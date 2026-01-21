Tomás Calvillo Unna
El testimonio del día
"La inmensidad de cada paso, lo inaudito que no entendemos, retroceder con la huella que pretende imponerse como metáfora del destino".
I
El saberse un pasajero más,
el sentir la compasión
que destella en una mirada,
en una palabra, en un gesto.
La gentileza que vence el enfado
y mira más allá en el tiempo,
ese conocimiento innato,
de la primigenia amistad.
La gracia de tomar la mano
y sin reclamo sonreir,
se ha convertido en un acto de heroísmo
en medio del estruendo que estruja
la vida diaria de millones
donde somos unos en la multitud.
II
La tensión inmersa
de la memoria.
La parálisis del alma
al perder el ritmo
del pulso de su eternidad.
La inmensidad de cada paso,
lo inaudito que no entendemos,
retroceder con la huella
que pretende imponerse
como metáfora del destino.
III
La desnudez del amanecer
en la fe encendida
en cada vena, en cada hueso,
en la piel, en el cuerpo;
entrañable verdad
que emerge una y otra vez:
el secreto manantial
de la soledad,
su revelación,
la sapiencia de la aparición
en su honda invisibilidad
que nos consume.
Rendija.
La represión en Irán expresa el fin de un régimen cruelmente represor disfrazado de islamista. Los reformistas desde la década de los noventa del siglo pasado, ya veían la urgencia de modificar el poder político y democratizar sus instituciones. Pronto fueron marginados y arrinconados; hoy la razón de sus batallas emerge como la evidencia trágica, de una nación que busca desesperadamente quitar el yugo que los asfixia. En los próximos días se definirá, no sólo el futuro del pueblo persa, sino también la geopolítica del Medio Oriente y parte de Asia.
