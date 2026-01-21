Un nuevo accidente de tren en España (ahora en Barcelona) deja un muerto y 37 heridos

Las autoridades activaron un amplio despliegue de emergencia tras el incidente ferroviario, con decenas de pasajeros atendidos y la circulación interrumpida por daños en la vía.

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS).- El descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies este martes por la noche en Gelida, Barcelona, causó un muerto -el maquinista-, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves, según informó Protección Civil. El tren descarrilado de un muro de contención tras la caída.

El inspector de los Bomberos de la Generalitat, Claudi Gallardo, en una atención a los medios en una zona cercana al lugar del siniestro, explicó que en total había 37 personas en el convoy "que resultaron afectadas de diferente consideración".

"Ahora mismo hemos sacado a todas las personas del tren, estamos trabajando con el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), con Mossos y con el resto de operativos para retirar a todas las personas y seguir revisándolo todo", destacó Gallardo, quien subrayó que el operativo ha tardado más de una hora en extraer a una persona atrapada.

Gelida, Tortosa, Maçanet, Torelló: tot accidents dels darrers mesos (i dies). No és un fet aïllat a Rodalies. És la desinversió estructural i l’estat lamentable de la infraestructura. DEP la víctima i que ho paguin els responsables pic.twitter.com/FWXAZ9m9S2 — Pol Trilles (@poltrilles) January 20, 2026

En estos momentos, en el operativo trabajan 70 bomberos con 35 dotaciones del cuerpo, junto con unidades de los Mossos d'Esquadra y del SEM, más allá de personal sanitario para atender a los heridos.

Centros de atención

Asimismo, Gallardo ha señalado que se ha habilitado un centro de atención de afectados por el accidente en Gelida en el centro cívico de la Urbanització Casablanca, próximo a la zona de accidente.

El centro de mando de los efectivos policiales y de emergencia se ha instalado en el campo de fútbol de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), donde está previsto que comparezcan responsables de Renfe y las conselleras de la Generalitat Sílvia Paneque y Núria Parlon.

Descarrila un tren delante de mi casa en Subirats Alt Penedès tocando el termino municipal de Gelida última hora y hace descarrilar un tren de la R4 #renfe #descarrilamento hay 15 ambulancias pic.twitter.com/r6GALLba0R — Jordi Fit (@FitJordi) January 20, 2026

Los Mossos han asumido la investigación del accidente. Agentes del Área Central Aeroportuària i de Transport Públic de los Mossos, que se encarga de la investigación de accidentes ferroviarios, "se ha desplazado hasta el lugar del siniestro para iniciar las primeras gestiones de investigación", informan en un comunicado.

Adif "mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies" desde este martes por la noche ante los efectos que el temporal provocan en la infraestructura en Cataluña.

El servicio se restablecerá "una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos caídos", informan.

A Gelida, després de fer una revisió de tot el comboi, hem confirmat que no quedava ningú a l'interior. Estem revisant revisar la part de sota del tren i fem una batuda per la zona per descartar més víctimes.

Continuem assegurant la zona per treballar amb seguretat.#bomberscat pic.twitter.com/KnAiibJGQw — Bombers (@bomberscat) January 20, 2026

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño y solidaridad con las víctimas y familiares. "Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida", aseguró el Jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en la red social 'X', que recogió Europa Press, en el que también señaló que está "pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia".

"Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", concluyó el Presidente del Gobierno.