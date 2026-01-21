Venezuela recibe los primeros 300 mdd por venta de crudo a EU, revela Delcy Rodríguez

Los recursos serán transferidos a un puñado de bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales.

-Información de agencias.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares (mdd) provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos (EU), destinados a intentar estabilizar el mercado cambiario.

Estados Unidos atacó Venezuela el pasado 3 de enero y derrocó a Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta a la Justicia en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Desde entonces, Washington controla la venta de crudo venezolano y acordó una primera entrega del producido por 500 millones de dólares, depositados en un fondo catarí.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares (totales). Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo de los venezolanos de la inflación, proteger del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario", dijo Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Han entrado al país 300 millones de dólares por la venta de petróleo venezolano. Estos recursos irán al mercado cambiario a través del BCV y la banca nacional, para proteger de la inflación los ingresos de los trabajadores y el poder adquisitivo de los venezolanos. pic.twitter.com/GlXO6AmSD2 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 21, 2026

Los recursos serán transferidos a un puñado de bancos venezolanos, que los asignarán a empresas de sectores esenciales. La inyección busca compensar un mercado cambiario que ha estado meses desprovisto de divisas y estabilizar el precio del dólar en una economía altamente dolarizada.

"Esos primeros recursos serán utilizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela justamente para estabilizar el mercado cambiario", añadió Rodríguez.

La economía venezolana ha mostrado una importante inestabilidad cambiaría que llevó el precio del dólar paralelo hasta 100 por ciento por encima de la tasa de cambio oficial.

Si bien la Administración de Donald Trump, sumida en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha dado detalles de la operación, el portal especializado en noticias económicas Semafor informó, citando a un alto funcionario del gobierno, que la cuenta principal a la que habían llegado los ingresos está en Qatar.

Días antes de la venta, el magnate republicano indicó que 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos, en unas declaraciones en las que subrayó estar "trabajando muy bien con Venezuela", dirigida ya por Rodríguez, después del ataque militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Poco después de que se concretase la operación, un portavoz del Departamento de Energía de Estados Unidos declaró a Europa Press que "las ventas continuarán indefinidamente".