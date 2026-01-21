El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

El informe destacó que más de mil 800 millones de personas vivieron condiciones de sequía entre 2022 y 2023, y cuatro mil millones enfrentan escasez de agua al menos un mes al año.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este martes que el planeta enfrenta una bancarrota hídrica global debido a la pérdida irreversible de recursos de agua dulce en diversas regiones del mundo.

El señalamiento forma parte del informe Quiebra mundial del agua elaborado por el Instituto del Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas, el cual concluyó que varios sistemas hídricos ya no pueden recuperarse.

El documento indicó que el término “crisis hídrica” resulta insuficiente, ya que en numerosos territorios se han registrado daños permanentes que superan la capacidad natural de regeneración del agua.

El director del instituto, Kaveh Madani, explicó que múltiples regiones han utilizado más agua de la que sus sistemas hidrológicos pueden reponer, lo que ha llevado al colapso de acuíferos y fuentes superficiales. Esto debido a que el número de sistemas críticos afectados ha modificado de manera significativa el panorama global de riesgo.

Entre los principales indicadores, el estudio reportó la desaparición de 410 millones de hectáreas de humedales en los últimos 50 años y la pérdida de más del 30 por ciento de la masa glaciar desde la década de 1970.

Asimismo, se documentó que el agua de varios ríos de gran tamaño deja de llegar al mar durante ciertas épocas del año, lo que refleja una reducción sostenida de los flujos hídricos.

Las zonas más afectadas identificadas en el informe son Medio Oriente, el norte de África, regiones del sur de Asia y el suroeste de Estados Unidos, donde el río Colorado presenta niveles históricamente bajos.

El reporte también señaló que más de la mitad de los grandes lagos del mundo han reducido su volumen desde los años noventa y que una parte significativa del consumo humano depende de aguas subterráneas.

De acuerdo con los datos, alrededor del 70 por ciento de los principales acuíferos muestra tendencias de disminución a largo plazo, lo que compromete el suministro futuro.

En el ámbito social, el informe estimó que más de mil 800 millones de personas vivieron condiciones de sequía entre 2022 y 2023, y que cuatro mil millones enfrentan escasez de agua al menos un mes al año.

La ONU destacó que la agricultura concentra la mayor parte del uso de agua dulce, por lo que la reducción del recurso impacta directamente en la producción de alimentos y en los mercados internacionales.

Finalmente, el documento llamó a los gobiernos a reconocer formalmente la bancarrota hídrica del planeta y a coordinar acciones multilaterales para gestionar los recursos disponibles y reducir los riesgos sociales, económicos y ambientales.