la recaudación aumentó más del 20 por ciento, lo que nos permite anunciar que este año no habrá aumento en el precio de los impuestos”, afirmó en conferencia de prensa.

Presentamos la estrategia "Tu mejor año fiscal: beneficios sonantes y constantes para ti", un conjunto de incentivos aprobados por el Congreso para apoyar la economía de las familias y fortalecer la justicia fiscal con: -Condonación del 100% en recargos y multas del predial…

La funcionaria destacó que en 2025 se realizó la implementación de la licencia permanente que sumó 1.6 millones de trámites y cuya emisión continuará vigente hasta diciembre de 2026.

¿Cuáles son los programas y estímulos fiscales para 2026 en la CdMx?

Brugada Molina indicó que su gobierno mantendrá incentivos fiscales para los capitalinos este año que comienza. Estos son:

Justicia Fiscal para quienes menos tienen: Se mantiene el pago fijo de 62 pesos en predial y el 50 por ciento de descuento en agua para jubilados, pensionados, madres solteras y personas con discapacidad.

Paga pronto, paga menos: Descuentos en el pago anual anticipado del predial del ocho por ciento en enero y cinco por ciento durante febrero.

Condonación de Multas y Recargos: Descuento del 100 por ciento para quienes se pongan al corriente. Negocios podrán regularizarse con dos mil pesos y viviendas con valor catastral menor a 1.4 millones de pesos (mdp) con solo mil pesos.

Subsidio a la Tenencia: Se elevó el tope del valor vehicular de 250 mil a 638 mil pesos para acceder al subsidio del 100 por ciento. A la fecha, un millón 265 mil personas han sido beneficiadas por este concepto.

Al cierre de la conferencia, Clara Burgada informó que en lo que va de 2026 se contabilizan dos millones 808 mil 433 beneficiarios de los distintos estímulos fiscales implementados en la capital del país.