El testimonio del día

I

El saberse un pasajero más,

el sentir la compasión

que destella en una mirada,

en una palabra, en un gesto.

La gentileza que vence el enfado

y mira más allá en el tiempo,

ese conocimiento innato,

de la primigenia amistad.

La gracia de tomar la mano

y sin reclamo sonreir,

se ha convertido en un acto de heroísmo

en medio del estruendo que estruja

la vida diaria de millones

donde somos unos en la multitud.

II

La tensión inmersa

de la memoria.

La parálisis del alma

al perder el ritmo

del pulso de su eternidad.

La inmensidad de cada paso,

lo inaudito que no entendemos,

retroceder con la huella

que pretende imponerse

como metáfora del destino.

III

La desnudez del amanecer

en la fe encendida

en cada vena, en cada hueso,

en la piel, en el cuerpo;

entrañable verdad

que emerge una y otra vez:

el secreto manantial

de la soledad,

su revelación,

la sapiencia de la aparición

en su honda invisibilidad

que nos consume.

Rendija.

La represión en Irán expresa el fin de un régimen cruelmente represor disfrazado de islamista. Los reformistas desde la década de los noventa del siglo pasado, ya veían la urgencia de modificar el poder político y democratizar sus instituciones. Pronto fueron marginados y arrinconados; hoy la razón de sus batallas emerge como la evidencia trágica, de una nación que busca desesperadamente quitar el yugo que los asfixia. En los próximos días se definirá, no sólo el futuro del pueblo persa, sino también la geopolítica del Medio Oriente y parte de Asia.