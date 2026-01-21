"Nacho Vega", operador financiero del Cártel del Golfo, es detenido en Tamaulipas

El presunto capo cuenta con una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de droga.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”, uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo, fue detenido este martes en Tamaulipas por Fuerzas Armadas, informó el Gabinete de Seguridad federal.

Las autoridades señalaron a este sujeto de ser el jefe de las células Escorpiones y Ciclones, vinculadas con los delitos secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos (EU).

"Esta acción representa un golpe significativo a la estructura operativa y financiera de este grupo delictivo y fortalece la seguridad en la región", indicó la instancia en X, antes Twitter.

Las autoridades destacaron que durante su detención se aseguraron dos armas largas, cartuchos y cargadores.

A la par, apuntaron que el detenido "cuenta con una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas por conspiración, distribución y contrabando de droga, además de operar una empresa criminal", detalló el Gabinete de Seguridad.

El operativo fue encabezado por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

México envía 37 capos a EU

La detención de "Nacho Vega" coincide con el envío de 37 criminales presos relacionados con el narcotráfico a Estados Unidos, la tercera acción de este tipo desde la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al poder y con la que suman 92 criminales entregados al vecino del norte.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

"Esta mañana el Gabinete de Seguridad trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país", informó en sus redes sociales el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

"La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia de EU, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte", subrayó el funcionario.