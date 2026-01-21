Presidenta aplaude mensaje de Carney en Davos: "Muy a tono con los momentos actuales"

Sugeyry Romina Gándara

21/01/2026 - 2:29 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum aplaudió el mensaje que dio el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, ante las élites gubernamentales y empresariales en Davos.

El mensaje que ofreció el líder canadiense en Suiza no pasó desapercibido para la mandataria mexicana, ya que envió diversas advertencias sobre el complejo contexto que se vive a nivel mundial.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este miércoles y aplaudió el discurso que dio ayer el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, ante las élites gubernamentales y empresariales que se reúnen en Davos, Suiza, donde habló de la ruptura del orden mundial y acusó de ello a la rivalidad de las grandes potencias.

“Por cierto, muy buen discurso de [Mark] Carney, el Primer Ministro Carney. No sé si lo oyeron. Muy a tono con los momentos actuales”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Además, Sheinabun Pardo explicó que Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se encuentra precisamente en Davos, donde dará a conocer el Proyecto de Nación del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) en México.

"Ella por supuesto va a presentar el Proyecto de Nación que representamos, lo que significa el desarrollo económico con justicia y protección al medio ambiente, las inversiones públicas que estamos haciendo, y la importancia de la inversión privada a partir de la una visión de justicia y sustentabilidad", apuntó.

"Y por supuesto que México está abierto a las inversiones privadas de distintos países, a la inversión extranjera directa, y particularmente los Polos de Bienestar, que ya van muy avanzados. El año 2025 fue un poco para promoverlos y este año van a iniciar. Entonces eso fue lo que se presentó en Davos", explicó.

El discurso de Carney en Davos

Durante su discurso en Davos y sin mencionar por nombre a Estados Unidos (EU) ni a Donald Trump, el Primer Ministro de Canadá mandó una advertencia al resto de los países: quienes no desarrollen su autonomía no podrán protegerse de los depredadores, porque nadie asistirá a protegerlos, salvo ellos mismos.

“Hoy hablaré sobre la ruptura del orden mundial, el fin de una ficción agradable y el comienzo de una realidad brutal donde la geopolítica de las grandes potencias no está sujeta a ninguna restricción", declaró Carney en la previa del Foro de Davos, donde los gobiernos de las potencias y la élite empresarial se reúne cada año.

“Cada día se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias. Que el orden basado en reglas se está desvaneciendo. Que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Seré directo: estamos en medio de una ruptura, no de una transición", añadió el líder canadiense.

Carney, que habló en inglés y en francés durante su discurso, como suelen hacer los primeros ministros canadienses, se refirió a sus ciudadanos: "Saben que nuestra vieja y cómoda suposición de que nuestra geografía y nuestra pertenencia a alianzas conferían automáticamente prosperidad y seguridad ya no es válida".

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

