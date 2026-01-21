Un nuevo accidente de tren en España (ahora en Barcelona) deja un muerto y 37 heridos

Europa Press

20/01/2026 - 9:31 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Tren descarrila y choca con otro en Adamuz, España; reportan hasta ahora 21 muertos

El descarrilamiento de trenes ya deja 40 muertos en España; decretan 3 días de luto

FOTOS y VIDEOS exhiben escenas de la tragedia con trenes de alta velocidad en España

Las autoridades activaron un amplio despliegue de emergencia tras el incidente ferroviario, con decenas de pasajeros atendidos y la circulación interrumpida por daños en la vía.

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS).- El descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies este martes por la noche en Gelida, Barcelona, causó un muerto -el maquinista-, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves, según informó Protección Civil. El tren descarrilado de un muro de contención tras la caída.

El inspector de los Bomberos de la Generalitat, Claudi Gallardo, en una atención a los medios en una zona cercana al lugar del siniestro, explicó que en total había 37 personas en el convoy "que resultaron afectadas de diferente consideración".

"Ahora mismo hemos sacado a todas las personas del tren, estamos trabajando con el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), con Mossos y con el resto de operativos para retirar a todas las personas y seguir revisándolo todo", destacó Gallardo, quien subrayó que el operativo ha tardado más de una hora en extraer a una persona atrapada.

En estos momentos, en el operativo trabajan 70 bomberos con 35 dotaciones del cuerpo, junto con unidades de los Mossos d'Esquadra y del SEM, más allá de personal sanitario para atender a los heridos.

Centros de atención

Asimismo, Gallardo ha señalado que se ha habilitado un centro de atención de afectados por el accidente en Gelida en el centro cívico de la Urbanització Casablanca, próximo a la zona de accidente.

El centro de mando de los efectivos policiales y de emergencia se ha instalado en el campo de fútbol de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), donde está previsto que comparezcan responsables de Renfe y las conselleras de la Generalitat Sílvia Paneque y Núria Parlon.

Los Mossos han asumido la investigación del accidente. Agentes del Área Central Aeroportuària i de Transport Públic de los Mossos, que se encarga de la investigación de accidentes ferroviarios, "se ha desplazado hasta el lugar del siniestro para iniciar las primeras gestiones de investigación", informan en un comunicado.

Adif "mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies" desde este martes por la noche ante los efectos que el temporal provocan en la infraestructura en Cataluña.

El servicio se restablecerá "una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos", informan.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño y solidaridad con las víctimas y familiares. "Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida", aseguró el Jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social 'X', que recogió Europa Press, en el que también señaló que está "pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia".

"Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", concluyó el Presidente del Gobierno.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

+ Sección

Galileo

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
1

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
2

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
3

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

La aprobación a Donald Trump entre los estadounidenses cayó hasta 10 puntos en el primer año de su segunda administración
4

Promesas incumplidas, agresiones y desvaríos: Trump cae 10 puntos en un año difícil

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
5

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
6

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

Las Fuerzas Armadas de Canadá sí consideran posible una invasión militar estadounidense. Y han preparado escenarios para responder.
7

El mundo habla de guerra: Canadá diseña escenarios para una invasión militar de EU

Trump compartió un par de imágenes creadas con IA que simulan la supuesta conquista de EU del territorio de otros países como Groenlandia, Canadá y Venezuela.
8

Trump revive amenazas contra Canadá y Groenlandia: publica mapas donde EU los anexa

Hospital
9

Seguros de gastos médicos mayores

10

El INE valida iniciativa ciudadana de Reforma Electoral impulsada por Salvemos México

Las amenazas del Presidente Donald Trump contra los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.
11

Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

12

El Gobierno de la CdMx anuncia incentivos y descuentos en predial, agua y tenencia

La fiscala Bertha Alcalde afirmó que el móvil político es una hipótesis vigente en el caso Ximena y José.
13

ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
14

Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

A Juan Collado le gustaba tener en sus fastuosas fiestas al cantante Julio Iglesias, a quien se identifica como uno de sus amigos personales.
15

Julio Iglesias y Juan Collado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Luego del ataque militar a Venezuela, Donald Trump lanzó una advertencia para México al asegurar que habrá que hacer algo contra el narcotráfico en México.
1

RADICALES ¬ A México le conviene ser práctico con Trump y decirle por qué ser socios

La fiscala Bertha Alcalde afirmó que el móvil político es una hipótesis vigente en el caso Ximena y José.
2

ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

3

Un nuevo accidente de tren en España (ahora en Barcelona) deja un muerto y 37 heridos

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
4

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

La aprobación a Donald Trump entre los estadounidenses cayó hasta 10 puntos en el primer año de su segunda administración
5

Promesas incumplidas, agresiones y desvaríos: Trump cae 10 puntos en un año difícil

6

El Gobierno de la CdMx anuncia incentivos y descuentos en predial, agua y tenencia

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
7

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

El gobierno de EU incautó el buque petrolero "Sagitta"; es la séptima captura de este tipo.
8

VIDEO ¬ EU incauta un séptimo buque petrolero relacionado con Venezuela: el "Sagitta"

9

La cifra de víctimas mortales por descarrilamiento de trenes en España sube a 42

Capos entregados a Estados Unidos.
10

¿Quiénes son los capos que México mandó a EU? "El Ricky", "El Señor de la Silla"...

11

El Gobierno de Trump recurre a propaganda supremacista: frases, estética, hasta memes

Trump insinúa que podría "involucrar" a Corina Machado en el futuro de Venezuela
12

Trump reaviva las esperanzas de Machado en Venezuela: "quizás podríamos involucrarla"