Venezuela recibe los primeros 300 mdd por venta de crudo a EU, revela Delcy Rodríguez

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 10:39 pm

Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de crudo a EU

Trump reaviva las esperanzas de Machado en Venezuela: "quizás podríamos involucrarla"

Corina entrega a Trump su medalla del Nobel, pero él no la considera para Venezuela

La CIA descartó a Corina Machado y le recomendó a Trump dejar a Delcy en Venezuela

Los recursos serán transferidos a un puñado de bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales.

-Información de agencias.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares (mdd) provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos (EU), destinados a intentar estabilizar el mercado cambiario.

Estados Unidos atacó Venezuela el pasado 3 de enero y derrocó a Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta a la Justicia en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Desde entonces, Washington controla la venta de crudo venezolano y acordó una primera entrega del producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo catarí.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares (totales). Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo de los venezolanos de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", dijo Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Los recursos serán transferidos a un puñado de bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales. La inyección busca compensar un mercado cambiario que ha estado meses desprovisto de divisas y estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada.

"Esos primeros recursos serán utilizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela justamente para estabilizar el mercado cambiario", añadió Rodríguez.

La economía venezolana ha mostrado una importante inestabilidad cambiaría que llevó el precio del dólar paralelo hasta 100 por ciento por encima de la tasa de cambio oficial.

Si bien la Administración de Donald Trump, sumida en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha dado detalles de la operación, el portal especializado en noticias económicas Semafor informó, citando a un alto funcionario del gobierno, que la cuenta principal a la que habían llegado los ingresos está en Qatar.

Días antes de la venta, el magnate republicano indicó que 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos, en unas declaraciones en las que subrayó estar "trabajando muy bien con Venezuela", dirigida ya por Rodríguez, después del ataque militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Poco después de que se concretase la operación, un portavoz del Departamento de Energía de Estados Unidos declaró a Europa Press que "las ventas continuarán indefinidamente".

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
Opinión en Video

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

Galileo

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Prébioticos y Posbióticos.

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

La personalidad no es una estructura rígida, ni una etiqueta inamovible, explica un psicólogo.

La personalidad no es definitiva y es mejor huir de las etiquetas, explica psicólogo

Las más leídas
Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
1

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
2

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
3

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

La fiscala Bertha Alcalde afirmó que el móvil político es una hipótesis vigente en el caso Ximena y José.
4

ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

Luego del ataque militar a Venezuela, Donald Trump lanzó una advertencia para México al asegurar que habrá que hacer algo contra el narcotráfico en México.
5

RADICALES ¬ A México le conviene ser práctico con Trump y decirle por qué ser socios

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
6

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

Las Fuerzas Armadas de Canadá sí consideran posible una invasión militar estadounidense. Y han preparado escenarios para responder.
7

El mundo habla de guerra: Canadá diseña escenarios para una invasión militar de EU

La aprobación a Donald Trump entre los estadounidenses cayó hasta 10 puntos en el primer año de su segunda administración
8

Promesas incumplidas, agresiones y desvaríos: Trump cae 10 puntos en un año difícil

Hospital
9

Seguros de gastos médicos mayores

Las amenazas del Presidente Donald Trump contra los países europeos provocaron que las acciones cayeran, mientras los mercados se pusieron a temblar.
10

Las acciones y dólar caen y vuelve el nerviosismo por el acoso de Trump a Groenlandia

Trump compartió un par de imágenes creadas con IA que simulan la supuesta conquista de EU del territorio de otros países como Groenlandia, Canadá y Venezuela.
11

Trump revive amenazas contra Canadá y Groenlandia: publica mapas donde EU los anexa

El Gobierno de México presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual permitirá a toda la población acceder a un servicio médico gratuito.
12

Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo tramitarla y qué papeles necesitas?

13

Un nuevo accidente de tren en España (ahora en Barcelona) deja un muerto y 37 heridos

14

VIDEO ¬ Mujer frustra el robo de su automóvil en Puebla al colgarse de la puerta

Desaparece joven embarazada en Acajete, Puebla.
15

Lidya, joven embarazada, desaparece en Puebla; alcanzó a alertar que era perseguida

Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de crudo a EU
1

Venezuela recibe los primeros 300 mdd por venta de crudo a EU, revela Delcy Rodríguez

Cae operador del Cártel del Golfo.
2

"Nacho Vega", operador financiero del Cártel del Golfo, es detenido en Tamaulipas

Luego del ataque militar a Venezuela, Donald Trump lanzó una advertencia para México al asegurar que habrá que hacer algo contra el narcotráfico en México.
3

RADICALES ¬ A México le conviene ser práctico con Trump y decirle por qué ser socios

La fiscala Bertha Alcalde afirmó que el móvil político es una hipótesis vigente en el caso Ximena y José.
4

ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

5

Un nuevo accidente de tren en España (ahora en Barcelona) deja un muerto y 37 heridos

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
6

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

La aprobación a Donald Trump entre los estadounidenses cayó hasta 10 puntos en el primer año de su segunda administración
7

Promesas incumplidas, agresiones y desvaríos: Trump cae 10 puntos en un año difícil

8

El Gobierno de la CdMx anuncia incentivos y descuentos en predial, agua y tenencia

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
9

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

El gobierno de EU incautó el buque petrolero "Sagitta"; es la séptima captura de este tipo.
10

VIDEO ¬ EU incauta un séptimo buque petrolero relacionado con Venezuela: el "Sagitta"

11

La cifra de víctimas mortales por descarrilamiento de trenes en España sube a 42

Capos entregados a Estados Unidos.
12

¿Quiénes son los capos que México mandó a EU? "El Ricky", "El Señor de la Silla"...