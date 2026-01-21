Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

Redacción/SinEmbargo

21/01/2026 - 5:11 am

Fiscalía de CdMx deja en libertad a mujer que hirió de muerte a su esposo.

El Ministerio Público reviso dictámenes médicos, periciales y testimoniales para determinar que dicha persona defendió su vida ante un riesgo feminicida.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía Genera de Justicia de la Ciudad de México (FJG-CdMx) concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa, por lo que determinó no ejercer acción penal en su contra.

La autoridad ministerial informó que la mujer, de 21 años de edad, enfrentó una agresión directa dentro de su domicilio, lo cual representó un peligro para su integridad física. Tras un análisis de datos de prueba sobre lo ocurrido, la Fiscalía indicó que la respuesta de se dio durante un conflicto de violencia familiar, situación que hizo a la mujer defender su propia vida ante un inminente riesgo feminicida.

En el marco de la investigación judicial, el Ministerio Público reviso dictámenes médicos, periciales y testimoniales, cuyos elementos de prueba permitieron establecer que la mujer actuó para protegerse de una amenaza real.

Finalmente, la Fiscalía concluyó el procedimiento sin formular imputación penal, por lo que la mujer recuperó su libertad y el caso quedó cerrado conforme a los criterios legales aplicables.

Mujer hiere de muerte a su esposo tras ser golpeada

El pasado 12 de enero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo por este caso a una mujer que hirió de muerte a su esposo con un cuchillo en la Alcaldía Coyoacán, luego de ser sometida a golpes por dicha persona.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Ejido y Tercera Cerrada de Ejido, en la colonia San Francisco Culhuacán, lugar al que acudieron los elementos de la Policía, lugar al que acudieron elementos de la SSC y encontraron a un hombre que fue trasladado a un hospital ya que contaba con manchas de sangre en la pierna, pero murió debido a que el arma ingresó en su femoral de lado izquierdo.

Por su parte, la esposa del hombre fallecido fue diagnosticada con posible fractura de nariz, y fue trasladada a un hospital bajo custodia policial.

"Momentos antes, se mostró agresivo con ella por el consumo de bebidas alcohólicas, la golpeó en la cara en varias ocasiones, lo que la motivó a tomar un cuchillo de la cocina, y se dirigió a su recámara para resguardarse hasta donde fue seguida por el hombre que siguió con las agresiones y al defenderse lo hirió en la pierna", reportó la SSC tras escuchar el testimonio de la mujer.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

¿Prebióticos o posbióticos? La ciencia explica sus diferencias y beneficios

