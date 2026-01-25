En 25 años, las élites económicas y la derecha impusieron 16 presidentes en AL: Oxfam

Obed Rosas

24/01/2026 - 9:00 pm

La presencia de las élites económicas en los gobiernos de América Latina es un rasgo estructural que se vincula frecuentemente a agendas de ultraderecha y antiderechos.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).– Entre 2000 y 2025, al menos 16 presidentes en 11 países de América Latina, la mayoría de derechas, llegaron al poder tras trayectorias previas como propietarios, accionistas o altos directivos de empresas, bancos, conglomerados agroindustriales, grupos mediáticos, empresas de comercio minorista, firmas de servicios financieros o grandes conglomerados corporativos, entre ellos el mexicano Vicente Fox Quesada, quien fue CEO de Coca-Cola México y América Latina, expuso Oxfam en el marco del inicio del Foro Económico Mundial de Davos.

“Este patrón no es excepcional ni aislado: la frecuencia de mandatos presidenciales encabezados por actores con fuertes vínculos empresariales muestra que la presencia de las élites económicas en los gobiernos es un rasgo estructural de la gobernanza latinoamericana”, refiere Oxfam que publica su informe “Contra el imperio de los más ricos” y su nota informativa “Riqueza sin control, democracia en riesgo”.

Oxfam refiere que el poder económico también se vincula con frecuencia a agendas de ultraderecha y antiderechos. “La llamada Reactionary International articula a grandes fortunas con movimientos ultraconservadores, nacional-populistas y tecno-libertarios con el fin de blindar privilegios, debilitar regulaciones y promover divisiones culturales que desvían la atención del poder económico real”.

¿A qué presidentes impuso la élite económica?

En ese sentido expone que además de Fox hay casos como el de Daniel Noboa, en Ecuador; el de Javier Milei, en Argentina; el de Luis Abinader, en República Dominicana; el de Nayib Bukele, en El Salvador; el de Guillermo Lasso, en Ecuador; el de Laurentino Cortizo, en Panamá; el de Mauricio Macri, en Argentina; el de Pedro Pablo Kuczynski, en Perú; el de Mario Abdo Benítez, en Paraguay; el de Sebastián Piñera, en Chile; el de Juan Carlos Varela; en Panamá; el de Horacio Cartes, en Paraguay; el de Ricardo Martinelli, en Panamá; el de Manuel Zelaya y el de Ricardo Maduro, en Honduras.

También destaca los casos del empresario brasileño Salim Mattar en Brasil y Marcos Galperín en Argentinaque muestran cómo el poder económico no solo influye en la política, sino que impulsa proyectos autoritarios destinados a preservar sus ventajas. Salim Mattar —Secretario Especial de Desestatización en el gobierno de Bolsonaro— ha sido uno de los mayores financiadores del partido de derecha Novo con una política ultraliberal y anti derechos; Marcos Galperin —CEO de la multinacional Mercado Libre— ha apoyado al gobierno de Milei y su agenda anti igualdad y anti estado, beneficiándose de exenciones y tratos fiscales privilegiados.

“En una región donde unos pocos concentran tanta riqueza, con frecuencia el poder económico deriva en poder político. En América Latina y el Caribe, las élites económicas tienen una capacidad desproporcionada para acceder al poder de forma directa o para influir en instituciones y decisiones públicas, poniendo en riesgo la propia democracia”, refiere el reporte “Riqueza sin control, democracia en riesgo”.

Trump ayuda a los magnates

De hecho, la organización advierte que el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos constituye una clara señal de alerta de hasta dónde puede llegar el poder que ejercen los más ricos. En el caso del Presidente estadounidense refiere que su administración ha favorecido los intereses de los más ricos: “redujo impuestos a los superricos, bloqueó avances en cooperación fiscal internacional, revirtió esfuerzos contra el poder monopolístico y empujó el valor de acciones ligadas a la inteligencia artificial”.

El informe de Oxfam pone de manifiesto que el auge de las oligarquías impacta negativamente en todas las sociedades del mundo. E indica en su informe “Contra el imperio de los más ricos” cómo “las personas más ricas también están en primera línea de la política, tanto a nivel local como nacional y mundial”.

Oxfam calcula, de hecho, que la probabilidad de que los milmillonarios ocupen cargos políticos es al menos 4 mil veces mayor que en el de cualquier persona corriente. “Los políticos milmillonarios centran sus ambiciones políticas en lograr cargos influyentes, y tienen un largo historial de elecciones ganadas. Hay más probabilidades de que esto ocurra en autocracias que en democracias”, indica.

De hecho, ahonda, el porcentaje de población mundial que vive en autocracias aumentó casi un 50 por ciento entre 2004 y 2024. Tan solo tres de cada diez personas de todo el mundo viven en democracias, frente a una de cada dos en 2004.

El control de los ricos en la política

“El control e influencia de los más ricos sobre la política no es algo nuevo; de hecho, se trata de un fenómeno habitual en muchos países de todo el mundo”, apunta la organización.

El informe de Oxfam aborda cómo gobiernos de todo el mundo están optando por decisiones equivocadas. “Cuando anteponen los intereses del gran capital frente a la defensa de las libertades. Cuando permiten que los milmillonarios nos gobiernen, mientras silencian la voz de la mayoría y limitan nuestra capacidad real de elegir y de tener el control sobre nuestra propia vida. Cuando optan por reprimir descontento de la ciudadanía frente al elevado coste de la vida, en lugar de promover mecanismos de redistribución de la riqueza para que todas las personas puedan tener lo suficiente”.

En el caso de México indica cómo las élites con mayores fortunas también se sirven de su posición para lograr un acceso preferente tanto a los responsables políticos como a los procesos de formulación de políticas de los propios Gobiernos a través de mecanismos más oficiales, como por ejemplo los consejos consultivos empresariales.

En ese caso recuerda cómo tras ser elegido Presidente de México en 2018, Andrés Manuel López Obrador creó el Consejo Asesor Empresarial, compuesto principalmente por los hombres más ricos del país, entre ellos Ricardo Salinas Pliego y Carlos Slim, y coordinado por Alfonso Romo, un rico empresario que ejercía como jefe de la Oficina de la Presidencia del entonces presidente del país.

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

